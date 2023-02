Meilleur étui Apple iPhone SE pour 2023

L’iPhone SE de troisième génération, alias le iPhone SE (2022)a le même châssis que l’iPhone 7 et 8 avec des composants internes améliorés, y compris le processeur A15 Bionic d’Apple et la prise en charge 5G.

La plupart des étuis pour iPhone 7 et 8 conviendront au 2022 SE et les fabricants d’étuis ont tendance à étiqueter leurs étuis SE comme étant compatibles avec l’iPhone 7 et 8 ainsi qu’avec l’iPhone SE (2020) et maintenant l’iPhone SE (2022). En raison de cette rétrocompatibilité, certains des cas de cette liste sont ceux que nous avons essayés avec des modèles d’iPhone antérieurs et nous pouvons les recommander en fonction de notre expérience précédente en les utilisant.

Bien que j’aie inclus une grande variété de cas, j’ai mis l’accent sur les cas qui ont également une bonne valeur. Si vous achetez un smartphone dit de valeur comme l’iPhone SE, vous ne voulez probablement pas dépenser trop pour un étui. Et comme certains de ces étuis sont sur le marché depuis un certain temps, vous bénéficierez de belles remises sur d’excellents étuis pour iPhone SE.

Speck fabrique plusieurs étuis pour l'iPhone SE3 et vous pouvez en trouver plusieurs en vente sur Amazon pour moins de 15 $. Les deux étuis illustrés ici font partie de la série Presidio Grip, qui est disponible dans une variété d'options de couleurs (les prix varient selon la couleur). Voici quelques offres supplémentaires sur les étuis Speck SE3 :

Mes deux étuis Otterbox préférés sont les séries Commuter et Symmetry, toutes deux disponibles dans une variété de couleurs. La série Commuter à double couche est un peu plus protectrice et possède un loquet qui recouvre le port de charge. Les prix varient selon la couleur.

Les étuis Gear4 de Zagg pour iPhone SE sont de qualité similaire aux étuis Speck et Otterbox. J'ai d'abord lié à la Piccadilly (photo ci-dessus), qui ne se vendait que 8 $, mais qui est actuellement épuisé. Le Palais de cristal (11 $) est très similaire mais tout à fait clair.

Les étuis Tough Armor de Spigen existent depuis un certain temps et se distinguent par leur découpe circulaire exposant le logo Apple et leur béquille intégrée. Ils offrent une protection décente et résistent assez bien dans le temps, mais pas aussi bien que certains étuis Otterbox et Speck. Le Tough Armor est disponible en plusieurs couleurs.

La série Symmetry d'Otterbox est disponible dans une variété d'options de couleurs, y compris une version transparente avec des paillettes. Comme je l'ai dit, l'étui de la série Commuter d'Otterbox offre un peu plus de protection, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec ses étuis de la série Symmetry.

Spigen Slim Armor CS est disponible dans une variété d'options de couleurs et dispose d'une fente qui vous permet de stocker quelques cartes de crédit (ou une seule carte de crédit et de l'argent) à l'intérieur du boîtier. Le seul inconvénient est qu'il n'est pas compatible avec la charge sans fil.

Urban Armor Gear propose différents modèles de coques pour l'iPhone SE dans une variété de couleurs. Personnellement, j'aime le Plasma, mais l'Armor, le Pathfinder et le Plyo sont également bons, le Plyo ayant le design le plus fin. Les étuis UAG offrent tous une bonne protection des coins et répondent aux normes militaires de test de chute.

L'étui NGP d'Incipio est un simple étui translucide qui offre une protection décente dans un boîtier mince. La version bleue est actuellement de 6 $ chez Amazon. Il est répertorié comme étant compatible avec l'iPhone 8 mais s'adaptera à l'iPhone SE, les modèles 2022 et 2020.

La marque sœur de Spigen, Cyrill, fabrique plusieurs coques différentes pour l'iPhone SE. J'aime le Leather Brick (c'est du cuir "végétalien", pas du vrai cuir), mais tous les étuis de Cyrill sont bien conçus et décents pour l'argent. La brique en cuir est disponible dans quelques options de couleur.

L'étui LifeProof's Wake est fabriqué à partir de plastique océanique recyclé. Bien que je ne l'appellerais pas super résistant – il n'est pas enfermé en bas – il est conçu pour une protection contre les chutes de 6 pieds et est conçu de manière attrayante. Disponible en trois options de couleur, le prix varie selon la couleur.

Smartish fabrique trois étuis pour le SE, le Gripmunk, Wallet Slayer Vol. 1 et Wallet Slayer Vol. 2 (les deux derniers sont des étuis portefeuille). Je suis un peu plus partisan du Slayer Vol. 2, qui vient dans quelques options de couleur pour le SE. C'est un étui assez basique mais offre une prise en main décente et peut contenir quelques cartes de crédit avec de l'argent. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit comme support en l'insérant dans la fente à l'arrière de l'étui.

J'ai acheté une version similaire de cet étui à utiliser avec un téléphone Samsung. Il s'agit d'un étui portefeuille en similicuir doté d'un fermoir magnétique avec de la place à l'intérieur pour trois cartes de crédit et de l'argent. Il se transforme également en béquille pour regarder des vidéos.

Disponible en quelques couleurs, l'étui Raptic's Shield coûte moins cher qu'un étui OtterBox et offre une résistance similaire avec une protection contre les chutes de 10 pieds. Actuellement, la version en or rose ne coûte que 10 $, tandis que les autres couleurs, y compris le modèle rouge illustré, coûtent 20 $.

Les étuis Griffin's Survivor offrent une protection contre les chutes de 6 pieds avec des coins renforcés (et surélevés) qui peuvent aider votre téléphone à éviter les dommages s'il tombe face contre terre.

L'étui Organicore d'Incipio est un autre étui écologique qui, selon Incipio, est 100% compostable. La version couleur avoine est en vente au prix de 10 $.

L'iPhone SE de troisième génération a un indice de résistance à l'eau IP67, ce qui signifie qu'il peut survivre jusqu'à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Mais si vous voulez une option encore plus étanche, l'étui Fre de LifeProof est la solution. Cet étui autrefois populaire (avant que l'iPhone ne soit étanche) est encore assez cher, mais il offre une protection maximale pour votre téléphone.