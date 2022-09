Meilleur chargeur et support de voiture sans fil pour 2022

La recharge sans fil est l’une des avancées les plus pratiques que nous ayons vues dans la technologie des smartphones. Et si vous conduisez beaucoup, il est indispensable d’avoir votre téléphone dans un endroit pratique avec un support de voiture. Il existe un certain nombre d’excellents produits qui combinent la recharge sans fil avec un support de voiture, gardant votre téléphone chargé et prêt à l’emploi lorsque vous conduisez.

Malheureusement, la recharge sans fil ne signifie pas qu’il n’y a pas de fils impliqués – vous devrez toujours connecter le chargeur à votre véhicule. Mais une fois qu’il est configuré, tout ce que vous avez à faire est d’insérer et de retirer votre téléphone lorsque vous voulez faire le plein. Si vous cherchez à ajouter l’un de ces supports de chargement de téléphone pratiques à votre voiture, consultez notre tour d’horizon ci-dessous pour certaines des meilleures options sur le marché en ce moment.

Notez que chaque chargeur sans fil de ce guide de l’acheteur est compatible avec n’importe quel téléphone mobile compatible avec la charge sans fil, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un Samsung Galaxy, d’un Google Pixel ou de tout autre téléphone compatible Qi. Et si vous êtes attaché à l’étui de votre téléphone, tant qu’il n’est pas très épais, vous pouvez le laisser en place et toujours charge ton téléphone. La plupart de ces chargeurs servent même de support de téléphone avec un bras réglable.

Nous mettons régulièrement à jour cette liste lorsque de nouvelles technologies de recharge sans fil arrivent sur le marché.

Amazone Le chargeur de voiture sans fil à serrage automatique “autosense” d’iOttie avec support de téléphone est l’un des meilleurs du marché. Bien que ce soit assez cher, nous avons récemment vu de belles remises dessus. Le support de téléphone de voiture de chargement Qi à serrage automatique Auto Sense est disponible en version montage sur tableau de bord ou en version CD et clip de ventilation (j’ai essayé le support de chargement sans fil pour tableau de bord). Ce support de chargeur de voiture sans fil a un bras télescopique bien conçu, une ventouse solide et la fonction de support de charge sans fil est compatible avec la plupart des coques de téléphone. Vous obtenez une charge de 7,5 watts pour un iPhone et de 10 watts pour les téléphones Android, ce qui est considéré comme une charge sans fil rapide. Ce chargeur sans fil Qi est livré avec un adaptateur allume-cigare USB à double charge. Mon seul reproche – et c’est un petit – est que le câble fourni est Micro-USB et non USB Type-C. Une fois que ce chargeur Qi est branché sur le support de charge sans fil pour voiture, vous pouvez pratiquement l’oublier, mais si le câble se débranche accidentellement (ce qui arrive), il est plus facile de brancher un câble USB-C pour charger le téléphone, surtout lorsque vous re conduite.

Amazone Si cela ne vous dérange pas d’utiliser une marque sans nom comme ZeeHoo, son chargeur de voiture sans fil possède la plupart des fonctionnalités que vous souhaitez pour le chargement du téléphone, y compris le serrage automatique, une ventouse sécurisée qui peut être installée sur la grille d’aération, le pare-brise ou tableau de bord. Il dispose d’un port USB-C et d’une charge rapide jusqu’à 15 watts pour les téléphones Android qui le prennent en charge (les iPhones sont limités à une charge de 7,5 watts). Cette version améliorée a un design plus élégant que l’original (voir ci-dessous) et coûte environ 20 $ de moins que l’iOttie ci-dessus. Cependant, ce chargeur sans fil n’est pas livré avec un adaptateur allume-cigare, mais uniquement un câble USB-C. Ce chargeur de voiture sans fil est l’un des chargeurs de voiture sans fil génériques les plus populaires avec un bras télescopique à détection automatique, et la version originale que j’ai essayée a bien fonctionné dans l’ensemble, se fixant solidement au support de ventilation de ma voiture et donnant une charge rapide à mon smartphone ou à mon appareil compatible QI. J’ai aimé le fait que le chargeur de voiture sans fil soit livré avec un support de téléphone pour le support de ventilation de ma voiture (si vous ne voulez que le support de ventilation, il existe une version uniquement ventilée qui coûte 30 $). Notez que pour obtenir une charge rapide, vous aurez besoin d’un adaptateur secteur qui la supporte (non inclus).

Amazone Le chargeur de voiture sans fil original de ZeeHoo avec serrage automatique reste une bonne valeur à environ 30 $. Mis à part quelques améliorations esthétiques sur la version améliorée, la plus grande différence est que celle-ci a une charge rapide jusqu’à 10 watts pour les téléphones Android au lieu d’une charge rapide de 15 watts (les iPhones sont plafonnés à une charge de 7,5 watts pour les deux chargeurs). Comme la version améliorée, ce chargeur sans fil n’est pas livré avec un adaptateur allume-cigare – seulement un câble USB-C – et pour obtenir une charge rapide, vous aurez besoin d’un adaptateur secteur qui le prend en charge (non inclus).

Amazone Si vous souhaitez opter pour un chargeur sans fil un peu plus discret, un chargeur de téléphone à support magnétique est un bon choix. L’iOttie iTap 2 Wireless est disponible en versions avec bouche d’aération, fente pour CD et support à ventouse pour tableau de bord. J’ai essayé la version à ventilation, qui a un mécanisme de verrouillage sur le clip de ventilation qui maintient le support d’aspiration du chargeur solidement fixé à la ventilation. Notez que ce support n’est pas compatible MagSafe. Pour que votre chargeur de téléphone sans fil fonctionne avec un support à ventouse magnétique pour voiture, vous avez besoin d’un étui avec du métal intégré (ce que j’ai) ou vous pouvez fixer l’une des plaques métalliques autocollantes minces incluses à l’arrière de votre téléphone. (collez-le vers le bas pour qu’il n’interfère pas avec le circuit de charge sans fil au milieu). Vous pouvez même couvrir la plaque avec votre étui de téléphone, mais assurez-vous que l’étui n’est pas trop épais ou que votre téléphone ne collera pas au support du chargeur. Le support de chargeur de voiture magnétique sans fil iOttie iTap 2 comprend un double chargeur de voiture USB doté d’un port USB supplémentaire pour charger un deuxième appareil. Le câble inclus est un câble micro-USB, pas USB-C, qui n’a pas de capacité de charge accélérée. Je l’ai testé à l’aide d’un iPhone 11 Pro, qui est resté sur le chargeur en toute sécurité, mais pour les téléphones plus grands, il serait probablement préférable d’opter pour l’une des options de chargeur sans fil ci-dessus. Vous recevez des alertes de prix pour iOttie iTap 2 Wireless Mount

David Carnoy/CNET Le support de ventilation de charge sans fil Snap Plus 15W de Mophie est un support magnétique fourni avec un câble USB-C intégré (la rondelle de charge est amovible du support mais le câble est intégré dans la rondelle). Il est également livré avec un adaptateur allume-cigare et un anneau magnétique que vous pouvez coller à l’arrière des téléphones qui ne sont pas compatibles MagSafe, y compris les modèles Android. Je l’ai essayé avec un étui chargeur MagSafe sur mon iPhone 12 Pro et le téléphone a bien collé au support. Cela dit, l’aimant n’est pas très puissant et je ne le recommanderais pas pour les téléphones plus lourds comme le Samsung Galaxy S22 Ultra. Mais dans l’ensemble, c’est un accessoire au design attrayant. Il peut charger sans fil des modèles Android à des vitesses allant jusqu’à 15 watts, mais avec la charge sans fil des iPhones, elle atteint 7,5 watts. Vous recevez des alertes de prix pour Mophie Snap Plus Chargeur Universel

Amazone La station d’accueil pour chargeur de voiture Slim Pad certifiée Qi de ZealSound n’est peut-être pas la solution de chargement sans fil la plus élégante, mais ce chargeur sans fil peut être placé où vous voulez et dispose d’un fond adhérent et de rails de protection pour empêcher votre téléphone de voler du pad lorsque vous freiner ou accélérer brusquement ou effectuer un virage serré. Il offre jusqu’à 10 watts de charge pour les téléphones Android compatibles. Pour les iPhones, il se recharge à 7,5 watts. Un adaptateur secteur pour allume-cigare est inclus.

Amazone Si vous avez déjà la rondelle de chargement sans fil MagSafe d’Apple, cet accessoire de montage Spigen est une bonne option pour l’apporter dans votre voiture. Comme je l’ai dit, le chargeur sans fil MagSafe n’est pas inclus. Pas plus qu’un adaptateur allume-cigare USB-C. Mais à moins de 20 $, il s’agit d’un accessoire de montage magnétique assez abordable. Remarque : Assurez-vous simplement d’avoir le bon adaptateur allume-cigare avec lui pour obtenir les vitesses de charge maximales de 15 watts. De plus, comme cela repose sur les aimants de la rondelle de chargement sans fil pour que votre téléphone y adhère (étui MagSafe requis si vous utilisez un étui), cela n’est pas recommandé pour le plus grand iPhone 13 Max Pro car il est plus susceptible de glisser. la monture – surtout si vous heurtez une bosse – à cause de son poids.

Aukey OK, donc ce n’est pas un chargeur sans fil, mais beaucoup de chargeurs de voiture sans fil sur cette liste n’incluent pas d’adaptateur d’alimentation pour allume-cigare, alors j’ai pensé que je le mettrais sur la liste à la fin. J’avais à l’origine un adaptateur secteur Aukey sur cette liste, mais il est en rupture de stock et ce mini chargeur de voiture USB rapide Ainope à profil bas offre une charge encore plus rapide (jusqu’à 24 watts) et coûte moins cher. Il dispose à la fois d’un port USB-C et d’un port USB-A pour que vous puissiez charger deux appareils en même temps, mais pour obtenir une charge sans fil de 15 watts, il vaudra mieux charger un appareil. Notez que pour obtenir la charge filaire la plus rapide pour les iPhones, vous devrez utiliser un câble USB-C vers Lightning. Ce câble n’est pas inclus.

