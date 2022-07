Meilleur disque dur externe et SSD pour 2022 : Mac, PC, PS4, PS5 et Xbox

Les jeux sont volumineux de nos jours, et ils ne font que grossir. Cela rend le stockage extensible une nécessité si vous souhaitez stocker une bonne partie de votre bibliothèque à tout moment. La gestion de cet espace de stockage peut être très pénible, donc plus vous avez de stockage, moins vous aurez besoin de le faire. La PS5 et Xbox série X ne peut pas exécuter de jeux sur des disques externes, mais le transfert des jeux entre les deux est rapide et efficace. Il existe également un grand nombre de disques durs et de disques SSD de haute qualité, ce qui vous permet de trouver facilement celui qui convient à vos besoins et à votre budget.

Un disque dur traditionnel ou un lecteur mécanique qui utilise une « ancienne » technologie de disque dur, avec des plateaux mécaniques et une tête de lecture-écriture mobile pour accéder aux données, convient à la plupart des gens, grâce à une vitesse plus rapide. USB-C et USB 3.0 (ainsi que 3.1/3.2) interfaces. Les prix ont considérablement baissé au cours des dernières années, même les meilleurs modèles de disques durs externes à haute capacité, à la pointe de la technologie et polyvalents faisant pencher la balance à 5 To mais coûtant un peu plus de 100 $. Les disques SSD, en revanche, n’ont pas de pièces mobiles, ce qui leur donne une vitesse de lecture et d’écriture jusqu’à quatre fois plus rapide, mais ils coûtent beaucoup plus cher par gigaoctet.

La plupart des options de cette liste des meilleurs modèles de disques durs externes fonctionneront sur toutes les plates-formes – que vous ayez un PC Windows, un ordinateur Mac, une PlayStation ou une Xbox – tant que les disques sont correctement formatés pour la bonne plate-forme. Mais la plupart du temps, ils seront désignés comme fonctionnant avec une plate-forme spécifique prête à l’emploi et sont parfois livrés avec un logiciel de sauvegarde spécifique à la plate-forme. Sauf indication contraire, tous les lecteurs PC mentionnés ici sont compatibles avec Windows mais peuvent être formatés pour un Mac. Beaucoup d’entre eux incluent des câbles ou des adaptateurs pour accueillir les ports USB-C et USB-A. Mais s’ils ne sont pas inclus, vous pouvez facilement acheter .

Et rappelez-vous : une seule sauvegarde ne suffira pas. Idéalement, vous voudrez des sauvegardes redondantes hors site ou en utilisant le stockage en nuage pour les données clés et les fichiers volumineux (tels que les photos de famille) en cas de vol ou d’incendie. Et assurez-vous également de chiffrer vos données.

Une note importante pour les joueurs sur console est que le plus récent PS5 et Xbox Series X (et Series S) les consoles sont beaucoup plus restrictives quant à l’utilisation de disques externes. La PS5 peut stocker et jouez à des jeux PS4 à partir d’un lecteur externe, mais pas à des jeux PS5 ; la Xbox Series X peut stocker les jeux de la série X, mais vous devrez les transférer sur le SSD principal pour les jouer. La Xbox Series X offre un propriétaire et vous pouvez maintenant installer un SSD M.2 dans votre PS5 pour étendre le stockage des jeux PS5.

Avec ces mises en garde notées, nos meilleurs choix actuels pour le meilleur disque dur externe et le lecteur à semi-conducteurs externe sont ci-dessous. Ceux-ci (ou des modèles presque identiques avec moins de capacité de stockage) ont été utilisés ou testés de manière anecdotique par les éditeurs de CNET. Nous mettrons à jour notre liste des meilleurs disques durs externes et SSD au fur et à mesure que nous testerons de nouveaux produits.

Sarah Tew / Crumpe Western Digital, qui possède SanDisk, vend son SSD WD My Passport ainsi que ce SSD portable externe SanDisk pour pratiquement le même prix. J’aime un peu mieux la conception de ce modèle et il est techniquement renforcé avec un indice de protection IP55, ce qui signifie qu’il peut résister à un jet d’eau soutenu. Il est également résistant aux chocs et dispose d’une interface USB-C. La version “ancienne” moins chère a des vitesses de transfert allant jusqu’à 550 Mbps tandis que la version de nouvelle génération double presque cette vitesse avec jusqu’à 1 050 Mbps (un peu plus de 1 Go par seconde) et ne coûte qu’un peu plus pour la version 1 To. Le prix du modèle 2 To de ce disque externe passe à 280 $ pour la version la plus récente. Votre vitesse variera si vous déplacez un méli-mélo de fichiers vers ou depuis la clé USB, mais lors de la copie d’un seul fichier volumineux, vous devriez pouvoir vous rapprocher de ces vitesses de transfert rapides.

David Carnoy/CNET Pour le meilleur ou pour le pire, il n’existe actuellement qu’un seul moyen d’étendre le stockage de votre Xbox Series X/S pour les jeux Series X/S de nouvelle génération : la carte d’extension Seagate. Semblable à la situation de stockage avec la PS5, vous pouvez brancher n’importe quel SSD ou disque dur externe pour étendre le stockage pour les jeux Xbox standard (génération précédente), mais vous ne pouvez stocker que les jeux Xbox Series X/S natifs sur le disque interne de la console de jeu. mémoire ou la carte d’extension Seagate. Il se branche sur un emplacement propriétaire à l’arrière de la Xbox Series X/S et « reproduit l’architecture Xbox Velocity » (la technologie SSD NVMe interne de Microsoft) avec des vitesses de pointe allant jusqu’à 2,4 Go/s de débit d’E/S brut. Microsoft affirme que c’est plus de 40 fois le débit de la Xbox One. La carte d’extension est désormais disponible dans une version plus abordable de 512 Go pour 140 $ avec les versions 1 To (220 $) et 2 To (400 $). La version 2 To peut être difficile à trouver en stock.

David Carnoy/CNET Vous pouvez étendre le stockage pour les jeux PS4 sur votre PS5 en ajoutant un SSD externe standard, car vous pouvez jouer à des jeux PS4 directement à partir d’un SSD externe. Cependant, ce n’est pas le cas pour les jeux PS5, qui occupent une tonne d’espace et ne peuvent être lus qu’à partir du lecteur interne de la PS5 ou d’un SSD M.2 que vous installez dans une baie d’extension spéciale à l’intérieur de votre PS5. Bien que le Seagate FireCuda 530 ne soit techniquement pas un SSD externe, il n’est pas si différent de la carte d’extension de stockage de Seagate pour la Xbox Series X/S en ce sens qu’il s’agit d’un SSD NVMe avec des vitesses de transfert très élevées (jusqu’à 7 300 Mbps, selon Seagate, bien que ma PS5 ait indiqué le débit le plus élevé à 6 800 Mbps). Plusieurs SSD M.2 fonctionneront avec la PS5 (voir notre liste complète) mais idéalement, vous en voulez un avec un dissipateur thermique intégré. Sinon, vous devrez en ajouter un. Le Seagate FireCuda 530 avec dissipateur thermique commence à 140 $ pour la version 512 Go et passe à 210 $ pour la version 1 To (la plus populaire), 400 $ pour la version 2 To et plus de 1 000 $ pour la version 4 To. Lire la suite: Voici comment booster votre stockage PlayStation 5



Lecture en cours:

Regarde ça:

Installez un SSD M.2 dans votre PS5 avec une mise à niveau du dissipateur thermique

8:56



Amazone Si vous recherchez un disque externe haute capacité pour votre Xbox One, le disque dur portable WD Black P10 2 To est une bonne valeur à environ 90 $ (la version 5 To coûte environ 140 $). Il vous offre un stockage portable pour votre collection de jeux convoitée. Ce disque externe est également livré avec un code numérique qui vous donne un mois de Game Pass Ultimate de Microsoft si vous êtes un nouvel abonné. Il existe également une version standard du disque dur portable, qui fonctionne également avec les PC et la PS4 pour un peu moins (il manque la marque Xbox mais c’est par ailleurs le même lecteur). Le lecteur portable peut offrir des vitesses allant jusqu’à 130 Mbps.

Amazone Un disque externe signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la gestion de l’espace de stockage sur votre PS4 (vous pouvez jouer à des jeux sans décalage directement depuis le disque dur portable). La version 2 To du Seagate Game Drive coûte environ 30 $ de moins à 80 $. Mais autant dépenser la pâte supplémentaire et obtenir 4 To pour ce disque dur externe portable. Notez que Seagate fait un Lecteur de jeu SSD pour Xbox mais pas PS4. Le lecteur de stockage coûte environ 160 $ ​​pour 1 To.

David Carnoy/CNET Vous pouvez utiliser n’importe quel SSD avec votre PlayStation PS4/PS5 ou Xbox One, Xbox One Series X ou Series S pour stocker des jeux PS4 et Xbox One et d’autres contenus et prendre une belle vitesse lors du chargement de jeux par rapport à un disque dur externe standard comme le WD Black P10 ci-dessus. Notez qu’avec la Xbox Series X, vous ne pouvez archiver que les jeux Xbox Series X et S sur ce lecteur, vous ne pouvez pas y stocker de jeux complets (le Carte d’extension de stockage Seagate est nécessaire pour cela). La PS5 a la même restriction – vous ne pouvez stocker que des jeux PS4 complets sur des disques externes. À première vue, le lecteur de jeu WD Black D30 n’est donc pas si spécial (il a un taux de transfert allant jusqu’à 900 Mbps, ce qui correspond essentiellement à ce que la connexion USB 3.1 d’une console limite). Mais c’est vraiment son design qui le distingue. Il est plus épais et plus robuste que votre SSD ou lecteur flash typique et comprend un support amovible avec des pieds en caoutchouc pour l’empêcher de se déplacer où que vous le placiez. Il s’agit d’un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) qui offre des performances et une interopérabilité efficaces. Il ressemble essentiellement à un mini disque dur, ce qui est plutôt cool. La version standard fonctionne avec les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et One X et S, ainsi qu’avec les PC. La version Xbox montrée dans l’image comprend simplement un logo Xbox et un mois de Game Pass Ultimate, une valeur de 15 $, pour 20 $ de plus. Hélas, seuls les nouveaux abonnés peuvent utiliser le code inclus, donc si vous avez déjà un abonnement Game Pass Ultimate, vous payez vraiment les 20 $ supplémentaires pour le logo. La version 1 To commence à 125 $ tandis que la version 2 To commence à 180 $.

David Carnoy/CNET SanDisk fabrique le SSD Extreme Portable (voir ci-dessus) qui offre des vitesses allant jusqu’à 1 050 Mo par seconde. Mais si vous êtes un photographe ou un vidéaste à la recherche d’un disque SSD encore plus rapide pour votre PC ou votre Mac, le SSD Extreme Pro Portable est la solution pour un espace de stockage supplémentaire. La dernière version est capable de fournir des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 2 000 Mo/s (2 Go/s) si vous l’associez au bon équipement : pour obtenir la vitesse maximale, vous avez besoin d’un système hôte prenant en charge les vitesses USB Gen 3.2 Gen 2×2. Compatible avec les Mac et les PC Windows, il est techniquement renforcé avec un indice de protection IP55, ce qui signifie qu’il peut résister à un jet d’eau soutenu. Il est également résistant aux chocs et possède un châssis en aluminium forgé qui agit comme un dissipateur thermique. Il dispose d’une interface USB-C et comprend à la fois un câble USB-C vers USB-C et un câble USC-A vers USB-C. La version 1 To coûte environ 190 $ tandis que le modèle 2 To commence à 300 $

Amazone Le Seagate Backup Plus Slim 2 To est l’un des disques non SSD les plus compacts, ce qui en fait le meilleur disque dur externe pour ceux qui cherchent à économiser de l’espace. Et à moins de 60 $, ce lecteur de sauvegarde est également un bon rapport qualité-prix. Ce disque dur externe Seagate peut également être connecté à des Mac dotés d’un port Thunderbolt. Disponible dans quelques options de couleur, il est également disponible en versions 1 To (55 $), 4 To (93 $) et 5 To (115 $), mais les disques de plus grande capacité sont plus épais.

WD Ce disque est à peu près aussi évolutif – et rétrocompatible – que possible. Vous payez un peu plus cher que le lecteur WD standard, mais ce nouveau modèle offre une connexion USB-C, ce qui signifie qu’il dispose de la dernière et de la meilleure connectivité par câble USB pour Mac et PC. Pas d’USB-C sur votre système ? Pas de problème : Western Digital intègre également un adaptateur USB-A vers USB-C, de sorte que ce périphérique de stockage fonctionnera avec à peu près n’importe quel ordinateur dès sa sortie de l’emballage.

Amazone Le disque de bureau WD My Book est disponible dans une configuration allant jusqu’à 18 To, mais le 8 To est la meilleure valeur à environ 200 $. Il est si populaire qu’il est souvent en rupture de stock. Lisez notre revue WD My Book (automne 2016).

Amazone Après que Seagate a acquis LaCie il y a plusieurs années, LaCie est devenue la marque haut de gamme de l’entreprise et ce modèle de disque dur externe de 5 To peut être trouvé sur de nombreux bureaux d’éditeurs vidéo (y compris beaucoup chez CNET). Ce disque dur robuste utilise une interface USB-C, est compatible avec les PC Mac et Windows et résiste à l’eau et aux chocs. UN Thunderbolt 4 To avec USB-C La version est disponible pour les Mac équipés de Thunderbolt pour environ 250 $.

David Carnoy/CNET Le SSD externe X6 de Crucial est considéré comme une entrée de gamme car il n’est tout simplement pas aussi rapide que les modèles haut de gamme, qui peuvent offrir des vitesses de lecture/écriture deux, voire quatre fois plus rapides (le Crucial X8 est le modèle élévateur). Même ainsi, le X6 est environ 4 fois plus rapide qu’un disque qui n’est pas à semi-conducteurs, avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 540 Mbps pour les versions 1 To et 2 To et jusqu’à 800 Mbps pour la nouvelle version 4 To, qui a l’un des prix les plus bas pour un SSD de 4 To à environ 340 $. Comparativement, le SSD SanDisk Extreme de 4 To, qui a une vitesse de transfert allant jusqu’à 1 050 Mbps, coûte 700 $. Donc, vous envisagez essentiellement une économie de 360 ​​​​$ si vous êtes prêt à prendre un peu de vitesse (encore une fois, au moins la version 4 Go du Crucial X6 a été augmentée à 800 Mbps à partir de 540 Mbps).

Plus de recommandations sur l’informatique à domicile