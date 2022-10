Meilleur eReader 2022 : meilleurs appareils à encre électronique

7. Papier Huawei MatePad – Meilleur grand écran

Spécifié beaucoup plus comme une tablette Android conventionnelle, par opposition à une liseuse dédiée, la première ardoise à base d’encre E de Huawei offre le plus grand écran de cette gamme et comprend quelques fonctionnalités exceptionnelles que vous ne trouverez pas ailleurs.

Pour commencer, ce panneau tactile E Ink de 10,3 pouces offre un respectable 227ppi, associé à un rétroéclairage avec 32 niveaux de luminosité et si vous ajoutez le stylet M-Pencil de deuxième génération de la société, le MatePad Paper devient une note sérieuse- prenant également l’appareil, avec une latence respectable de 26 ms et une conversion intégrée de l’écriture manuscrite en texte.

La principale mise en garde ici n’a pas vraiment à voir avec le matériel du papier, autant que le manque d’expériences de lecture compatibles à saisir sur le logiciel basé sur Harmony OS prêt à l’emploi. La propre application Livres de Huawei est un peu légère sur le contenu, vous devrez donc passer plus de temps à charger les médias pris en charge (y compris les fichiers ePub et PDF) que sur les liseuses concurrentes.

Au moins 64 Go de stockage pour tous vos médias, plus jusqu’à 28 jours d’autonomie par charge.