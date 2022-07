Meilleur Fire TV Stick en 2022: Fire Stick 4K Max, Lite, Fire TV Cube et plus

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Appareils de diffusion en continu font désormais partie intégrante de l’expérience télévisuelle. Alors que la plupart nouveaux téléviseurs venir avec un Smart TV plate-forme intégrée, vous pouvez facilement l’échanger contre celle que vous préférez en ajoutant une clé ou un boîtier de diffusion en continu à votre téléviseur via une connexion HDMI. Roku fabrique certains des lecteurs de streaming les plus populaires, mais la société commence à faire face à une concurrence féroce des appareils de streaming d’Apple, Google et Amazon.

Amazon en particulier a poussé de manière agressive sur le marché du streaming en produisant une gamme d’appareils de streaming de marque Fire TV. Nous les avons tous examinés et avons constaté que nous avons tendance à préférer les produits Roku pour leur facilité d’utilisation et leur approche indépendante de la plate-forme – les menus de Roku ne favorisent pas un service (comme, par exemple, Prime Video) par rapport aux autres. Cela dit, les appareils Fire TV d’Amazon sont également très performants, surtout si vous le souhaitez. Alexa intégration vocale.

La gamme d’Amazon est robuste et couvre toute la gamme allant du Fire TV Stick Lite de base au Fire TV Stick 4K Max de milieu de gamme au Fire TV Cube de premier plan, ainsi qu’à un tas de modèles intermédiaires. Si cela semble déroutant, ne vous inquiétez pas. Notre guide du meilleur appareil de streaming Fire TV vous aidera à choisir le modèle qui vous convient.

Lire la suite: Meilleur téléviseur 4K pour 2022

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez le meilleur Fire Stick du marché, le Fire TV Stick 4K Max est fait pour vous. Le Max est rapide et charge les applications presque immédiatement, et la navigation dans le système est rapide et fluide. Mieux encore, le Max prend en charge le Wi-Fi 6 et presque toutes les dernières normes de lecture, y compris Dolby Vision. L’inconvénient du Max est sa plate-forme Fire TV avec des publicités bien en évidence partout. Nous n’apprécions tout simplement pas que le téléviseur devienne un panneau d’affichage rotatif géant pour le contenu ou les publicités en mode économiseur d’écran. Mais c’est un bon choix pour ceux qui recherchent la clé Amazon Fire TV la meilleure et la plus rapide. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Sarah Tew / Crumpe L’Amazon Fire TV Stick 4K a fait ses débuts en 2018 et est toujours là aujourd’hui. Alors que nous pensons généralement qu’il vaut la peine de passer au Max, le Fire TV Stick 4K d’origine est toujours un bon choix pour ceux qui veulent le streaming 4K sans payer pour les dernières cloches et sifflets, à savoir le Wi-Fi 6 et une vitesse ultra-rapide. Les fonctions vocales sont impressionnantes et les propriétaires d’Echo et de Dot peuvent le contrôler avec Alexa. Sa sélection d’applications et de jeux est superbe et les réponses sont toujours rapides, mais pas aussi rapides que sur le Max. La télécommande peut contrôler le volume et l’alimentation des téléviseurs et des barres de son. En fin de compte, si le prix du Fire TV Stick 4K est proche du Max, nous vous recommandons de le transmettre et d’obtenir le Max plus récent et plus rapide. Lisez notre avis sur Amazon Fire TV Stick 4K.

Sarah Tew / Crumpe L’Amazon Fire TV Stick Lite est notre appareil de streaming économique préféré, surpassant le Roku Express. Le Lite surpasse l’Express en termes de fonctionnalités pour le prix. Le plus grand avantage de ce Fire TV est une télécommande avec recherche vocale intégrée et contrôle alimenté par Alexa. Le Roku le moins cher avec une télécommande vocale est l’Express Plus 4K, qui utilise le système vocal plus basique de Roku, pas Alexa. La télécommande du Fire Stick n’a pas non plus besoin d’une ligne de mire pour fonctionner. Si vous voulez dépenser le moins possible sur un lecteur de streaming, le Lite est votre meilleur pari. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Stick Lite.

Sarah Tew / Crumpe Le Fire TV Cube fait plus que la plupart des appareils de streaming multimédia. Il vous donnera accès à tous vos films, émissions et services de streaming standard, mais il est également livré avec un microphone intégré, un haut-parleur et des fonctionnalités Alexa. Cela signifie qu’il peut également servir de hub de maison intelligente. Vous pouvez utiliser votre voix pour rechercher des émissions et régler le volume et les entrées de votre téléviseur, atténuer les lumières, passer des appels Zoom, diffuser de la musique et consulter la météo, le tout mains libres, sans utiliser la télécommande. Il dispose également d’un processeur hexa-core et de 2 Go de mémoire pour un streaming ultra-rapide en 4K, ainsi que d’une prise en charge audio pour Dolby Atmos. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Cube.

Amazone Bien que le Lite soit un meilleur rapport qualité-prix, Amazon Fire TV Stick est un autre bon choix pour ceux qui utilisent encore des téléviseurs HD ordinaires. La principale différence entre le Fire TV Stick et le Fire TV Stick Lite moins cher réside dans la télécommande. La télécommande du Fire Stick possède des boutons pour le volume, la sourdine et l’alimentation, vous permettant de contrôler ces fonctions sur votre téléviseur. Le Lite n’a pas ces capacités et est donc légèrement moins cher. Si vous avez un téléviseur 1080p et que cela ne vous dérange pas de payer un peu plus pour une télécommande capable de contrôler le volume de votre téléviseur, le Fire TV Stick est un bon choix pour vous. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Stick.

Ry Crist / Crumpe Le Fire TV Recast n’est pas un bâton de streaming, mais c’est un accessoire important pour les coupe-câbles qui ont un Fire TV Stick et qui recherchent un DVR en direct – essentiellement une boîte qui vous permet d’enregistrer des émissions de télévision par antenne à partir de chaînes comme ABC, CBS et PBS dans votre région. La refonte de Fire TV est notre période DVR OTA préférée, en raison de sa combinaison de fonctionnalités, de sa flexibilité et de l’absence de frais mensuels. Il s’agit d’un DVR en streaming réseau, ce qui signifie qu’il ne se connecte pas directement à un téléviseur. Au lieu de cela, il diffuse sur les téléviseurs, votre appareil mobile et plus encore. Le Fire TV Recast est relativement cher, mais si vous souhaitez enregistrer des émissions à partir d’une antenne, c’est un excellent choix. Lisez notre revue Amazon Fire TV Recast.

Comment nous testons les appareils Fire TV

Chaque Fire TV Stick que nous examinons reçoit des heures de tests pratiques. En règle générale, cela implique d’installer l’appareil sur plusieurs téléviseurs, d’évaluer le processus de configuration, d’ajouter des chaînes de diffusion en continu populaires et d’utiliser le produit comme s’il s’agissait du nôtre. Nous utilisons toutes les principales fonctionnalités disponibles et notons comment elles se comparent aux autres modèles Fire TV de la gamme de l’entreprise. Pour ce faire, nous connectons plusieurs appareils de diffusion Fire TV au même téléviseur afin de pouvoir basculer facilement pour comparer les expériences.

Nos mesures que nous examinons pour évaluer un appareil comprennent la conception matérielle, les caractéristiques distinctives qui différencient les modèles, les capacités et la conception à distance, la facilité d’utilisation globale, les mises en page et la conception efficaces, les capacités de recherche, les paramètres de confidentialité, le nombre d’applications et leurs performances et le vitesse et fiabilité globales du système.

FAQ Fire TV

Quelle est la différence entre un appareil Fire TV et un téléviseur Fire TV ? Un appareil Fire TV, comme ceux de cette liste, est un petit matériel en forme de bâton ou carré qui se branche sur un port HDMI à l’arrière de votre téléviseur. Cela permet à votre téléviseur d’accéder au logiciel et au contenu d’Amazon Fire TV, quelle que soit la marque de téléviseur que vous possédez. Amazon fabrique également des téléviseurs Fire, qui sont des téléviseurs livrés avec le logiciel Fire TV préinstallé. Cela signifie que votre téléviseur aura automatiquement accès à l’interface Fire TV sans avoir besoin d’un appareil de diffusion supplémentaire.

Quelles sont les applications de streaming sur Fire TV ? Fire TV propose une longue liste d’applications de streaming, notamment Netflix, Disney Plus, Apple TV, Hulu, HBO Max, Paramount Plus, Peacock TV, Tubi, Pluto TV, Showtime, Discovery Plus et les autres. Les utilisateurs du câble Spectrum n’ont cependant pas accès à l’application Spectrum sur Fire TV.

Ai-je besoin d’un abonnement Amazon Prime pour utiliser Fire TV ? Non, mais vous aurez besoin d’un compte Amazon gratuit pour d’installation le dispositif. Bien que vous n’ayez pas besoin de payer pour un abonnement Prime pour utiliser Amazon Fire TV, il est utile et recommandé. L’adhésion comprend une sélection de contenu Prime Video, y compris l’accès à des émissions telles que The Marvelous Mrs. Maisel, The Expanse et Wheel of Time. Ces émissions et autres contenus de marque Amazon sont fortement annoncés dans le système Fire TV et un abonnement Prime permet de découvrir plus facilement tout ce qu’Amazon a à offrir.