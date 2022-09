Meilleur dissolvant d’insectes et de goudron pour les voitures

Les nettoyants anti-insectes et anti-goudron sont spécialement formulés pour aider à éliminer les insectes éclaboussés et les taches de goudron de la finition de votre voiture. Bien sûr, ces malheureux dangers de la route ne mettent pas en danger les conducteurs, mais ils peuvent nuire à la peinture et à l’apparence générale de votre voiture.

Si vous recherchez le meilleur anti-insectes pour voitures, nous pouvons vous aider à vous débarrasser des taches tenaces qui salissent la peinture de votre voiture avec nos meilleurs choix. Tous ces choix de nettoyants sont basés sur notre expérience directe avec chaque produit. Assurez-vous de lire la suite pour obtenir des conseils sur la façon d’utiliser les produits de la bonne façon.

McKee’s 37 De loin, c’est le meilleur dissolvant d’insectes et de goudron si vous pouvez balancer l’argent pour une bouteille. Mieux encore, achetez une grande cruche de 128 onces pour qu’elle dure très longtemps. Le dissolvant d’insectes 37 Road Kill de McKee, d’après notre expérience, permet d’éliminer les taches d’insectes, les tripes d’insectes désagréables et les taches de goudron cuites aussi simplement que de pulvériser, d’attendre et d’essuyer le produit avec une serviette en microfibre. Vous pouvez même ajouter une partie du produit de nettoyage à votre seau préféré de savon et d’eau de lavage de voiture pour rendre Road Kill Bug Remover encore meilleur. Peu importe comment vous l’utilisez, c’est, de loin, notre éliminateur de bogues et de goudron préféré.

McKee’s 37 Nous avons tellement aimé le produit de pulvérisation de McKee 37 que nous voulions essayer ce qui pourrait même être un produit plus simple à utiliser : son Road Kill Bug Scrubber. Il vous suffit de le tremper dans de l’eau chaude savonneuse remplie de savon de lavage de voiture. Nous sommes heureux d’annoncer qu’il fonctionne très bien pour éliminer les éclaboussures d’insectes et les résidus de goudron, tout comme le spray Road Kill Bug Remover, il élimine facilement les insectes. Cet épurateur éponge anti-insectes n’a laissé aucune trace de rayures sur la couche transparente de peinture dans notre expérience, même sur une voiture noire, et il a facilement éliminé les contaminants comme les boyaux d’insectes séchés et les excréments d’oiseaux. Si vous ne voulez pas ajouter un autre flacon pulvérisateur de produit de finition à votre arsenal, en garder quelques-uns à portée de main est un excellent choix.

Entretien de la voiture Stoner Une facette que certains produits anti-insectes et anti-goudron négligent est la sève des arbres. La sève des arbres est un tout autre jeu de balle si vous n’enlevez pas rapidement la saleté de la peinture de votre voiture. Une fois qu’il durcit sur la couche transparente de votre peinture, cela peut être une vraie douleur. Le nettoyant Tarminator de Stoner Car Care fait un bon travail pour éliminer les insectes et le goudron d’une voiture, mais nous l’avons trouvé très efficace pour éliminer la sève d’arbre durcie qui est tombée sur notre BMW 330i à long terme maintenant décédée. À cet égard, vous obtenez un très bon produit de pulvérisation trois en un pour l’argent.

3D Nous sommes fans de nombreux produits 3D ici, et le spray Bug Remover de 3D est à la hauteur de la qualité de ses autres produits lorsque nous les avons utilisés pour garder la flotte Roadshow fraîche. Nous aimons particulièrement le fait qu’il est sûr sur un certain nombre de surfaces, y compris la peinture, le verre, le plastique et les phares de la voiture. Il est facile à utiliser, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec la 3D pour nettoyer presque toutes les surfaces de voiture auxquelles vous pouvez penser.

Cire de tortue Si vous avez besoin de quelque chose de nettoyant légèrement plus abordable qui fait le travail avec un peu plus d’huile de coude, le Power Foam Bug & Tar Remover de Turtle Wax fait l’affaire. Il fait exactement ce que dit l’étiquette, mais d’après notre expérience, il suffit d’un peu plus de produit et d’un peu plus de punch de notre côté pour éliminer les contaminants de la peinture automobile. Pourtant, pour le prix, ce détachant pour les insectes et les taches de goudron Turtle Wax est une option solide.

Comparaison des meilleurs suppresseurs de bogues et de goudron pour 2022 Meilleur dissolvant d’insectes et de goudron pour les voitures Marque Nom Prix Globalement McKee’s 37 Suppresseur de bugs Road Kill 25 $ Scrubber McKee’s 37 Épurateur d’insectes Road Kill 12 $ Pour la sève des arbres Entretien de la voiture Stoner Tarminateur 15 $ Multisurface 3D Suppresseur de bogues 16 $ Bon marché Cire de tortue Éliminateur d’insectes et de goudron Power Foam 18 $

Conseils pour l’utilisation de bug et tar remover

Diluer au besoin: Faites durer votre produit de nettoyage de peinture si le fabricant approuve la pratique. Par exemple, notre premier choix, McKee’s 37, peut être dilué 1:1 avec de l’eau.

Suivez les instructions pour de meilleurs résultats : Il peut sembler que pulvériser et essuyer est tout ce que vous avez à faire pour enlever le goudron et éliminer les dégâts d’insectes, mais certains produits vous demandent d’être un peu patient pour les laisser faire leur travail. Si c’est le cas, laissez le nettoyant reposer un moment avant d’essuyer la peinture avec un chiffon en microfibre et il effectuera son travail d’élimination de la saleté et des insectes sur votre chariot bien-aimé.

Travaillez dans un endroit ombragé et assurez-vous que la surface est fraîche : C'est aussi simple que ça. Vous ne voulez pas utiliser ces produits nettoyants sur des surfaces chaudes. Ils ne fonctionneront tout simplement pas comme ils sont censés le faire ou pourraient laisser des résultats désagréables sur la peinture.

Débarrassez-vous des bogues et du goudron dès que possible: Laisser des déchets comme des résidus d’insectes, des excréments d’oiseaux et des taches de goudron sur la peinture pendant une longue période ne fera que les rendre encore plus difficiles à enlever. De plus, les insectes qui cuisent sur la peinture peuvent en fait laisser des dommages permanents.

Soyez exempt de bugs et de goudron avec ces produits approuvés par Roadshow



Chacun de nos pics d’élimination des insectes et du goudron fonctionne bien, et nous pensons que nous avons quelque chose pour tous ceux qui doivent faire face à des insectes écrasés, à la crasse et au goudron lors de leurs trajets routiers. Choisissez votre favori et reposez-vous tranquillement en sachant que les insectes n’ont aucune chance.

