Meilleur casting : qui joue dans le drame de la BBC ?

BETTER est un tout nouveau drame policier de la BBC, qui rendra les téléspectateurs accros.

La série en cinq parties explore les liens complexes et puissants de la loyauté et de la famille, dans un monde où chacun a sa propre version du « bien » et du « mal ».

Bbc

Leila Farzad et Andrew Buchan dirigent le casting de Better[/caption]

Qui est le casting de Better?

Leila Farzad comme DCI Lou Slack

Leila Farzad dirige le casting en tant que DCI Lou Slack dans le nouveau drame policier de BBC One Better.

Il y a deux décennies, son personnage a conclu un accord avec le colonel McHugh qui profiterait à leurs deux vies, bien qu’il vive une vie de crime.

Mais après que sa famille « soit au bord d’une tragédie », elle doit corriger les torts qu’elle a commis en éliminant le colonel.

Les fans reconnaîtront l’actrice Leila de I Hate Suzie.

Elle a également joué dans Avenue 5, The Fear Index, Innocent et Landscapers.

Andrew Buchan comme Col McHugh

Andrew Buchan joue l’autre rôle principal du colonel, qui était autrefois un nouveau venu de rang inférieur mais ambitieux dans la pègre de Leeds.

Cependant, avec l’aide de Lou, il a pu transformer sa vie et devenir très riche et puissant.

Ailleurs, l’acteur Andrew est surtout connu pour avoir joué dans Broadchurch d’ITV.

La talentueuse star a également joué Andrew Parker Bowles dans The Crown.

Ceri Davies – Samuel Edward-Cook

L’acteur Ceri Davies assume le rôle du mari de Lou, Ceri dans Better.

Alors qu’elle accepte une mort imminente dans la famille, Ceri est aux côtés de Lou alors qu’elle se rend compte qu’elle doit essayer de faire ce qu’il faut.

Les fans de Peaky Blinders reconnaîtront l’acteur Samuel de la série.

Il a également joué Walter Storey dans le drame de la BBC Land Girls et DS Steve Beckton dans la série ITV Innocent.

Anton Lesser comme Vernon

Prendre le rôle de l’ancien cuivre courbé Vernon est Anton moindre.

Ce personnage a passé toute sa carrière à aider les criminels sur le côté, en échange d’argent.

L’acteur Anton a également joué dans Game of Thrones, Wolf Hall, The Crown, Endeavour et Star Wars: Andor.

Zak Ford-Williams comme Owen

Jouer le fils adolescent de Lou et Ceri, Owen Zak Ford-Williams.

On nous dit que son personnage traverse une expérience traumatisante qui change son “moi physique de façon assez spectaculaire”.

Pendant ce temps, Better est la grande pause de l’acteur Zak, n’ayant été que dans un épisode de Wolfe avant le drame.

Les autres membres de la distribution comprennent:

Olivia Nakintu comme DC Esther Okoye

Joseph Steyne comme Joléon

Anthony Lewis comme DC Niall Ibbotson

Junade Khan comme DS Pritam Khan

Comment puis-je regarder Better ?

Mieux démarre CE SOIR (13 février 2023) à 21h sur BBC One.

La série se poursuivra ensuite les lundis soirs également à 21h.

Tous les épisodes sont également téléchargés sur le BBC iPlayer après le premier épisode.