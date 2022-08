Meilleur filtre de douche pour 2022

Eau toxique ou polluée peut poser un risque grave pour la santé, même dans les pays développés. Dans certaines villes, l’eau de la douche contient autant de contaminants nocifs que l’eau que tu boisy compris les métaux lourds, l’amiante, le chlore, le fluorure et d’autres produits chimiques et impuretés.

Mais juste au moment où vous pensiez que nous essayions de jeter de l’eau froide lors de votre journée de spa à la maison, il y a de bonnes nouvelles : vous pouvez obtenir un filtre de douche de haute qualité qui fournira une filtration de l’eau pour vous protéger, vous et votre famille, de tous les produits chimiques. et des métaux dans l’eau pour un prix relativement bas. Utiliser un filtre pour votre douche l’eau, c’est comme utiliser un pichet filtre à eau retirer sédiments et contaminants dans votre eau potable.

Même si vous êtes sûr que votre eau est potable, de nombreuses personnes rapportent que l’utilisation d’un filtre de douche aide à annuler les effets négatifs de l’eau dure et de l’eau douce, et leur donne une peau plus douce, cheveux plus sains et aide à résoudre toutes sortes de désagréments cosmétiques. Tel est le pouvoir de l’eau filtrée !

Sans plus tarder, voici tous les filtres de douche pour s’adapter à tous les types de douche. La plupart d’entre eux sont des filtres qui fonctionnent bien avec votre pommeau de douche existant, ou ce sont des filtres de pommeau de douche qui remplacent entièrement votre pommeau de douche existant (vous n’avez donc pas à acheter de pièces supplémentaires). Gardez à l’esprit que vous aurez éventuellement besoin d’un filtre de remplacement, et qu’il s’agit d’un coût supplémentaire, alors assurez-vous d’en tenir compte dans votre processus de prise de décision. Nous mettrons périodiquement à jour cette liste de filtres à eau pour pommeau de douche au fur et à mesure que nous examinerons de nouveaux produits.

Sonaki Un filtre à charbon actif est le choix le plus efficace pour votre pomme de douche. Étant donné que ce filtre à eau de douche est un modèle en ligne, vous n’aurez pas besoin d’acheter un jet de douche séparé. Le charbon actif granulaire élimine les bactéries, le chlore, la chloramine (un autre désinfectant parfois utilisé), les métaux lourds, la rouille et tout autre sous-produit, de sorte que vous pouvez vous doucher en sachant que vous êtes en sécurité. De plus, il adoucira votre eau de douche filtrée afin que vous puissiez obtenir des cheveux plus doux que jamais.

QwenchPure Les filtres KDF sont fabriqués à partir de cuivre et de zinc, deux éléments qui créent une petite charge électrochimique entre eux. Bien qu’il puisse sembler contre-intuitif de mettre plus de métal dans votre douche, un filtre KDF est idéal pour dissoudre le mercure, le cadmium, l’arsenic, l’aluminium et même le chlore. Vous ne remarquerez pas la charge électrique dans votre douche, mais les métaux lourds le feront certainement. Ce filtre de pomme de douche peut être installé avec n’importe quelle pomme de douche et agira en partie comme un adoucisseur d’eau, éliminant la dureté de votre eau.

Aqua Terre Un filtre à la vitamine C élimine le chlore et le fluorure de chloramine en le neutralisant, mais ce filtre de pommeau de douche n’affectera pas de nombreux autres contaminants et impuretés. Si vous avez confiance en la sécurité de votre eau mais que l’eau chlorée vous donne la peau sèche, un filtre à la vitamine C est une excellente solution. Le filtre Vitamine C peut également être fixé à n’importe quel pommeau de douche que vous possédez déjà.

GE Pour environ 20 $, ce filtre de douche GE est un excellent choix si vous travaillez avec un budget serré. Il élimine principalement le chlore, mais il est également capable de filtrer les sédiments. Le filtre peut durer jusqu’à six mois et s’adapte à n’importe quelle pomme de douche ou tuyau de douche standard que vous utilisez actuellement.

Plomb et chlore dans l’eau potable

Certains d’entre vous pensent peut-être qu’il est impossible que votre eau propre contienne des contaminants nocifs. Malheureusement, même si votre eau sent bon et a bon goût, cela ne signifie pas que votre eau du robinet est exempte de produits chimiques nocifs. Les polluants de l’eau appartiennent à différentes catégories, mais les principaux sujets de préoccupation dans l’eau de votre douche sont les métaux toxiques, le chlore (utilisé comme désinfectant) et les sous-produits que le chlore crée avec d’autres produits chimiques dans l’eau. N’importe lequel d’entre eux peut mettre un sertissage majeur dans votre expérience de douche.

Les principaux métaux toxiques qui se cachent souvent dans l’eau sont l’arsenic, le plomb, le cadmium et le mercure, qui ont tous Top 10 de l’Organisation mondiale de la santé de “produits chimiques préoccupants pour la santé”.

Le plomb est souvent considéré comme le plus grand contaminant – même si votre approvisionnement en eau est pure, l’eau corrode lentement le plomb dans les systèmes de plomberie domestiques et le métal toxique s’infiltre dans l’eau. Les enfants sont particulièrement exposés aux produits chimiques agressifs et il a été rapporté qu’ils absorbent jusqu’à 50 % de leur plomb dans l’eau potable. Même à des niveaux relativement bas, selon l’OMS, l’exposition au plomb peut causer des problèmes neurologiques irréversibles. C’est pourquoi la qualité de l’eau doit toujours être une considération.

Getty Images



Un autre problème majeur est lié à la chlore qui est utilisé comme désinfectant dans notre eau potable. Le principal problème de santé est en fait les sous-produits créés lorsque le chlore réagit avec la matière organique naturelle dans l’eau, créant des produits chimiques nocifs appelés THM. Vous avez probablement entendu parler du chloroforme, qui n’est qu’un THM courant, et des niveaux élevés de THM agissent comme des cancérigènes.

Une étude ont constaté que les gens absorbaient plus de THM à partir d’une douche chaude de 10 minutes qu’en buvant un litre d’eau, donc si cela vous inquiète, un système de filtration de douche qui élimine activement le chlore peut être utile.

Y a-t-il des métaux toxiques dans l’eau de votre maison ?

J’espère que je ne vous ai pas fait peur pour ne jamais toucher l’eau de votre maison. De nombreux pays, y compris les États-Unis, ont un ensemble complet de directives pour s’assurer que les produits chimiques nocifs dans votre eau et la qualité globale de votre eau sont examinés et réglementés.

Aux États-Unis, l’EPA a normes juridiquement applicables pour tous les différents types de polluants dans votre eau potable, ainsi que préoccupations secondaires qui peuvent provoquer une irritation de la peau ou affecter vos cheveux. Votre fournisseur d’eau local devrait produire un nouveau rapport sur la confiance des consommateurs chaque année et le L’EPA a une base de données publique conçu pour vous permettre de rechercher facilement le rapport le plus récent sur l’eau du robinet pour votre région. Vous pouvez lire le rapport et vérifier s’il y a des niveaux de polluants inquiétants dans votre eau, mais vous pouvez également être sûr que si des contaminants de l’eau dépassent leur limite légale, votre région en sera certainement informée.

Si vous êtes particulièrement préoccupé par le plomb, un moyen simple d’atténuer ce risque consiste simplement à faire couler l’eau du robinet quelques minutes avant de l’utiliser. Les quantités de plomb les plus dangereuses s’accumulent lorsque l’eau est restée dans les tuyaux de votre maison pendant la nuit, donc si vous évacuez immédiatement cette eau, vous serez en meilleure forme.

Pourquoi devriez-vous acheter un filtre de pomme de douche

Si les inquiétudes concernant les produits chimiques nocifs dans votre eau vous ont déjà incité à filtrer votre eau potable, vous voudrez peut-être faire de même pour l’eau de votre douche. Bien que l’eau de votre douche soit contrôlée pour être sûre à court terme, l’exposition à long terme aux métaux lourds et au chlore reste un risque, en particulier pour les très jeunes et les personnes âgées.

Même si la qualité de votre eau est parfaitement sûre, vos cheveux et votre peau pourraient toujours bénéficier d’une eau de douche filtrée. Pour certaines personnes, les minéraux et les métaux contenus dans l’eau de leur douche font des ravages sur leurs cheveux. L’eau contenant de fortes concentrations de minéraux est connue sous le nom d’eau dure et elle coule dans les tuyaux de nombreuses maisons. Vous ne savez pas si vous avez de l’eau dure ? Cette Carte de l’USGS peut aider.

Bien qu’il soit techniquement sans danger pour la consommation, vous pouvez facilement trouver beaucoup de gens qui disent que l’eau dure détruit leur peau et leurs cheveuxet que l’achat d’un filtre de douche aide en cas de peau sensible, d’acné, de cheveux crépus et même d’irritation des yeux. Encore plus de monde disons qu’un filtre de douche a aidé à soulager les démangeaisons et la peau terne et les cuirs chevelus squameux.

Getty Images



Lire la suite: Meilleure pomme de douche de 2021

Il s’avère que les effets rapportés de l’eau dure sur vos cheveux et votre peau sont soutenu par la science. Les minéraux spécifiques contenus dans l’eau dure empêchent les savons et les shampoings de mousser et de faire leur travail, de sorte que la sensation désagréable sur votre peau pourrait en fait être qu’elle ne devient pas aussi propre.

Une grande partie de l’irritation des cheveux et de la peau est liée au fait que le savon et l’eau dure réagissent pour former de l’« écume », la couche collante blanche laissée sur votre peau après le savonnage. Avez-vous déjà remarqué le résidus blancs qui s’accumulent sur vos robinets c’est difficile à nettoyer? C’est le produit du calcium et du magnésium dans votre eau, et ce même résidu s’accumule également sur votre peau. L’écume obstrue vos pores et peut couvrir les mèches de vos cheveux afin que l’après-shampooing ne puisse pas faire son travail, ce qui aggrave la peau sensible et les cheveux nécessitant beaucoup d’entretien.

Ce ne sont pas seulement les métaux et les minéraux contenus dans l’eau qui assèchent votre peau. Quiconque a passé du temps dans une piscine chlorée sait comment le produit chimique semble évacuer toute l’humidité de votre corps, vous laissant avec des cheveux craquants et une peau rouge, sèche et qui démange.

Le chlore résiduel dans l’eau de la douche peut créer les mêmes problèmes, mais à une échelle beaucoup plus petite, vous laissant avec une peau qui ne peut tout simplement pas devenir aussi douce que vous le souhaiteriez. Gardez à l’esprit que le chlore dans l’eau est difficile à éliminer, vous devez donc vous assurer que le filtre à eau de douche que vous achetez est capable de filtrer l’eau pour éliminer le chlore.

Comment choisir le meilleur filtre de douche pour votre maison

Différents types de filtres fonctionnent mieux pour éliminer différents types de contaminants et de sédiments, donc lorsque vous recherchez le meilleur filtre de douche, vous voudrez vérifier ce qu’il y a dans votre eau et décider ce qui est le plus important pour vous, qu’il s’agisse d’un adoucisseur d’eau, du débit , pression de l’eau, filtration de la douche ou gallons d’utilisation.

Une autre chose à garder à l’esprit est que même si l’achat initial de votre système de filtration d’eau n’est peut-être pas si élevé, vous devrez généralement remplacer le filtre ou la cartouche filtrante tous les six mois. Vous devez donc également tenir compte des filtres de remplacement et des cartouches de remplacement dans le coût du filtre de la pomme de douche tout en examinant le budget de votre filtre de douche.

Tout ce qui concerne l’eau

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.