Meilleur détecteur de fumée pour 2023

Les détecteurs de fumée font partie des dispositifs de sécurité les plus importants pour votre maison. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin, mais quand vous le ferez, ils vous sauveront littéralement la vie.

Selon la National Fire Protection Association, les mois d’hiver sont ceux où les maisons sont plus à risque d’accidents liés aux incendies, en raison d’un afflux de bougies, de décorations de vacances et de votre fournaise qui fonctionne sans arrêt.

Plus votre maison est grande, plus vous aurez probablement besoin de détecteurs de fumée, et la NFPA vous recommande d’en installer un à chaque étage, dans chaque zone de couchage, en haut de chaque escalier et plafond adjacent à l’escalier si vous êtes dans un sous-sol. Après avoir testé six détecteurs de fumée, nous avons trouvé les trois meilleurs que nous recommandons si vous achetez un nouvel appareil ou si vous souhaitez remplacer l’ancien.

Gianmarco Chumbe/Crumpe Comme son nom l’indique, ce détecteur de fumée Kidde est équipé de deux capteurs qui lui permettent de détecter efficacement l’un ou l’autre type d’incendie. Il n’est pas surprenant qu’il ait eu la meilleure performance de détection d’un feu à combustion lente, avec une moyenne de 24,1 secondes après l’exposition initiale à la fumée, et de même, la deuxième meilleure performance de détection d’un feu à combustion rapide, avec une moyenne de 17,9 secondes. Il est alimenté par une batterie de 9 volts, montée sur plaque et comporte à la fois des boutons “silence” et “test” pour les tests hebdomadaires. Si vous recherchez l’efficacité et la fiabilité à un prix abordable, le Kidde PI9010 est le point de départ de votre recherche. Vous recevez des alertes de prix pour Kidde Alarme de détecteur de fumée à double photoélectrique et capteur d’ionisation | Modèle Pi9010

Gianmarco Chumbe/Crumpe Ce détecteur à ionisation est parfait si vous avez un budget limité et que vous voulez simplement vous assurer que votre maison dispose d’un détecteur de fumée fiable. Doté d’une taille compacte et d’une installation facile, le Kidde FIREX i4618AC est alimenté par batterie, mais vous pouvez également le connecter à un circuit 120 V afin que la durée de vie de la batterie ne soit jamais un problème. Comme on pouvait s’y attendre d’un détecteur à ionisation, il a obtenu les meilleures performances en détectant un feu à combustion rapide en seulement 16,9 secondes, et le deuxième meilleur score en détectant un feu à combustion lente, en 28,1 secondes. Le seul inconvénient possible est que les détecteurs à ionisation comme celui-ci, en général, sont sujets aux fausses alarmes, déclenchées par des polluants qui ne sont pas toujours des particules de fumée, ce qui est la seule raison pour laquelle ce détecteur de fumée n’est pas en tête de liste.

Gianmarco Chumbe/Crumpe Si vous recherchez un appareil de haute technologie avec lequel vous pouvez contrôler et communiquer, le Nest Protect est parfait pour la tâche. Il dispose d’un seul bouton qui a la fonctionnalité “silence”, “test” et “réinitialisation”, et vous pouvez le câbler à un circuit de 120 volts ou le faire fonctionner sur une batterie. Il dispose de deux modes d’alerte : Heads-up, caractérisé par une lueur jaune en arrière-plan lorsque les niveaux de fumée augmentent, et Emergency, lorsque la concentration de fumée dans une zone a atteint un niveau critique, affichant une lumière rouge. L’appareil vous parlera en anglais, vous permettant de savoir quelle zone de votre maison nécessite une attention immédiate. Ceci est particulièrement utile si vous avez une grande maison et que vous avez besoin de savoir exactement où se situe l’urgence. L’application Nest vous permet d’interconnecter d’autres détecteurs de fumée Nest Protect dans votre maison, en les affichant tous dans un seul tableau de bord. À partir de là, vous pouvez facilement désactiver et/ou tester tout ou partie de vos détecteurs de fumée en appuyant sur un bouton. Les contrôles des capteurs, de l’alarme, de la voix, du niveau de la batterie et de la connectivité Wi-Fi font tous partie de l’évaluation. Le Nest Protect s’est classé quatrième dans notre test de rapidité de réponse, mais ses nombreuses fonctionnalités, sa polyvalence et ses fonctionnalités intelligentes en font une option très intéressante pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur jeu de sécurité domestique intelligent. Lisez notre avis sur Nest Protect (deuxième génération). Vous recevez des alertes de prix pour Nest Protect (deuxième génération, filaire, blanc)

Comment nous testons les détecteurs de fumée

Lorsqu’il s’agit de détecter de la fumée, le temps presse. C’est pourquoi nous avons conçu un test qui simule une situation d’urgence réelle.

La première chose à savoir est qu’il existe deux principaux types de feux pour lesquels ces produits sont conçus : les feux couvants et les feux flamboyants.

Un feu couvant (ou à combustion lente) fait référence à la combustion qui se produit à la surface d’un matériau solide. Les feux couvants produisent de grandes quantités de fumée épaisse mais ne peuvent pas maintenir une flamme. Pensez à une cigarette qui brûle lentement mais qui ne s’enflamme jamais.

Un feu couvant peut devenir et deviendra un feu flamboyant si des mesures appropriées ne sont pas prises immédiatement.

Les feux enflammés sont ceux que nous connaissons le mieux, et ils résultent généralement de l’inflammation de tout matériau inflammable, comme une substance inflammable, du bois, du papier, etc. Ceux-ci produisent généralement moins de fumée qu’un feu couvant mais sont évidemment plus destructeurs. .

Nous avons construit une chambre qui abrite le détecteur de fumée testé et lui avons fait passer les deux types de fumée différents par une cheminée. Ensuite, nous avons chronométré la rapidité de la réponse. Plus l’alarme des détecteurs de fumée se déclenche rapidement, mieux c’est.

Gianmarco Chumbe/Crumpe



Gianmarco Chumbe/Crumpe



Pour simuler la fumée provenant d’un feu couvant, j’ai allumé 300 g de charbon et l’ai laissé chauffer pendant 10 minutes avant d’alimenter la fumée. Je voulais m’assurer que la plupart des braises étaient allumées et que la fumée était suffisamment épaisse pour déclencher l’alarme.

Recréer un feu flamboyant était facile, seulement 30 g de papier déchiqueté faisaient l’affaire. Encore une fois, je me suis assuré qu’une quantité importante de fumée était présente avant de la faire passer par la cheminée et dans la chambre.

Au grand dam de mes voisins, qui ont dû endurer des déclenchements aléatoires d’avertisseurs de fumée, et à qui je m’excuse sincèrement, j’ai répété l’ensemble du processus trois fois par modèle de détecteur de fumée testé et par type de fumée, soit un total de six essais par fumée. détecteur. Enfin, j’ai fait la moyenne des temps de réponse. Vous pouvez les consulter dans le tableau ci-dessous :

Autres détecteurs de fumée que nous avons testés

: Classé troisième dans les deux tests, une option solide à un prix abordable. Le bouton silence/test est plus rigide que la plupart des autres modèles, ce qui peut être pénible si vous essayez de faire taire une fausse alarme ou d’effectuer un test hebdomadaire.

: Performances globales les plus basses pour la détection d’un feu à combustion lente, prenant 83 secondes. Deuxième plus faible performance de détection d’un feu à flamme rapide, en 27,9 secondes. L’appareil doit être câblé, mais il est livré avec une batterie de 9 volts de secours.

: Ce modèle avait l’air super au premier abord. Des fonctionnalités intelligentes utiles et contrôlées par l’application, et il peut être associé à d’autres dispositifs de sécurité pour la maison intelligente, ce qui en fait un concurrent sérieux pour le meilleur pour la maison intelligente. Cependant, cela ne nous a pas impressionnés lors du test de détection de fumée. Il avait les performances les plus faibles pour détecter un feu à flamme rapide et les deuxièmes performances les plus basses pour détecter un feu à combustion lente, prenant presque deux fois plus de temps que le Nest.

FAQ sur les détecteurs de fumée

Existe-t-il différents types de détecteurs de fumée ? Généralement, les détecteurs de fumée utilisent différents mécanismes de détection de fumée, tels que des capteurs photoélectriques, des capteurs d’ionisation ou une combinaison des deux, appelés “capteurs doubles”. Nous n’avons pas besoin d’approfondir la science derrière eux, mais il est utile de savoir que la principale différence entre les deux est leur capacité à détecter différents types de fumée. Par exemple, un détecteur de fumée doté d’un capteur photoélectrique est plus efficace pour détecter les incendies à combustion lente, tandis qu’un détecteur de fumée doté d’un capteur d’ionisation détectera mieux ceux à combustion rapide. Il existe de nombreux détecteurs de fumée «combo» ou «à double capteur» dotés des deux mécanismes, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’une ou l’autre éventualité.

Mon détecteur de fumée se déclenche, mais il n’y a pas de fumée ? Certains détecteurs de fumée, comme les capteurs doubles, et en particulier les détecteurs à ionisation, sont conçus pour détecter les perturbations dans les circuits de l’appareil. Le capteur d’ionisation se trouve à l’intérieur d’une chambre et comporte deux plaques chargées électriquement qui ionisent l’air entre elles. Lorsque des particules de fumée pénètrent dans la chambre, elles occupent l’air à l’intérieur des plaques, bloquant le flux d’ions et, par conséquent, déclenchant l’alarme. Les débris, la poussière, la peinture, la fumée de cigarette, la saleté et les particules de vapeur peuvent également avoir le même effet. Gardez cela à l’esprit si vous rénovez votre maison ou si vous faites installer votre détecteur de fumée près d’une cuisine. Si vous soupçonnez que votre détecteur de fumée a été contaminé par des particules étrangères, nettoyez-le bien. Ce qui nous amène à…

Comment nettoyer un détecteur de fumée ? Les détecteurs de fumée auront des instructions sur la façon de nettoyer l’appareil dans le manuel de l’utilisateur. Cependant, il existe quelques solutions simples que vous pouvez essayer si vous n’avez pas envie de chercher ce bout de papier insaisissable. Prenez un aspirateur à main ou un aspirateur équipé de la plus petite buse. Ensuite, passez simplement l’aspirateur sur tous les endroits libres que vous pouvez trouver dans votre détecteur de fumée. Si vous avez un souffleur d’air, soufflez également de l’air à ces endroits. Si vous rénovez votre maison, assurez-vous de couvrir votre détecteur de fumée ou de le retirer de la zone de travail pour éviter qu’il ne se déclenche lorsqu’il n’y a pas de fumée.