Meilleur examen pour votre cœur

Test de stress

Lors d’un test d’effort, votre cœur est surveillé pendant que vous marchez sur un tapis roulant ou faites du vélo stationnaire. Cela aide votre médecin à déterminer dans quelle mesure votre cœur fonctionne lorsqu’il pompe fort et rapidement. Certains médecins les ont peut-être inclus dans leurs examens de routine dans le passé, mais ce n’est plus recommandé. Pourtant, selon un rapport de l’AHA de 2022, environ la moitié de tous les tests de résistance ordonnés pourraient être inappropriés.

“Cela ne devrait pas être effectué comme un test de routine, point final”, déclare Weintraub. Les tests d’effort peuvent suggérer à tort qu’il n’y a pas de blocages coronariens significatifs (un faux négatif) ou à tort suggérer qu’il y en a des importants (un faux positif). Certaines recherches suggèrent que les taux de faux négatifs et positifs peuvent atteindre 20 %, explique Newby. “Cela pourrait conduire à des tests inutiles, plus invasifs, comme des angiographies coronariennes, ou à un échec de détection et de traitement”, dit-elle.

Weintraub dit qu’un test d’effort doit être effectué si vous présentez des symptômes évocateurs d’une maladie coronarienne, tels qu’un essoufflement ou des douleurs thoraciques lorsque vous marchez. “Dans ces cas-là, les tests d’effort peuvent être très utiles et nous donner une idée de l’ampleur réelle de la maladie coronarienne”, dit-il.

Électrocardiogramme (ECG)

De petits patchs (électrodes) sont fixés sur vos bras, vos jambes et votre poitrine pour enregistrer l’activité électrique de votre cœur. Cela peut indiquer s’il existe une activité anormale pouvant indiquer une maladie cardiaque. “Certains médecins les pratiquent encore chaque année chez des patients âgés de 50 ans ou plus, mais ils sont définitivement de faible valeur en tant qu’outil de dépistage général”, explique Ruthmann. En fait, l’USPSTF ne recommande pas les ECG de routine aux personnes de tout âge qui ne présentent aucun symptôme de maladie cardiaque ni aucun facteur de risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Mais Ruthmann recommande d’avoir un ECG de base dans certains cas, par exemple si vous présentez des facteurs de risque de maladie cardiaque comme l’hypertension, pour aider à donner à votre médecin une image globale de votre santé cardiaque. Si c’est normal, il n’est pas nécessaire de répéter le test, sauf si vous présentez des symptômes tels que des palpitations cardiaques, si vous avez reçu un diagnostic de maladie cardiaque ou si vous avez des antécédents de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Échocardiogramme

Cette échographie vérifie la structure et la fonction de votre cœur. Environ 20 % des « échos » commandés pourraient être inappropriés, selon le rapport 2022 de l’AHA. “Ces échographies sont surutilisées parce qu’elles sont très faciles à utiliser”, explique Weintraub. “Auparavant, les machines Echo avaient la taille d’un grand réfrigérateur, mais elles ont désormais la taille d’un ordinateur portable.” Dans certains cas, une échographie effectuée lors d’un examen cardiaque de routine peut détecter quelque chose de mineur, “comme une légère fuite valvulaire qui est en fait encore normale, mais le médecin veut la surveiller et cela conduit à des suivis annuels”, explique Ruthmann. “Cela crée beaucoup d’échos répétés inutiles et beaucoup d’anxiété pour les patients.”

Une écho est garantie lorsque vous présentez des signes de maladie cardiaque, explique Vinay Kini, MD, cardiologue au Weill Cornell Medicine à New York et co-auteur du rapport AHA 2022. “C’est très utile si nous soupçonnons un problème cardiaque structurel ou valvulaire, surtout s’il est associé à des symptômes de maladie cardiaque ou d’insuffisance cardiaque, tels qu’un essoufflement et un gonflement des jambes”, dit-il.

Scan de calcium coronarien

Ce test d’imagerie vérifie les dépôts de calcium dans vos artères cardiaques. “Si vous avez une accumulation de calcium, cela peut rétrécir les artères et réduire le flux sanguin vers votre cœur”, explique Kini. Il n’est pas recommandé pour une utilisation de routine, mais peut être utile s’il n’est pas clair si vous devez commencer à prendre des médicaments hypocholestérolémiants. “Si les facteurs de risque d’une personne la placent à la limite, le niveau de calcium dans ses artères peut nous donner une idée si elle doit ou non commencer à prendre des statines”, explique Kini.

IRM cardiaques et tomodensitométrie coronaire

Ceux-ci utilisent des faisceaux de rayons X (CT) ou des ondes radio (IRM) pour obtenir des images 3D de votre cœur, plus détaillées que celles d’un échocardiogramme. Mais les tomodensitogrammes coronariens ne sont pas considérés comme très fiables pour les personnes âgées. Les IRM cardiaques le sont, mais elles prennent plus de temps que les autres tests cardiaques, elles sont coûteuses et elles sont généralement limitées aux grands centres médicaux, explique Ruthmann.