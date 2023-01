Meilleur exercice de tonification des fessiers à faire à la maison tout en travaillant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Maintenant que la nouvelle année bat son plein, si vous avez besoin de motivation, vous avez de la chance, car FORT de Zumba Maître formateur, Offre Natepartagé avec HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENTque les squats sont un excellent exercice de tonification des fessiers que vous pouvez faire pendant que vous travaillez, ainsi que d’autres exercices à domicile.

“Les exercices que vous pouvez faire entre les pauses de travail sont les pompes, les squats, les sauts avec écart, les genoux hauts et les planches”, a expliqué Nate. «Ce sont d’excellents exercices rapides qui ne nécessitent pas d’équipement et qui vous permettent de bouger et de rester actif. De plus, il y a aussi toujours les séances d’entraînement de sept minutes de STRONG by Zumba. Deux de ces séances d’entraînement sont même créées par un entraîneur personnel de célébrités Erin Opréa.”

En ce qui concerne certains entraînements de tout le corps que vous pouvez faire à la maison, Nate a partagé : « Les entraînements rapides que vous pouvez faire à la maison incluent les entraînements HIIT de tout le corps, tels que STRONG de Zumba. STRONG by Zumba est un entraînement sans danse et ne nécessite aucun équipement. Ces séances d’entraînement sont diffusées directement sur YouTube et se déclinent en options de cours de 7 minutes, 20 minutes et 30 minutes.

Nate a proposé ci-dessous un entraînement complet pour tout le corps que vous pouvez faire entre deux heures de travail.

1. Échauffement dynamique 10 premières minutes (aucun équipement nécessaire)

2. Squats – 45 secondes

3. 15 secondes de repos

4. Fentes alternées – 45 secondes

5. 15 secondes de repos

6. Sortez sur une planche – 45 secondes

7. 15 secondes de repos

8. Pompes – 45 secondes

9. 15 secondes de repos

10. High Plank avec genouillère alternée

11. 15 secondes de repos

Faites cela pendant 3 tours avec 1 minute et 30 secondes de repos entre les tours.

Pour se motiver à faire cet entraînement, Nate a suggéré : « Se fixer des objectifs et des tâches quotidiens est un excellent moyen de rester responsable d’un entraînement. Écrivez un objectif que vous aimeriez voir dans 30 jours. Chaque matin et chaque soir, regardez et lisez à haute voix vos objectifs pour vous motiver à vous lever et à les poursuivre chaque jour. Cela vous aidera à atteindre et à accomplir quel que soit cet objectif. Mettez-vous également au défi de dresser une liste de ce qui vous empêchera ou vous ralentira d’atteindre cet objectif et lisez cette liste quotidiennement, également, pour vous tenir responsable de rester à la tâche.

