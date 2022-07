Meilleur écran solaire pour 2022 – Crumpe

L’été est là et le soleil ne recule pas, donc vous ne pouvez pas non plus. Ce combat sans fin entre vous et le soleil n’a qu’un seul gagnant si vous n’utilisez pas de crème solaire, et ce n’est pas vous. Si vous n’utilisez pas souvent d’écran solaire pour vous protéger, le les rayons nocifs du soleil peuvent provoquer un cancer de la peau et coup de soleil. En dehors de cela, la crème solaire est également un excellent moyen de garder votre peau jeune et de prévenir les problèmes de peau tels que les rides, le relâchement et l’hyperpigmentation.

En ce qui concerne la crème solaire, il existe un certain nombre de mythes. L’un des plus importants est que la crème solaire n’est nécessaire que pendant les mois d’été. Le soleil a une puissance incroyable ; même si vous êtes à l’intérieur de votre maison (oui, à l’intérieur aussi), vous devez vous protéger des rayons UVA et UVB nocifs en portant un écran solaire en tout temps. Un autre est que les teints plus foncés n’ont pas besoin d’utiliser de crème solaire, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En fait, il y a un vrai écart de protection solaire pour les Noirs (et d’autres personnes de couleur) qui les a amenés à être moins susceptibles de porter un écran solaire et donc plus susceptibles de développer un cancer de la peau à des stades ultérieurs.

Une bonne façon de commencer votre nouvelle routine de soins solaires consiste à acheter une nouvelle bouteille de crème solaire adaptée aux besoins de votre peau. Seul un petit nombre d’écrans solaires figurent sur notre liste, mais nous avons choisi certains des meilleurs actuellement disponibles, efficaces et qui n’alourdiront pas votre peau. La plupart des prix et des liens sont pour des bouteilles de 3 onces, mais certains sont pour des bouteilles plus petites ou plus grandes. Beaucoup ont des options plus grandes et plus rentables. Et si vous cherchez une protection solaire pour votre visage, nous avons ce qu’il vous faut — consultez notre guide sur le meilleur écran solaire pour votre visage.

Neutrogena Ultra Sheer de Neutrogena est un best-seller pour une raison. La formule légère existe depuis des années, n’est pas grasse et frotte en clair sur tous les tons de peau. Vous pouvez le trouver dans un spray, une lotion ou un stick, dans de nombreuses formules SPF différentes. Pour un écran solaire de tous les jours à un bon prix, vous ne pouvez pas vous tromper.

bateau banane Heureusement, les écrans solaires gras ne sont plus la norme. Maintenant, vous pouvez trouver de nombreux écrans solaires qui ressemblent (et se fondent dans votre peau comme) une lotion hydratante. L’un d’eux est la crème solaire Light as Air de Banana Boat. Cet écran solaire SPF 50 promet d’être rapidement absorbé par votre peau et d’absorber l’huile afin qu’il vous garde activement au sec tout en vous protégeant du soleil. Il est disponible sous forme de spray, de lotion et de crème solaire pour le visage, ainsi qu’un écran solaire en spray pour les cheveux et le cuir chevelu.

EltaMD Les écrans solaires au zinc ont parcouru un long chemin depuis ces lotions pâteuses qui laissaient un éclat blanc derrière eux. EltaMD UV Sport Sunscreen utilise uniquement de l’oxyde de zinc pour refléter les rayons UV nocifs sur votre peau afin qu’ils ne causent pas de dommages cutanés. Cet écran solaire est apprécié des critiques d’Amazon car il frotte en clair. Il est également sans huile, sans parfum et sans paraben, c’est donc un bon choix de protection solaire pour toute personne ayant la peau sensible ou grasse.

Amazone CeraVe est déjà une excellente marque de soins de la peau simples et économiques, l’efficacité de cet écran solaire n’est donc pas une surprise. La crème solaire minérale hydratante CeraVe est efficace pour tout le corps et convient aux peaux sensibles. Vous pouvez également vous attendre à ce que la consistance non grasse et légère fonde directement sur votre corps.

Neutrogena Les enfants veulent rarement rester assis assez longtemps pour que vous appliquiez (et réappliquiez) de la crème solaire. Mais cet écran solaire pour enfants s’applique rapidement et est conçu pour fonctionner sur une peau humide. Le spray traverse l’eau pour adhérer à la peau, l’application d’un écran solaire est donc facile et vos enfants restent protégés même s’ils passent toute la journée à entrer et sortir de la piscine ou de l’océan.

Ulta Un mythe est l’idée que les Noirs n’ont pas besoin de crème solaire et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Bien qu’il y ait de la mélanine protégeant la peau noire, cela ne signifie pas une immunité contre les rayons nocifs. Et gardez à l’esprit que si l’hyperpigmentation est un problème, un bon écran solaire peut vous aider. La crème solaire Black Girl n’hydrate pas seulement, elle ne laisse pas de résidu blanc sur la peau. Et si vous vous inquiétez de l’Oxybenzone et de l’Octinoxate, aucun des deux ne figure dans cet écran solaire – vous ne trouverez que des ingrédients naturels dans cette bouteille SPF 30.

Lézard bleu Les médecins recommandent de limiter l’exposition de votre bébé au soleil en lui faisant porter un chapeau à larges bords et des vêtements de protection solaire et en le gardant à l’ombre. Mais même avec ces précautions, il est toujours recommandé d’utiliser un écran solaire, généralement lorsqu’ils ont six mois et plus. Une fois qu’ils ont atteint le cap des six mois, vous pouvez utiliser un écran solaire pour les protéger des rayons du soleil, mais respectez des formules sans colorants ni parfums et qui utilisent des minéraux (oxyde de zinc et dioxyde de titane) pour la protection solaire. Cette formule de crème solaire minérale Blue Lizard vérifie toutes ces cases pour la crème solaire pour bébés et la bouteille devient rose au soleil, pour vous donner un coup de pouce pour réappliquer.

Photos par Unsun Cosmetics/Composite par Robin Mosley/CNET Un écran solaire hydratant pour tout votre corps, cette lotion minérale SPF 15 à couverture complète d’Unsun est faite d’ingrédients hydratants comme le figuier de barbarie et le concombre pour offrir une protection solaire de qualité contre les rayons UV tout en gardant votre peau sans résidus, le tout pour 13 $.

Cuivre/Amazon Vous cherchez une crème solaire pour le sport qui ne soit ni collante ni grasse ? C’est un bon pari. L’écran solaire Sport de Coppertone est une lotion populaire qui est à la fois résistante à l’eau et hydratante, grâce à la vitamine E. Elle vous protégera des rayons UVA/UVB jusqu’à 80 minutes si vous êtes dans l’eau ou si vous transpirez, et promet qu’elle ne le fera pas. ça pique pas les yeux.

Supergoop/Amazon La État d’Hawaï, Key West en Floride et quelques nations insulaires ont interdit la vente d’écrans solaires contenant de l’oxybenzone ou de l’octinoxate parce que des études scientifiques ont montré que ces ingrédients peut endommager les coraux et autres espèces marines. En réponse, de nombreuses entreprises ont commencé à vendre des écrans solaires « sans danger pour les récifs » qui respectent les diverses interdictions. Si vous vous dirigez vers un endroit qui nécessite un écran solaire sans danger pour les récifs, ce spray solaire non aérosol SPF 50 de Supergoop est un bon choix pour vous protéger des rayons UV du soleil. Cet écran solaire n’est pas un écran solaire minéral mais contient des “produits chimiques propres” que Supergoop a formulés sans oxybenzone ni octinoxate. Cet écran solaire contient également de la vitamine C pour un effet antioxydant et convient aux peaux sensibles (bien qu’il ne soit pas sans parfum). Le lien Sephora ci-dessous concerne une bouteille de 5 onces; le lien Amazon pour une bouteille de 3 onces.

Peau de cul Si vous êtes à la recherche d’un écran solaire minéral teinté SPF 30 pour le visage, celui-ci de Buttah fera l’affaire. Ceci est un autre écran solaire qui disparaît et sèche clairement. Et il est formulé avec des ingrédients comme l’oxyde de zinc et le titane qui protègent votre peau des rayons nocifs. Comme il est conçu pour votre visage, vous pouvez l’utiliser en toute sécurité autour des yeux.

Plus brillant Parfois, le meilleur écran solaire est celui qui est léger et donne l’impression qu’il n’alourdit pas la peau. L’écran solaire en gel aqueux SPF 35 de Glossier est exactement ce que les personnes qui veulent un simple bouclier contre le soleil devraient porter. Ce n’est pas gras, sans plâtre blanc et ressemble plus à un produit de soin de la peau comme un sérum mince qui fonctionne pour tous les types de peau.

