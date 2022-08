Meilleur club de rasage pour 2022 : Dollar Shave Club, Harry’s et plus

L’achat de rasoirs à l’épicerie ou à la pharmacie était autrefois le seul moyen de les obtenir, et pour beaucoup, cela semble être le moyen le plus pratique de les obtenir. Si vous faites toujours cela, cependant, vous manquez quelque chose. Non seulement les abonnements aux clubs de rasage en ligne sont beaucoup plus pratiques, mais vous pouvez également économiser de l’argent. Vous n’avez plus à vous moquer des prix ultra élevés des rasoirs dans l’allée des articles de toilette, et les lames des clubs de rasage sont souvent de meilleure qualité.

La plupart de ces services ne se limitent pas non plus aux rasoirs : le gel à raser, le beurre à raser, le nettoyant pour le corps, l’aloe vera, le beurre de karité et les produits après-rasage pour peaux sensibles font partie des nécessités de rasage qui font souvent partie de l’offre. En incluant des compléments tels que la crème et le gel à raser, Dollar Shave Club, Harry’s et d’autres abonnements de rasage cherchent à vous offrir plus de valeur que si vous deviez configurer Abonnez-vous et économisez sur Amazon pour votre rasoir de marque préféré.

Et ne supposez pas qu’un club de rasage est limité aux gars. Après tout, les femmes se rasent aussi, et bon nombre de ces services proposent des produits destinés aux hommes et aux femmes.

Vous souhaitez abandonner votre rasoir jetable de pharmacie pour un abonnement mensuel au rasoir ? Ce guide vous aidera à choisir le meilleur club de rasage. Nous mettrons à jour cette liste périodiquement.

Club de rasage du dollar L’un des services d’abonnement de rasoir d’origine, célèbre pour sa vidéo virale de 2012, les rasoirs Dollar Shave Club propose trois options de rasoir pour votre rasage quotidien : deux lames, quatre lames et six lames. Tous coûtent moins de 9 $ par mois pour les lames de remplacement et pour le coût unique du manche. La marque Dollar Shave a commencé comme une simple marque d’abonnement de rasoir et s’est maintenant étendue à plusieurs gammes de produits de soins pour hommes, y compris les soins de la peau, les soins capillaires, les parfums, les déodorants, le rasage et les soins bucco-dentaires. Pour votre première commande, Dollar Shave Club vous invite à vous procurer un pack de démarrage, qui comprend deux recharges de cartouches de remplacement, une poignée et du beurre à raser pour 5 $. Après deux semaines, vous recevrez automatiquement un envoi de réapprovisionnement de quatre rasoirs à cartouche et de beurre de rasage pour environ 25 $ (ou plus si vous ajoutez des produits supplémentaires). Vous pouvez personnaliser à la fois votre kit de démarrage Dollar Shave et vos envois de réapprovisionnement pour inclure également un nettoyant pour le corps, un nettoyant pour le visage, un shampoing, une rosée après-rasage, un dentifrice et une brosse à dents. Bien que la marque Dollar Shave soit destinée aux hommes, j’ai déjà acheté et utilisé les lames de rasoir Dollar Shave Club dans le passé et elles ont bien fonctionné pour les poils incarnés sur mes jambes et mes aisselles.

de Harry Harry’s se concentre sur la simplicité, le style et un savoir-faire de qualité supérieure pour ses produits de rasage et de toilettage. Il n’y a que deux poignées parmi lesquelles choisir pour leurs rasoirs pour hommes et un type de cartouche de rasoir. Son Poignée Winston est en métal avec des poignées en caoutchouc antidérapantes pour 20 $. Pour 9 $, vous pouvez obtenir le Trumanqui a un revêtement en caoutchouc partout et se décline en orange, bleu marine et vert. Comme Dollar Shave Club, Harry’s a un toilettage essentiel pour le rasage kit de départ pour 5 $ qui comprend une cartouche de lame de rasoir et un gel à raser. Avec un abonnement au club de rasage Harry’s, vous obtenez huit nouvelles cartouches pour 15 $ (plus du gel à raser pour 6 $ de plus), tous les deux, trois ou cinq mois, selon la fréquence à laquelle vous vous rasez. En plus des lames, Harry’s vend également du nettoyant pour le visage, du baume après-rasage, du savon et d’autres articles de soins corporels. PS J’ai également utilisé les rasoirs Harry avec de bons résultats de rasage. Si vous voulez vraiment un rasoir pour femmes pour un rasage de près, Harry possède une marque appelée Flamant qui les vend, mais il ne propose pas de box par abonnement. Le rasoir Flamingo a une poignée ergonomique lestée et une poignée en caoutchouc pour un rasage facile.

billie L’ambition de Billie en tant que club de rasage est de fournir des rasoirs pour femmes et des produits de soins corporels de qualité qui ne coûtent pas plus cher que ceux pour hommes. Les produits de soins personnels et de rasage pour femmes sont souvent soumis à la “taxe rose“, ce qui signifie qu’ils coûtent plus cher simplement parce qu’ils sont commercialisés auprès des femmes. La marque vend un style de rasoir, disponible en digne d’Instagram cinq couleurs. Il a cinq lames et une bande de savon au charbon autour des lames pour aider le rasoir à glisser facilement pour un rasage confortable. Le kit de démarrage de 10 $ de Billie comprend une poignée, deux cartouches et un support magnétique pour ranger le rasoir dans votre douche. La société vous envoie ensuite quatre cartouches de remplacement par mois (ou quelle que soit la fréquence que vous choisissez pour obtenir une recharge de lame), qui coûtent également 10 $. Billie vend également de la lotion pour le corps, du gel douche et de la crème à raser. Ce que j’aime particulièrement chez cette entreprise, c’est qu’elle célèbre et normalise les poils des femmes, que vous choisissiez de vous raser ou non, avec sa campagne Project Body Hair. N’importe qui peut soumettre une photo de ses poils et vous pouvez voir les photos d’autres personnes qui ont contribué. Dans une société qui diabolise souvent tout type de défaut physique chez les femmes, cette approche est franchement rafraîchissante.

Biseau Les poils grossiers du visage peuvent être difficiles à raser, mais les poils crépus ou bouclés sont encore plus difficiles. Biseau Le kit de rasage est conçu pour les hommes de couleur, pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de peau et de rasage. La kit de rasage imite ce que vous verriez chez un coiffeur, avec un blaireau, de l’huile pour la peau, de la crème à raser et un baume après-rasage. Tous ces produits pour la peau contiennent des huiles hydratantes pour prévenir les bosses, le feu du rasoir et les poils incarnés sur le visage et le cou. En ce qui concerne l’épilation proprement dite, au lieu d’une cartouche multilames, vous utilisez un rasoir de sécurité à lame unique. Le kit complet coûte 90 $ et Bevel vous enverra des recharges de lames de rasoir, d’huile, de crème à raser et de baume.

Fournir Pour les hommes qui aiment le rasage au rasoir droit ou qui se considèrent juste un peu hipster, il y a le rasoir Supply. Ce rasoir élégant à un seul bord est fabriqué en acier inoxydable de qualité aérospatiale et utilise des lames de style injecteur faciles à changer. Sa conception unique lui permet de se démarquer des rasoirs de sécurité typiques. Oh, et ce rasoir de haute qualité a une garantie de 100 ans. Pourquoi oui, bien sûr il y a un ensemble de démarrage. Il comprend le manche du rasoir avec trois mois de lames, un blaireau, de la crème à raser et un après-rasage pour 99 $. Rien que pour le rasoir, c’est 59 $, et nouvelles lames sont de 8 $ pour huit lames – qui, selon la société, vous dureront des mois. Comme Bevel, le rasoir à bord unique Supply est conçu pour minimiser les irritations de la peau, les bosses du rasoir, les poils incarnés et le feu du rasoir. Son design unique et de haute qualité lui permet de se démarquer du rasoir de sécurité typique. Oui, ces prix sont élevés, mais Supply vous propose un essai de 100 jours. Si vous ne l’aimez pas après l’avoir essayé, vous pouvez obtenir un remboursement. Supply vend également quelques extras. Pour 39 $, vous pouvez obtenir une belle, quoique superflue, étui en cuir.

Ah, oui, Gillette. Je parie que vous avez utilisé l’un de ses rasoirs dans votre vie. En réponse à tous ces abonnements au rasoir qui ont fait leur apparition ces dernières années, Gillette propose également son propre club de rasage pour vous aider à économiser de l’argent. L’abonnement rasage propose trois kits de démarrage pour hommes: SkinGuard – 19 $ pour un rasoir et quatre recharges de lames

Mach3 — 16 $ pour un rasoir et quatre recharges de lames

Planet Kind – 20 $ pour un rasoir et huit recharges de lames Ces prix sont en fait compétitifs avec Amazon, du moins pour certains produits, et toutes les recharges Gillette sur Amazon ne proposent pas Abonnez-vous et économisez. Si vous voulez vraiment “le régler et l’oublier” avec vos lames de rasoir, Gillette On Demand n’est pas une mauvaise affaire. Oh, et pour les dames, vous pouvez obtenir Le rasoir Venus de Gillette à la demande. Pour 7 $, vous obtenez gratuitement un manche, une cartouche de lame, ainsi que du gel douche et un crochet de douche. Les recharges – qui comprennent également quatre cartouches – coûtent 18 $. Vous pouvez vous inscrire pour obtenir ces recharges tous les mois, tous les trois mois ou tous les six.

