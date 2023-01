Meilleur entraînement et exercices de Pilates à la maison sans équipement – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : REX/Shutterstock

Juste à temps pour la nouvelle année, Amy Jordaninstructeur de Pilates certifié ACE et fondateur de WundaBar, a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT, les trois gestes faciles à faire à la maison sans aucun équipement. Amy a révélé que le Pilates est un excellent choix d’entraînement pour les gens à faire à la maison dans un petit espace. “Tout ce dont vous avez besoin, c’est de votre corps et pas d’un très grand espace. Les séances d’entraînement en direct que je dirige en ligne ou celles sur notre plate-forme à la demande qui sont des séances d’entraînement préenregistrées, tout le temps où je parle aux gens de la façon de le faire sans accessoires, sans équipement, tous sur le sol et avec leur corps. Et, vous savez, parfois, vous n’avez qu’à utiliser des choses autour de votre maison comme une chaise, une bouteille d’eau, une écharpe ou une assiette en papier. Des choses comme ça auxquelles tout le monde a accès. En ce moment, je n’utilise pas d’accessoires fantaisistes comme un cercle de Pilates ou quelque chose auquel les gens n’ont pas accès en ce moment.

“Donc, pour beaucoup de gens qui ont un petit espace, vous n’avez pas besoin de prendre beaucoup d’espace”, a poursuivi Amy. “Ce que je trouve si important pour le Pilates, c’est qu’il allonge et ouvre vraiment votre corps. Nous sommes tous coincés à l’intérieur. Nous sommes assis devant un ordinateur lors d’appels Zoom, nous sommes assis sur nos téléphones, nous regardons Netflix, et nous sommes un peu comme nous rétrécissant à chaque respiration dans chaque mouvement. Vous devez donc vraiment vous reconnecter à vous-même à chaque mouvement.

Les trois mouvements que vous pouvez faire à la maison sont :

1. Planches :

“Je pense que les planches sont le moyen le plus efficace de sculpter vos bras et vos épaules, d’aplatir vos abdominaux et de tonifier vos jambes. Vous pouvez commencer par une attente de 30 secondes, puis ajouter 15 secondes par jour. Je suggérerais de le faire tous les jours. Et puis vous pouvez ajouter des variations en ramenant un pied vers la gauche et en le ramenant au milieu. Ensuite, ramenez l’autre pied vers la droite, ramenez-le au milieu, et cela fera travailler votre taille. Cela va entraîner un rétrécissement de la taille si vous avancez un pied sur le côté à la fois, puis revenez au milieu.

2. Rouler vers le bas/s’asseoir en L :

“Un autre mouvement que je recommanderais est un roulement vers le bas et cela va vraiment aider à ouvrir votre colonne vertébrale dans votre dos. Alors première étape : vous pouvez appeler cela un L-sit, avec vos jambes devant vous, assis bien droit. Ensuite, vous voulez penser à faire rouler votre colonne vertébrale une vertèbre à la fois. Donc, vous ne voulez pas vous effondrer et vous effondrer sur le sol, n’est-ce pas ? Vous voulez contrôler ce mouvement tout le long d’un os à la fois, jusqu’à ce que votre tête se touche.

Ensuite, vous voulez le reprendre, idéalement à la même vitesse en ramassant un os à la fois jusqu’à ce que vous reveniez dans cette forme en L. Cela va donc vraiment vous aider à ouvrir votre colonne vertébrale et à la soutenir en engageant votre cœur. Ça va étirer l’arrière des jambes parce que ce n’est pas facile de s’asseoir comme un L. »

3. Squat extra profond :

“Un autre mouvement que je recommanderais qui est vraiment génial pour renforcer les fessiers et les jambes, et qui va soulager la tension dans les hanches, c’est ce que j’appelle un squat extra profond. En gros, vous prenez vos pieds plus larges que vos épaules et ils sont retournés, puis vous vous abaissez aussi loin que possible dans un squat.

« Idéalement, vous allez avoir vos mains en prière et vos coudes sont à l’intérieur de vos genoux. Donc tu vas être très bas dans ce squat. Cela aide vraiment à développer l’endurance, cela aide à développer la flexibilité des chevilles, des genoux et des hanches. Cela va soulager une certaine tension que vous avez d’être assis. Je suggérerais donc d’essayer de commencer à tenir ce squat pendant 30 secondes à la fois.

“Essayez de faire ce squat le matin et encore le soir. Essayez de garder vos pieds à plat et essayez de rester debout plutôt que de vous affaler vers l’avant, alors gardez le dos droit. Commencez par 30 secondes, puis ajoutez ces incréments de 15 secondes à mesure que votre endurance et votre flexibilité se renforcent.

La meilleure chose à propos du pilates est que vous pouvez utiliser des choses autour de la maison pour améliorer votre entraînement, ou vous n’avez besoin d’utiliser rien du tout. «Vous n’avez certainement pas besoin d’équipement pour faire de l’exercice. Il y a des choses dans la maison comme une chaise, des assiettes en papier ou un gant de toilette au lieu de patins de meubles. Il déplace votre pied sur le sol, c’est tout ce dont vous avez besoin, n’est-ce pas ? Vous pouvez utiliser une écharpe au lieu d’une bande de résistance ou d’une sangle de yoga. Pour les extensions de bras et autres, nous utilisons un foulard. Nous utilisons des bouteilles de vin, ou dans ma propre maison, tout ce que j’avais était du champagne, donc des bouteilles de champagne pour les poids. Les gens utilisent des boîtes de soupe ou de lait de coco au lieu d’haltères. Alors les gens deviennent vraiment créatifs.

