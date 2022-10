Meilleur clavier 2022 : Windows, Mac, sans fil et plus

6. Razer Pro Type Ultra – Le clavier mécanique le plus silencieux

Affinant l’expérience du Razer Pro Type, le Pro Type Ultra de Razer offre une expérience améliorée idéale pour les employés de bureau.

Pourquoi? L’un des grands changements est l’introduction des commutateurs mécaniques silencieux de Razer, qui utilisent une mousse insonorisante pour fournir la même sensation de clic sans le claquement qui l’accompagne – enfin, en théorie de toute façon.

En réalité, le retour de bruit est beaucoup moins perceptible que la plupart des autres claviers mécaniques de notre tableau, mais il n’est pas silencieux, surtout si vous êtes un type rapide. Mais, si vous insistez pour utiliser un clavier mécanique bruyant dans un espace de travail partagé, le Pro Type Ultra est un choix solide.

Ce n’est cependant pas le seul argument de vente du clavier ; les commutateurs silencieux dureront 80 millions de clics, les capuchons de touches rétroéclairés individuellement sont légèrement concaves pour guider vos doigts lors des pressions sur les touches, et il est doublé d’un revêtement doux au toucher résistant aux empreintes digitales, le tout résultant en une expérience de frappe luxueuse.

Il y a aussi un repose-poignet en similicuir tout aussi luxueux sur lequel se reposer, ce qui rend la frappe pendant des heures de travail moins fatigante. C’est beaucoup plus somptueux que d’autres dans notre tour d’horizon, c’est sûr !

En ce qui concerne la connectivité, vous avez Bluetooth, filaire (via USB-C vers USB-A) ou la technologie sans fil Hyperspeed 2,4 GHz de Razer. Vous avez la possibilité de vous connecter à jusqu’à trois appareils Bluetooth différents, idéal pour une utilisation multi-appareils, mais ce n’est pas un processus de commutation aussi fluide ou rapide que ce que Logitech propose avec sa gamme.

Le dongle pour la connectivité Razer Hyperspeed est stocké dans le clavier lui-même — une touche très pratique — permettant une prise en charge plug-and-play sur PC et Mac, bien qu’il convient de noter que les touches et les fonctions sont adaptées aux utilisateurs Windows, et non Mac. Vous pouvez également utiliser le dongle pour vous connecter à la souris Pro Click Mini de Razer pour une expérience sans fil plus ordonnée et fiable.

Alors que la combinaison de la fonctionnalité sans fil et des RVB rétroéclairés peut avoir un coût pour la durée de vie globale de la batterie, Razer parvient toujours à serrer jusqu’à 207 heures via sa connexion Hyperspeed et 214 heures légèrement plus longues via Bluetooth.

C’est sans aucun doute un clavier mécanique haut de gamme, mais si vous recherchez quelque chose qui ressemble à un clavier mécanique sans le clic-clac ultra-fort, le Pro Type Ultra est une option solide.