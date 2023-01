Meilleur équipement d’exercice de bureau pour 2023

Vous l’entendez souvent à maintes reprises, mais rester assis à un bureau pendant des heures n’est jamais bon pour la santé. C’est particulièrement dommageable pour votre posture, souplesse et mobilité, et c’est pourquoi il est si important de rester actif quand vous le pouvez. Mais sans avoir la place pour de gros équipements d’exercice, c’est plus facile à dire qu’à faire. Heureusement, le meilleur équipement d’exercice de bureau peut tenir dans votre bureau pour vous aider dans votre parcours de remise en forme.

Ces pièces d’équipement peuvent atténuer la raideur et la douleur qui accompagnent un travail sédentaire, et sont discrètes et sans prétention. Nos choix peuvent aider tous les employés de bureau à intégrer plus de mouvement et de force dans leurs routines quotidiennes.

Forme physique des nœuds L’un des pires aspects de la position assise à un bureau pendant 8 heures ou plus par jour est le liquide qui s’accumule dans le bas des jambes. Cela peut donner l’impression que vos jambes sont enflées et, d’après mon expérience, une sensation de funky et d’étroitesse. Un pédalier, un stepper de bureau, un vélo d’appartement compact ou un vélo elliptique de bureau peuvent favoriser la circulation sanguine et empêcher l’accumulation de liquide tout au long de la journée. Cet exerciseur à pédales est peu coûteux et a de bonnes critiques. Vous pouvez régler avec précision le niveau de vitesse et l’intensité de votre entraînement, et les pédales texturées garantissent que vos pieds ne dormiront pas hors du cycle du bureau. Si vous voulez un entraînement plus substantiel qu’un simple pédalier ou un vélo de bureau pour l’exercice de bureau, consultez ceci sous le bureau elliptique. Les chaussettes de compression peuvent également aider à gonfler les jambes. Vous recevez des alertes de prix pour Un pédalier

Vive Une chose est sûre : rester assis toute la journée détruit votre posture si vous ne faites pas attention. Un effet secondaire moins évident est une diminution de la résistance du noyau. Vous n’utilisez pas beaucoup votre tronc lorsque vous êtes penché sur un ordinateur, de sorte que vos muscles peuvent commencer à s’affaiblir avec le temps. Un ballon de stabilité peut corriger à la fois votre posture et vos muscles abdominaux faibles. Lorsque vous utilisez une chaise d’équilibre à la place d’une chaise de bureau ou d’une chaise de bureau ordinaire, vous êtes obligé de vous asseoir droit et d’engager votre cœur pour éviter de rouler ou de basculer. Vous pouvez utiliser un ballon d’exercice régulier comme celui de Vive, lié ci-dessous, ou vous pouvez opter pour une chaise de balle d’équilibre complète, comme cette chaise d’exercice de bureau de Gaiam. Vous recevez des alertes de prix pour Un ballon de stabilité

Gaïam Vos abducteurs de la hanche comprennent tous les muscles qui éloignent vos jambes de la ligne médiane de votre corps. Ces muscles sont également en partie responsables de la rotation de vos hanches. Glissez une mini bande de résistance autour de vos jambes, juste au-dessus de vos genoux, et poussez contre la résistance pour un exercice des jambes afin de renforcer ces muscles importants. Si vous avez un moment où vous n’avez pas besoin de vos mains, vous pouvez positionner une mini bande autour de vos avant-bras et appuyer contre la résistance pour renforcer vos épaules. Ce mini kit de bande Gaiam est livré avec des niveaux de résistance légers, moyens et lourds afin que vous puissiez progresser continuellement. Vous recevez des alertes de prix pour Mini bandes d’exercice

Sportif Vous pourriez vous sentir un peu idiot de porter des poids aux chevilles à votre bureau, mais vous ne regretterez pas de les avoir dans votre arsenal d’équipement d’exercice de bureau lorsque vos quads sont toniques et forts ! Les poids aux chevilles ne sont vraiment pas assez appréciés : ils sont si polyvalents. Portez-les pendant que vous travaillez et effectuez occasionnellement une série d’extensions de jambe (gardez votre cuisse plantée dans le siège et soulevez-la à partir du genou). Celles-ci Poids de cheville Sportneer ajustez d’une livre à cinq livres, ils sont donc parfaits pour tous les niveaux de forme physique. Commencez avec une livre et faites quelques séries de 10 à 20 extensions de jambes. Vous pouvez continuer à progresser en poids et en répétitions. Outre l’aspect de la force, les extensions de jambes peuvent aider à maintenir la circulation sanguine et à prévenir l’accumulation de liquide dans les mollets et les chevilles. Vous recevez des alertes de prix pour Poids de cheville

Révolution L’équilibre est l’une de ces compétences dont la plupart des gens ne savent pas qu’ils manquent jusqu’à ce qu’ils soient obligés de l’utiliser. Si vous avez un bureau debout, une planche d’équilibre est un excellent outil pour engager votre tronc, vos fessiers, vos cuisses et vos mollets tout au long de la journée. Vous pourriez être surpris de constater que les muscles autour de vos chevilles et de vos genoux sont douloureux lorsque vous commencez à utiliser une planche d’équilibre, comme celle-ci de Révolution qui a un pont supérieur adhérent et un coussin d’air réglable.

Thera bande L’avantage évident d’une balle de force de préhension est une meilleure force de préhension. L’avantage le plus discret, mais peut-être le meilleur, de cet exercice de bureau est le soulagement du stress. Gardez cette balle d’exercice pour les mains Theraband à votre bureau pour la presser lorsque vous pourriez utiliser une petite action isométrique – ou lorsque votre collègue vient de vous faire sauter un fusible interne. Vous recevez des alertes de prix pour Grip Strength Ball (Mise à jour : actuellement indisponible)

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.