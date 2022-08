Meilleur Chromebook pour 2022 : 8 Chromebooks à partir de moins de 300 $

Les ordinateurs portables Apple ou Windows haut de gamme sont tentants, mais un Chromebook pourrait être un meilleur ajustement et peut coûter beaucoup moins cher. Si vous êtes un étudiant qui a juste besoin d’un ordinateur pour les bases ou quelqu’un qui veut quelque chose pour naviguer sur Internet après le travail, rien ne vaut un Chromebook en ce qui concerne le prix. Ces ordinateurs portables fonctionnent sur Chrome OS de Google et sont connus pour être légers, avoir une longue durée de vie de la batterie et être plus abordables.

De nombreux fabricants fabriquent leurs propres ordinateurs portables Chromebook, notamment Acer, HP, Samsung et Lenovo. Au fur et à mesure que Chrome OS a évolué pour inclure les applications Android du Google Play Store et du logiciel Linux, vous pouvez désormais trouver des modèles haut de gamme avec plus de RAM et de stockage, des processeurs plus rapides et une meilleure qualité de construction. Les meilleures options d’ordinateur portable Chromebook avec toutes les cloches et sifflets sont plus chères que vos Chromebooks moyens, et la plupart ont un écran tactile, un clavier rétroéclairé et peuvent être utilisées en mode tablette avec un stylet pour prendre des notes ou dessiner.

Lire la suite: Les 7 meilleures offres Chromebook pour les étudiants

Le meilleur Chromebook pour répondre à vos besoins figure sur cette liste. Nous en avons passé en revue plusieurs pour vous présenter nos favoris. Chaque modèle présenté ici a été choisi indépendamment par les éditeurs de Crumpe et comprend un examen et une plongée en profondeur dans ce qui le rend si génial. Je noterai, cependant, que s’il existe un ensemble spécifique de spécifications dont vous ne pouvez pas vous passer, qu’il s’agisse de plusieurs ports USB, d’un port HDMI, de la compatibilité de Google Assistant, d’une taille d’écran particulière ou d’une prise casque, vous voudrez peut-être creusez plus profondément – ces fonctionnalités ne sont pas garanties sur tous les Chromebooks. Et si vous ne savez toujours pas si ce type d’ordinateur portable vous convient, voici une ventilation de tous les Chromebook peut et ne peut pas faire par rapport à un ordinateur portable traditionnel. Cette liste des meilleurs modèles de Chromebook est mise à jour périodiquement.

Joshua Goldman/Crumpe Le Lenovo Chromebook Duet est une tablette de 10 pouces avec un clavier et un pavé tactile amovibles. La petite taille de ce Lenovo Chromebook peut être un peu limitée en tant que périphérique Chrome OS principal, bien que vous puissiez vous connecter à un écran externe via son port USB-C. Le Lenovo Duet est cependant un bon choix si vous recherchez un Chromebook abordable pour une mobilité pure ou comme appareil secondaire pouvant être utilisé en mode tablette. Sa petite taille peut être un problème, selon ce que vous recherchez, mais la portabilité et l’efficacité de Chrome OS en valent la peine. Je ne l’appellerais pas nécessairement le meilleur Chromebook sur le marché, mais pour le coût et la commodité, ce n’est pas du genre à compter trop rapidement. Une version mise à jour, le Chromebook Duet 3, est sortie en mai. Il dispose d’un écran tactile de résolution 2K de 11 pouces, de processeurs Qualcomm plus rapides, d’un clavier amélioré (toujours inclus) et, malheureusement, d’un prix de départ plus élevé de 400 $. Lisez notre avis sur le Lenovo Chromebook Duet.

Josh Goldman/Crumpe Ce Chromebook Lenovo 13 pouces deux-en-un est un meilleur pari que le Duet si vous avez besoin d’un ordinateur portable pour une utilisation toute la journée. Il dispose d’un écran Full HD ainsi que d’excellentes performances et d’une autonomie de batterie pour le prix, grâce à un processeur Intel Core i3-10110U, 4 Go de RAM et un disque SSD de 64 Go. Le Lenovo Flex n’est pas un excellent choix de Chromebook pour une utilisation en extérieur, car l’écran est assez sombre. Si vous recherchez des performances encore meilleures, cette tablette Chrome OS a été mise à jour avec le processeur Intel Core i3 de 11e génération, mais a toujours une grande autonomie de près de 11 heures. Désormais appelé Chromebook Lenovo Flex 5i, il coûte un peu plus cher à partir de 475 $. Lenovo a également ajouté un obturateur de confidentialité sur la webcam afin que vous puissiez la bloquer physiquement lorsqu’elle n’est pas utilisée. C’est certainement l’un des meilleurs modèles de Chromebook pour le prix, la puissance et la taille. Lisez notre avis sur le Lenovo Chromebook Flex 5.

Josh Goldman/Crumpe Si vous préférez avoir un écran plus large au lieu d’un écran plus grand comme celui du Spin 713 (ci-dessous), ce HP Chromebook est la solution. Il est environ 0,75 pouce plus large qu’un modèle haut de gamme de 13,3 pouces, mais cette largeur supplémentaire facilite le travail dans deux fenêtres côte à côte. La conception deux en un signifie que vous pouvez utiliser le HP Chromebook x360 comme une tablette (bien qu’il soit un peu lourd à utiliser comme appareil portable). Vous pouvez également le mettre sous tente, connecter un clavier et une souris externes et l’utiliser comme un petit ordinateur tout-en-un. Le processeur Core i3 et 8 Go de mémoire dans le modèle que nous avons testé ont permis à ce Chromebook HP de fonctionner correctement, même avec quelques dizaines d’onglets ouverts et une vidéo en streaming en arrière-plan. Le système d’exploitation Chrome gérera l’utilisation typique de manière transparente. Et cet ordinateur portable Chromebook a une longue durée de vie de la batterie, d’une durée de 10 heures et 40 minutes lors des tests de CNET. Il s’agit cependant d’une configuration haut de gamme et son prix régulier est de 699 $. Cet ordinateur portable est régulièrement en vente pour moins de 500 $, mais si vous aimez le design et n’avez pas besoin de ses composants plus puissants, la version Pentium Silver est une bonne affaire à plus de 300 $.

Josh Goldman/Crumpe Vous en avez assez d’essayer de travailler sur des documents ou des feuilles de calcul sur un petit écran large ? L’Acer Chromebook Spin 713 utilise l’un des écrans VertiView lumineux d’Acer, un écran tactile de 13,5 pouces de 2 256 x 1 504 pixels avec un rapport d’aspect de 3: 2. Comme son nom l’indique, l’Acer Chromebook Spin vous offre plus d’espace vertical pour travailler, mais il a toujours la largeur d’un ordinateur portable typique de 13,3 pouces avec un rapport 16:9. Entre cela et la durée de vie de la batterie du Chromebook Acer, qui a duré près de 13 heures lors de nos tests, vous pourrez faire plus de travail en une journée – et il est toujours suffisamment fin et léger pour un transport quotidien. La dernière version de ce Chromebook fonctionne sur un processeur Intel de 11e génération et a été la première à recevoir la vérification Evo d’Intel, ce qui signifie que vous obtiendrez la meilleure expérience mobile possible avec ce modèle. C’était également le premier à prendre en charge Thunderbolt 4, qui vous permet de vous connecter à plusieurs écrans externes et offre des vitesses de données et une mise en réseau rapides. Lisez notre avis sur Acer Chromebook Spin 713.

Juan Garzón/CNET Tout comme les téléphones Pixel de Google offrent la meilleure expérience Android pure, le Google Pixelbook Go est conçu pour offrir le meilleur de Chrome OS. Le Chromebook haut de gamme à partir de 839 $mais entièrement chargé avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de mémoire, 256 Go de stockage et un écran 4K, le total atteint un cher 2 299 $. C’est beaucoup, et plus que ce dont la plupart des gens ont besoin. Pourtant, le Google Pixelbook Go est un excellent petit Chromebook, en particulier pour ceux qui veulent vraiment explorer tout ce que Chrome peut faire, y compris les sélections d’applications Linux et Android. Lisez notre critique du Pixelbook Go.

Josh Goldman/Crumpe Il est inhabituel que la deuxième génération d’un appareil ait moins de fonctionnalités que l’original et toujours une amélioration, mais c’est le cas pour ce Samsung Chromebook. Samsung a rappelé certaines des fonctionnalités et des composants de l’original, rendant cette suite de Samsung Chromebook plus abordable que le modèle de première génération. Il dispose d’un écran tactile, d’une capacité de tablette, de 8 Go de RAM et d’un processeur Intel Core. Le Samsung Galaxy Chromebook a également une bien meilleure autonomie de batterie, et Samsung a tout fait sans perdre tout l’attrait premium de son prédécesseur. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy Chromebook 2.

Josh Goldman/Crumpe Le HP Chromebook x2 11 est une autre option solide dans la catégorie relativement naissante des deux-en-un amovibles Chrome. Il existe de nombreux modèles convertibles, où l’écran se retourne vers l’arrière du clavier pour que vous puissiez l’utiliser comme une tablette. Mais les tablettes Chrome avec claviers amovibles sont encore rares. Cela aide certainement le Chromebook x2 11 à se démarquer, mais il mérite également l’attention pour sa conception et ses fonctionnalités haut de gamme. Il offre une longue durée de vie de la batterie et des performances qui dépassent (légèrement) la concurrence. Le principal inconvénient est qu’il est cher en soi. Mais au cours de l’année où il a été disponible, HP et Best Buy ont offert des remises importantes, donc si vous êtes intéressé, assurez-vous d’attendre l’une de ces offres. Lisez notre avis sur le HP Chromebook x2 11.

Josh Goldman/Crumpe Le 317 est essentiellement un ordinateur de bureau Chrome OS portable tout-en-un, autrement connu sous le nom de Chromebase. Le grand écran facilite le multitâche. Vous pouvez diffuser une vidéo YouTube dans le coin pendant que vous travaillez sur une présentation et garder un œil sur les e-mails ou le chat, le tout sans fenêtres qui se chevauchent. Il est grand et lourd par rapport à tous les Chromebooks plus petits ici, donc ce n’est pas une bonne option si la mobilité est une priorité. Mais il est certainement assez petit pour se déplacer dans la maison, et avec plus de 10 heures d’autonomie selon mes tests, vous pouvez travailler toute la journée et avoir encore du temps pour un chat vidéo en famille, jouer ou regarder un film en streaming. Lisez la revue Acer Chromebook 317.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Voici pourquoi un Chromebook pourrait être tout l’ordinateur portable dont vous avez besoin

5:26



Plus de conseils sur les ordinateurs portables et le bureau à domicile