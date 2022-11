Meilleur DVR OTA pour les coupe-câbles : Amazon Fire TV Recast, TiVo et Tablo

Le câble coûte cher, mais vous n’avez pas à baisser cette énorme facture mensuelle pour regarder la télévision. Si vous vivez dans une ville ou un village avec une bonne réception hertzienne, installer une antenne TV est un moyen facile de couper le cordon et accédez à la télévision gratuite. Si vous avez un emploi du temps chargé, vous pouvez même coupler votre antenne avec un DVR, ce qui rend votre expérience de visionnage aussi pratique qu’un service de streaming. Vous pourrez mettre en pause la télévision en direct, enregistrer vos émissions pour plus tard et avancer rapidement dans les publicités. La plupart des DVR que nous avons testés vous permettront même de diffuser votre contenu enregistré sur plusieurs téléviseurs ou lorsque vous n’êtes pas chez vous.

L’inconvénient, bien sûr, est que “gratuit” peut devenir, eh bien, pas gratuit, surtout si votre DVR facture des frais mensuels. Alors qu’un DVR de base comme le Air TV 2 commence environ 100 $, avant d’ajouter un disque dur, un appareil TiVo avec toutes les cloches et sifflets coûte environ 500 $ après avoir payé l’abonnement à vie. Pourtant, par rapport au coût de la télévision par câble et services de streaming TV en direct tel que Hulu Plus Télévision en direct ou YouTube TV, même le DVR d’antenne le plus cher sera amorti en temps voulu.

Il existe quatre produits DVR OTA remarquables à prendre en compte lors de l’achat d’un enregistreur vidéo numérique à cordon: le Refonte d’Amazon Fire TVla Air TV 2 et le TiVo Edge pour antenne, et le Nuvyyo Tablo Quad. Chacun a ses propres fonctionnalités, syntoniseur et capacités DVR, mais il y en a un que je recommanderais aux débutants et aux anciens. Plongeons-nous et jetons un coup d’œil aux meilleures options DVR OTA.

Sarah Tew / Crumpe Amazon Fire TV Recast est mon choix pour la plupart des gens qui cherchent à couper le cordon. Ce n’est pas parfait – ce DVR OTA a vraiment besoin d’un appareil de streaming Fire TV Stick pour fonctionner, et un abonnement Prime est également utile – mais sa combinaison de fonctionnalités et de flexibilité place ce DVR en direct au-dessus. Comme l’AirTV 2 et le Tablo DVR, il s’agit d’un DVR en streaming réseau, ce qui signifie qu’il ne se connecte pas directement à un téléviseur. Au lieu de cela, il diffuse sur les téléviseurs, votre appareil mobile et plus encore (voir ci-dessous pour plus de détails). Le Fire TV Recast est relativement cher, mais au moins il est livré avec un disque dur intégré, contrairement à l’AirTV 2. De plus, il n’y a pas de frais mensuels pour obtenir toutes les fonctionnalités DVR de cet appareil de streaming. Lisez notre revue Amazon Fire TV Recast.

Joshua Goldman/Crumpe TiVo a la meilleure reconnaissance de nom des appareils ici, et si vous voulez un DVR décodeur traditionnel, le Edge pour antenne est votre meilleure option. Alors que le Tivo Edge est plus cher que les autres produits ici (surtout après l’ajout du service OTA DVR à vie), le Edge pour antenne offre également une tonne de fonctionnalités, y compris des applications de streaming, toutes fournies avec l’interface de TiVo. Pour le moment, Channel Master propose le service Edge DVR plus à vie pour 349 $ (contre 449 $ auparavant). Lisez nos travaux pratiques sur TiVo Edge.

Sarah Tew / Crumpe L’AirTV 2 a ses avantages, d’autant plus qu’il s’agit de la moins chère de nos recommandations OTA DVR et qu’il fonctionne sans encourir de frais mensuels. Pourtant, ce DVR OTA est vraiment conçu pour compléter un abonnement Sling TV de 35 $ par mois en ajoutant des chaînes locales. Et vous devez ajouter un disque dur externe (non inclus) pour que l’AirTV 2 fonctionne comme un véritable DVR, bien qu’il manque une pause TV en direct. Si vous recherchez un appareil qui fonctionne sans payer plus par mois, la refonte similaire d’Amazon Fire TV offre une meilleure expérience globale. Bien que je n’aie pas passé en revue AirTV n’importe où il ajoute un disque dur intégré de 1 To pour 200 $. Lisez notre avis sur AirTV 2. Vous recevez des alertes de prix pour AirTV 2

Sarah Tew / Crumpe Le Tablo Quad est la dernière version du populaire DVR coupe-cordon et offre toutes les fonctionnalités. Il y a de la place pour un disque dur interne et l’inclusion de quatre tuners devrait satisfaire même les utilisateurs les plus exigeants. Tout est contrôlé via l’application Tablo. Ce DVR OTA n’est pas l’appareil le plus facile à configurer, et vous devrez payer un abonnement à accéder à plusieurs de ses fonctionnalités. Lisez notre revue Nuvyyo Tablo Quad.

Types de DVR OTA : décodeur vs streamer TV en réseau ?

Il existe deux principaux types d’options DVR : un décodeur traditionnel, qui se connecte directement à un seul téléviseur via une sortie HDMI ; ou un streamer TV en réseau, qui se connecte à votre réseau domestique et diffuse sur vos appareils à la maison ou en déplacement. Le TiVo Edge pour antenne est un décodeur traditionnel (qui a également un streaming à domicile) tandis que l’AirTV 2 et Amazon Fire TV Recast sont des streamers TV en réseau directs.

Un décodeur convient mieux aux personnes qui regardent habituellement sur un seul téléviseur, tandis qu’un appareil réseau est destiné aux personnes qui souhaitent regarder sur plusieurs appareils – un streamer comme un Roku ou un Amazon Fire TV et d’autres appareils comme les téléphones et les tablettes. En général, un streamer TV en réseau est l’option DVR OTA la plus flexible et peut mieux compléter les applications ou services de streaming TV en direct comme Netflix.

Sarah Tew / Crumpe



Autres fonctionnalités à rechercher

Quel que soit le style de DVR OTA que vous choisissez, vous devez rechercher certaines caractéristiques communes aux deux.

Deux tuners HD ou plus : Un tuner ne suffit pas. En ce qui concerne les tuners HD, plus votre appareil en a, mieux c’est. Le strict minimum est de deux, vous pouvez donc enregistrer deux chaînes en même temps, ou en regarder une pendant que vous en enregistrez une autre, mais les têtes d’antenne lourdes pourraient apprécier encore plus.

: Un tuner ne suffit pas. En ce qui concerne les tuners HD, plus votre appareil en a, mieux c’est. Le strict minimum est de deux, vous pouvez donc enregistrer deux chaînes en même temps, ou en regarder une pendant que vous en enregistrez une autre, mais les têtes d’antenne lourdes pourraient apprécier encore plus. 1 To ou plus de stockage : Selon l’appareil dont vous disposez, un téraoctet d’espace de stockage intégré devrait offrir environ 150 heures de contenu de programme. Mais si vous choisissez un appareil tel que le TiVo qui enregistre automatiquement les émissions qu’il “pense que vous aimez”, vous pourriez en manquer très rapidement. C’est pourquoi vous avez également besoin de…

: Selon l’appareil dont vous disposez, un téraoctet d’espace de stockage intégré devrait offrir environ 150 heures de contenu de programme. Mais si vous choisissez un appareil tel que le TiVo qui enregistre automatiquement les émissions qu’il “pense que vous aimez”, vous pourriez en manquer très rapidement. C’est pourquoi vous avez également besoin de… La possibilité d’ajouter du stockage supplémentaire via USB ou carte SD: Un disque dur externe est une excellente option, à condition que votre DVR n’ait pas besoin d’un modèle propriétaire. En général, un disque dur externe de 1 To est bon marché à environ 50 dollars.

Sarah Tew / Crumpe



14 jours de données de guidage : Alors que sept jours est vraiment le minimum utile, deux semaines vous donnent plus de flexibilité.

: Alors que sept jours est vraiment le minimum utile, deux semaines vous donnent plus de flexibilité. Pas de frais courants: La plupart des gens coupent le cordon pour économiser de l’argent, donc payer un autre abonnement mensuel n’a pas beaucoup de sens. TiVo offre une option de service à vie, vous payez donc l’appareil et guidez les données à l’avance.

