Meilleur clavier de jeu à moins de 100 $ pour 2022

Un bon clavier peut faire ou défaire votre Jeux sur PC mettre en place. Mettre à niveau le vôtre est l’un des moyens les plus simples d’améliorer vos performances et de rendre le jeu plus agréable dans l’ensemble.

Un clavier de jeu solide n’a pas à se ruiner. Il existe de nombreuses options intéressantes qui coûtent moins de 100 $, dont certaines sont disponibles pour moins de 50 $. Nous avons testé des tonnes de claviers économiques pour vous aider à décider lequel vous en donnera le plus pour votre argent.

Juste comme choisir une nouvelle souris gamer, obtenir le bon clavier de jeu a beaucoup à voir avec les préférences personnelles – de la conception ergonomique (bonjour, repose-poignet) à si vous préférez l’éclairage RVB, les touches mécaniques, le retour tactile, les touches programmables, les touches multimédias dédiées ou tant d’autres fonctionnalités qui nous ne pouvons même pas commencer à les énumérer. Pour vous aider à affiner vos préférences de conception de clavier, consultez Glossaire des termes du clavier de GameSpot.

Il convient de noter qu’Aukey, qui fait l’un de nos meilleurs choix, était démarré à partir d’Amazon l’année dernière parce que c’était l’un des nombreux fournisseurs qui auraient sollicité des avis d’utilisateurs positifs pour les cartes-cadeaux. Mais comme notre expérience avec la qualité et la valeur des accessoires Aukey a été positive, nous continuons à recommander son matériel.

Les légendes des touches sont difficiles à lire avec le rétroéclairage éteint. Cependant, avec 18 options d’éclairage préprogrammées parmi lesquelles choisir et quatre réglages de luminosité, il n’y a aucune raison d’éteindre complètement les lumières pendant que vous travaillez. Vous pouvez également toujours remplacer les touches et Aukey comprend un extracteur. Logiciel pour le clavier peut être utilisé pour créer votre propre éclairage RVB par touche, configurer des macros de touches ou modifier les affectations de touches et enregistrer plusieurs profils. Le G14 est un excellent point de départ si vous vous lancez dans les claviers mécaniques pour travailler ou jouer.

Les commutateurs cliquables bleus de la société sont bons pour la frappe et les jeux avec une bosse tactile que vous pouvez sentir et écouter. Ces commutateurs ont un clic fort, quelque chose à garder à l’esprit si vous partagez un espace de travail). De plus, il n’y a pas de ping des ressorts de l’interrupteur, contrairement au clavier G12 pleine taille plus mince, donc tout ce que vous entendez vraiment est leur clic. Il y a quelques oscillations de touches, mais c’est relativement mineur et dans l’ensemble, c’est une expérience de frappe solide.

Bien que le boîtier soit entièrement en plastique, il a le poids d’un cadre en métal. Combiné avec les coussinets antidérapants en bas, ce clavier ne glissera pas pendant que vous jouez. De plus, il y a deux ensembles de pieds rabattables à l’arrière vous offrant trois angles de frappe au choix, ce que vous ne trouvez pas toujours sur les claviers plus chers. Et tandis que son câble USB est attaché au corps, Aukey a ajouté un routage en bas afin que vous puissiez envoyer le câble vers la gauche, la droite ou le centre.

Le G14 à 50 $ est l’un des claviers de jeu mécaniques les plus abordables disponibles et Aukey a intensifié son jeu avec la qualité de construction et le logiciel sans augmenter les prix. Ce clavier TKL est gros mais économise de l’espace sur le bureau car il n’a pas de pavé numérique ; Découvrez le G12 d’Aukey si vous voulez cette fonctionnalité.

C’est aussi l’un des claviers les plus programmables ici. Il existe de nombreux effets d’éclairage prédéfinis parmi lesquels choisir et vous pouvez également créer les vôtres à l’aide du logiciel Synapse 3.0. Il existe également la fonction Hypershift de Razer qui vous permet de configurer un ensemble secondaire de fonctions pour vos touches accessibles avec une touche “shift” que vous choisissez. Vous pouvez également relier les clés et définir des macros avec le logiciel.

Beaucoup de Cynosa d’origine les fonctionnalités sont reportées, y compris l’éclairage RVB par touche – une rareté à cette extrémité du marché – et une conception durable résistante aux éclaboussures. La nouveauté est un ensemble de touches multimédias ajoutées dans le coin supérieur droit. Razer a également ajouté l’acheminement des câbles sous le clavier afin que vous puissiez garder votre bureau un peu plus rangé.

Si vous êtes plus à l’aise pour faire votre travail de bureau sur un clavier à membrane, le Cynosa pourrait être le clavier de jeu pour vous. C’est un clavier à membrane, pas mécanique, donc les touches sont silencieuses et se sentent certainement plus douces que les autres ici et certains pourraient les trouver molles. Pourtant, si vous cherchez à utiliser un clavier pour le travail et le jeu, c’est un bon compromis pour son prix catalogue de 60 $.

De plus, si vous préférez un clavier pleine taille, consultez les clavier Element de deuxième génération qui a les mêmes options de commutation mais il a des touches directionnelles et un pavé numérique.

Cependant, le Logiciel SignalRVB vous permet d’aller plus loin en étendant les effets à vos autres périphériques de jeu RVB. Ce prend en charge plus de 150 appareils de Razer, Corsair, HyperX, Logitech, SteelSeries et autres. Vous pouvez également en demander d’autres qui ne sont pas encore pris en charge.

La Application SignalRGB vous permet de régler l’éclairage du clavier pour qu’il ait différents effets lors d’une utilisation régulière et lors de la lecture de médias, y compris divers jeux. L’application a une bibliothèque d’intégrations de jeux à choisir. J’ai testé l’intégration de Battlefield V, par exemple, et elle fait des choses comme allumer les lumières du clavier en rouge lorsque HP est bas ou en vert lorsque vous êtes guéri. L’intégration Fortnite changera le clavier en rose et rouge lorsque vous subissez des dégâts ou en violet lorsque vous ajoutez de l’expérience. Il existe de nombreux jeux disponibles et, si vous aimez vraiment bricoler, vous pouvez créer vos propres intégrations à l’aide du logiciel d’éclairage à plate-forme ouverte de l’entreprise.

Même sur les modèles bas de gamme de Logitech tels que le clavier de jeu rétroéclairé G413, la société ne fait pas bon marché sur la qualité de construction et les composants. Il utilise les mêmes commutateurs tactiles Romer-G que ceux de ses modèles plus riches en fonctionnalités et possède le même design de clavier fin, simple et durable avec un boîtier supérieur en alliage aluminium-magnésium brossé. Il dispose d’un câble USB tressé avec un port USB passthrough à l’arrière droit et des canaux en dessous pour la gestion des câbles de la souris et du casque.

L’interrupteur à clé tactile est relativement silencieux, sans clic lorsqu’il est actionné, juste une bosse subtile et un actionnement court. Si vous aimez entendre et sentez vos touches, ce n’est probablement pas le meilleur commutateur pour vous. Il n’y a qu’une seule couleur pour le rétroéclairage – le rouge – mais le rétroéclairage est lumineux et la police des touches de ce clavier pleine taille est facile à lire. Logitech comprend 12 touches à facettes, ce qui est bien mais nous n’avons pas ressenti beaucoup de différence.

Le G413 est programmable avec le logiciel G Hub de Logitech, vous permettant de configurer des macros et des fonctions personnalisées sur les boutons F1-F12 et il existe un mode de jeu qui désactive la touche Windows. Dans l’ensemble, c’est un clavier de jeu mécanique plus raffiné que les autres ici, mais il est également plus cher.

