Meilleur cours Python en ligne pour 2022

Si vous souhaitez changer de carrière, apprendre à coder peut vous donner les compétences nécessaires pour décrocher l’un des postes numériques offerts par des géants de la technologie comme Apple et Amazon. Savoir coder élargit vos options de carrière et crée de nouvelles perspectives d’emploi à distance, de sorte que vous pouvez travailler à domicile (ou n’importe où). Vous n’aurez même pas besoin de sortir de chez vous pour apprendre à coder : de nombreux cours de codage en ligne sont disponibles.

Il est important de savoir quel langage de programmation vous souhaitez apprendre avant de commencer — Python, JavaScript, C# ou l’un des des centaines d’autres — et cela dépend de ce que vous voulez en faire, comme créer un site Web, un jeu ou une application. Nous vous recommandons de commencer par Python, qui est souvent classé comme un en demande et relativement facile à apprendre langage de programmation souvent utilisé en entreprise. Consultez notre tour d’horizon des meilleures options de cours Python en ligne disponibles maintenant pour trouver celle qui vous convient.

Si vous cherchez à devenir un programmeur Python à partir de zéro, vous voulez commencer par un cours qui couvre les concepts de base de Python. Ensuite, une fois que vous maîtrisez ces compétences en matière de codage, passez à un contenu de cours plus spécialisé et avancé. Nous avons fait la recherche de fond, en examinant les cours qui proposent un didacticiel en code Python. Voici cinq des meilleures options de cours Python en ligne que vous pouvez suivre dès maintenant, sur la base de nos découvertes.

Skillshare/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Aucune expérience de codage préalable n’est requise pour ce cours Python, ce qui en fait un bon choix pour le débutant absolu en programmation Python. Jack Donaldson est un concepteur de jeux et programmeur qui vous enseignera les concepts de base et les principes fondamentaux du langage de programmation Python. Vous aurez besoin d’un ordinateur portable ou de bureau et commencerez par installation de Python et PyCharmName, un environnement de développement intégré utilisé pour aider à créer des applications logicielles. Les deux sont téléchargeables gratuitement. Donaldson vous présente d’abord les sujets du cours d’introduction, les bases de la formation Python telles que les variables, les types de données, les déclarations de condition et la manipulation de chaînes et de textes. Il couvre également des sujets de code Python avancés plus complexes comme les boucles et les fonctions. Dans sa vidéo de description de classe, Donaldson dit que son cours en ligne Python repose fortement sur “faire” – attendez-vous à de nombreux projets et procédures pas à pas pour vous aider à construire une base dans les compétences Python. Ce que ça coûte : Certains cours en ligne sur Skillshare sont gratuits lorsque vous créez un compte, mais la plupart nécessitent un abonnement premium, qui coûte 99 $ par an ou 19 $ par mois. Vous pouvez vous inscrire pour 14 jours gratuits de cours illimités. L’abonnement premium est également sans publicité et vous permet de télécharger des cours sur votre appareil mobile et de les regarder hors ligne.

Coursera/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET La Programmer pour tout le monde : cours de démarrage avec Pythonproposé sur Coursera par l’Université du Michigan, explore les bases du langage de programmation Python, écrit votre premier programme et utilise des variables et des outils de programmation de base. Le cours sur les bases de la programmation fait partie des cinq cours Spécialisation Python pour tous. Vous pouvez vous inscrire à une seule classe Python pour commencer, passer par la certification Python ou auditer la classe et réviser les matériaux gratuitement. La spécialisation Python for Everybody est considérée comme une spécialisation pour débutants et si vous vous abonnez à un cours Python, vous serez inclus dans l’ensemble de la spécialisation. Selon Coursera, les deux premiers cours de formation en ligne Python offrent les bases du didacticiel Python destiné à ceux qui n’ont aucune expérience en programmation. Le cours Python en ligne est téléchargeable gratuitement et nécessite un ordinateur portable ou de bureau pour apprendre les compétences de codage Python. Ce que ça coûte: Coursera fonctionne plus comme un cours universitaire en ligne traditionnel avec des fenêtres d’inscription. Parfois, les certificats que vous gagnez peuvent faire l’objet d’une demande de crédit dans une institution, mais cela doit être indiqué. Lorsque vous vous inscrivez à Coursera, vous bénéficiez d’un essai gratuit de sept jours, puis cela coûte 49 $ par mois. Vous pouvez également choisir d’auditer la classe gratuitement, ce qui vous permet de lire et d’afficher uniquement le contenu du cours du programme Python.

Udemy/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Ce cours Udemy d’un développeur de logiciels professionnel vise à fournir aux débutants complets en codage une compréhension des principes fondamentaux de Python au cours de 363 courtes conférences. Vous apprendrez des compétences en programmation Python qui peuvent être appliquées à des branches spécifiques telles que l’apprentissage automatique et la science des données, ainsi qu’à d’autres travaux de programmation centrés sur Python. Le cours se concentre principalement sur Python 3 (la dernière version étant la version 3.8), mais vous apprendrez également à travailler avec Python 2. Vous pouvez afficher et télécharger les versions actives de Python sur le site principal de Python. Au fur et à mesure que vous en apprendrez plus sur le langage de programmation, vous pourrez lire les modifications qui ont été mises en œuvre dans les journaux des modifications. Ce que ça coûte : Les prix des cours d’Udemy sont fixés par les instructeurs individuels à partir d’un niveau de prix, à moins qu’ils ne choisissent de les offrir gratuitement. Ce cours coûte 140 $, ce qui est plus élevé que la plupart des autres, mais il a beaucoup à offrir – et nous l’avons vu en vente pour aussi peu que 25 $.

Skillshare/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Le cours Python en 90 minutes sur Skillshare est un cours accéléré sur le langage de codage si vous êtes pressé par le temps ou si vous avez besoin d’un rappel. L’instructeur regroupe efficacement les éléments essentiels de Python en 25 leçons, ainsi que du matériel supplémentaire, des critiques et des fiches d’exercices. Cette formation Python s’adresse aux débutants et vous apprendra les fondamentaux. Comme les autres, vous aurez besoin d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau pour travailler. Ce que ça coûte : Certains cours en ligne sur Skillshare sont gratuits lorsque vous créez un compte, mais la plupart nécessitent un abonnement premium, qui coûte 99 $ par an ou 19 $ par mois. Vous pouvez vous inscrire pour 14 jours gratuits de cours illimités. L’abonnement premium est également sans publicité et vous permet de télécharger des cours sur votre appareil mobile et de les regarder hors ligne.

Grands cours / Capture d’écran par Shelby Brown / Crumpe Ce cours Python du professeur John Keysor de l’Université Texas A&M commence par les bases et le contenu du cours plonge profondément dans le langage Python en 24 leçons. Chaque leçon dure environ 30 minutes et s’appuie sur la dernière pour vous montrer des applications pratiques pour Python. Dans la description du cours, Keysor note de telles applications codant pour les jeux et les graphiques, analysant les statistiques sportives, simulant les fonds de retraite et la robotique de base. Ce que ça coûte : The Great Courses n’a pas de frais d’abonnement fixes comme Skillshare. Le cours de Keysor coûte 235 $ en ligne (ou 270 $ sur DVD), bien que nous l’ayons vu en vente pour aussi peu que 50 $. Lorsque vous créez un compte Great Courses, vous pouvez diffuser le cours gratuitement avec un essai avec The Grands cours Plus. Le contenu est ensuite accessible via l’application iOS ou Android, ou sur votre téléviseur via l’application Roku, Chromecast, Amazon Fire TV et Apple TV.

