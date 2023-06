N’Golo Kante a pratiquement tout gagné dans le football européen. Maintenant, il tente sa chance dans la lucrative ligue saoudienne, où il aura une autre superstar française pour compagnie.

Kante a achevé mercredi son transfert très attendu vers le champion saoudien Al-Ittihad pour un contrat de trois ans après six ans à Chelsea, son nouveau club ouvrant ses portes au milieu de terrain de 32 ans avec une série de tweets contenant le hashtag « WelcomeBox2Box ». » – faisant référence à son style de jeu dur.

L’un des plus grands fans de Kante est déjà à Al-Ittihad – Karim Benzema, le joueur mondial en titre de l’année et ancien coéquipier de l’équipe nationale de France. Il y a déménagé ce mois-ci.

« Une fois, je vous ai dit que vous étiez le meilleur joueur box-to-box du monde », a déclaré Benzema, dans une vidéo qu’il a apparemment envoyée alors qu’il était assis dans un avion privé. « Maintenant, je suis heureux de jouer à nouveau avec vous. Et bien sûr, dans la meilleure équipe saoudienne. Rendez-vous à Djeddah.

Kante – tout sourire, comme toujours – a envoyé une réponse.

« Merci Karim – ravi de vous revoir », a-t-il déclaré. « Merci pour vos mots. Je suis très heureux de jouer avec vous, avec le meilleur joueur du monde. Et je suis très excité de jouer avec les Tigers.

Kante gagnerait plus de 100 millions de dollars sur la durée de l’accord dans une équipe entraînée par l’ancien manager de Tottenham et Wolverhampton, Nuno Espirito Santo. Il a récemment remporté la ligue saoudienne devant Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Kante, qui a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018, la Ligue des champions avec Chelsea en 2021 et a été l’un des meilleurs joueurs de Premier League ces dernières années en tant que champion consécutif avec Leicester (2016) et Chelsea ( 2017), a souffert de blessures au cours des deux dernières saisons.

Cela n’a pas empêché Al-Ittihad de dépenser apparemment gros pour Kante, quelques semaines après avoir fait venir Benzema après l’expiration de son contrat au Real Madrid.

« Cela fait partie des efforts du club pour s’imposer comme le premier choix des joueurs de classe mondiale dans la Ligue professionnelle saoudienne », a déclaré Al-Ittihad.

Les grands noms – bien que les joueurs approchent de la fin de leur carrière – sont attirés par la ligue saoudienne, où les dépenses sont alimentées par une décision du Fonds souverain d’investissement public du royaume de prendre une participation majoritaire dans quatre des meilleurs clubs du pays. , y compris Al-Ittihad et Al-Nasr. Cette décision fait partie d’un projet de nationalisation qui encourage les organisations du secteur public à investir dans le sport, les équipes de football étant une priorité dans le cadre de l’initiative soutenue par le prince héritier Mohammed bin Salman.

Une autre de ces quatre équipes, Al-Hilal, a tenté d’acheter Lionel Messi, mais le vainqueur argentin de la Coupe du monde a décidé de rejoindre l’Inter Miami aux États-Unis.

Un grand nombre de joueurs de premier plan sont liés à des déménagements en Arabie saoudite au cours de cette intersaison européenne, notamment l’ailier de Manchester City Riyad Mahrez, le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy et le milieu de terrain de Wolverhampton Ruben Neves.

Un autre était l’ailier de Tottenham Son Heung-min, qui aurait été une cible d’Al-Ittihad mais n’est pas prêt à déménager en Arabie saoudite.

« L’argent n’est pas la chose la plus importante pour moi en ce moment », a déclaré Son aux journalistes mardi après que la Corée du Sud ait fait match nul 1-1 avec El Salvador lors d’un match amical international à Daejeon.

« Je ne suis pas prêt à aller dans cette ligue », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur les informations faisant état d’une tentative lucrative de le leurrer. « J’aime vraiment la Premier League et j’ai plus de choses à faire en championnat. Alors je reviendrai et je me préparerai.

