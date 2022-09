Meilleur endroit pour acheter des contacts en ligne pour 2022

Le port de lentilles de contact était autrefois un énorme inconvénient. Vous deviez rechercher et nettoyer vos contacts tous les six mois, et les prix étaient si élevés que beaucoup ont abandonné les contacts au profit de lunettes à plein temps. Si vous portez des lentilles de contact, vous savez à quel point elles peuvent être chères, même avec des avantages pour la vision. Et acheter auprès de votre ophtalmologiste ou d’un magasin d’optique local signifie que vous paierez probablement le prix de détail complet. Cependant, il existe plusieurs façons de contourner ce problème et d’économiser de l’argent, notamment en commençant à commander des contacts en ligne.

Il existe de nombreux magasins en ligne qui proposent toutes les marques de lentilles de contact auxquelles vous pouvez penser, et souvent, lorsque vous achetez des lentilles de contact en ligne, vous pouvez les obtenir à des prix réduits ou avec des rabais. Nous avons rassemblé ci-dessous certains des meilleurs endroits pour acheter des contacts en ligne. Je ne dirais pas que l’un d’entre eux est meilleur que l’autre, mais en magasinant, vous pouvez réaliser le plus d’économies et trouver un magasin qui vous permet d’utiliser votre assurance pour aider à compenser le coût.

Notez qu’avant de magasiner, vous devrez d’abord passer un examen de la santé oculaire et des lentilles de contact auprès de votre opticien ou optométriste. Un ophtalmologiste peut vous aider à déterminer les meilleures lentilles de prescription pour vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse de lentilles de contact quotidiennes, de lentilles souples, de lentilles rigides, de lentilles pour l’astigmatisme ou de lentilles multifocales. Tous les magasins de cette liste exigent une ordonnance visuelle valide d’un ophtalmologiste pour distribuer vos lentilles de contact, et ils n’expédieront pas votre commande sans celle-ci.

Alors, prêt à abandonner les cadres et à plonger ? C’est ici que vous pouvez trouver des contacts à un prix abordable.

Un approvisionnement de trois mois de lentilles de contact quotidiennes Scout (un total de 90 lentilles) commence à 47 $, ce qui est une bonne affaire pour des lentilles de contact quotidiennes. Selon l’endroit où vous magasinez et la marque que vous utilisez, les prix en ligne peuvent varier de 60 $ à 200 $. Vous pouvez obtenir un pack d’essai de six jours de lentilles de contact Scout pour voir si vous les aimez avant de vous engager à un approvisionnement complet.

Warby Parker ne se contente pas de vendre des lunettes abordables et élégantes, la société vend également des lentilles de contact. Vous pouvez choisir parmi Scout la propre marque de lentilles de contact de Warby Parker, ou obtenez des contacts d’Acuvue, Biotrue, Air Optix, Dailies et d’autres grandes marques.

L’heure du conte personnel : j’ai trouvé Lens.com il y a trop d’années pour s’en souvenir maintenant, et depuis, c’est ma référence pour les contacts bon marché. Je reviens sans cesse car son service client est excellent et les prix sont généralement les plus bas que je puisse trouver sur les lentilles de contact sur ordonnance. Il propose une sélection impressionnante de marques – notamment Acuvue, Air Optix, Dailies et Biofinity Toric pour l’astigmatisme – et prend en charge les retours et couvre les frais de retour des boîtes non ouvertes. ‘Nuff a dit.

Comme Lens.com, vous pouvez envoyer par SMS ou par e-mail votre prescription de lentilles de contact, ce qui accélère le processus de commande. 1800Contacts propose également des lentilles de contact à prix réduits pour les étudiants et la livraison gratuite sur toutes les commandes, et vous permet de mettre à jour votre ordonnance via un test en ligne (uniquement disponible pour les adultes entre 18 et 55 ans). Vous pouvez également acheter des lentilles de contact colorées chez 1800Contacts. Si vous avez besoin d’échanger vos lentilles non ouvertes pour une raison quelconque, 1800Contacts couvrira les frais d’expédition.

En tant que l’un des magasins de contacts les plus connus, 1800Contacts stocke toutes les marques les plus populaires, et vous pouvez même obtenir des contacts difficiles via son centre d’appels. Un éditeur de CNET a félicité l’entreprise pour avoir fourni un service client qui allait au-delà.

ContactsDirect offre des retours sur les produits achetés dans l’année si votre vision des yeux change et que vous avez besoin d’une correction de la vue de votre médecin. ContactsDirect (et 1800Contacts) vend également des solutions pour lentilles de contact.

Oeilconique propose un large éventail de marques de lentilles de contact, notamment Acuvue, Air Optix, Biotrue by Bausch and Lomb et Extreme H2O. Comme d’autres sur cette liste, il offre la livraison gratuite et les retours gratuits.

Le dernier mais non le moindre est LunettesUSA.com , qui vend à la fois des lentilles de contact et des lunettes et dont les prix correspondent aux autres vendeurs. Comme tous les autres détaillants de cette liste, GlassesUSA.com propose toutes les marques de verres populaires, y compris Acuvue, Biofinity et plus encore, et offre des retours gratuits et la livraison gratuite sur les verres de prescription.

Pour la plupart, oui. Les contacts jetables vous coûteront plus cher à long terme qu’une paire de lunettes. Je porte des Acuvue Oasys depuis de nombreuses années, et ils coûtent en moyenne entre 25 et 40 dollars pour une boîte de 12 lentilles. Cette boîte de 12 me dure trois mois (une lentille par œil, et je jette ces lentilles toutes les deux semaines). Cela signifie que je dépense généralement environ 160 $ ​​par an pour les contacts.

Selon la marque prescrite par votre médecin, vos contacts peuvent coûter moins ou plus cher que cela.

Vous pouvez facilement obtenir une paire de lunettes pour environ 100 $, et si vous n’avez pas besoin de changer votre prescription chaque année, vous pouvez porter ces mêmes lunettes aussi longtemps qu’elles vous conviennent. Peu importe si ma vision change ou non, je dois toujours acheter plus de contacts chaque année.