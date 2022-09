Meilleur casque de jeu Xbox pour 2022

Un casque de jeu est l’un des accessoires les plus essentiels pour tout joueur. Que vous soyez un fan inconditionnel d’un seul joueur ou un joueur de compétition inconditionnel, un casque de jeu vaut la peine d’avoir. Les jeux vidéo ont une conception sonore incroyable, un élément clé pour informer le joueur sur son environnement changeant. Vous voudrez peut-être une expérience audio incroyable pour accompagner les superbes visuels à l’écran, ou vous voudrez peut-être savoir exactement de quelle direction vient l’ennemi dans un match multijoueur tendu. Un casque de jeu peut faire ces deux choses pour vous. Si vous êtes un joueur Xbox, vous avez le choix entre un large éventail de casques, en grande partie grâce à la rétrocompatibilité des consoles.

Que vous ayez une fidèle Xbox One ou une puissante nouvelle Xbox série X ou de la série S, un casque filaire est une option simple et abordable. Les deux générations de contrôleurs disposent d’une prise casque standard de 3,5 mm, il s’agit donc d’une configuration plug-and-play simple. De plus, il convient également de noter que beaucoup, sinon la plupart des meilleures options de casque Xbox dans la catégorie des casques de jeu filaires fonctionnent également très bien avec le Playstation 5PC Windows, Mac et les Commutateur Nintendo.

Si vous souhaitez éliminer le cordon qui va du contrôleur à votre casque, il existe également de nombreuses options de casque sans fil. La bonne chose à leur sujet est que la plupart n’ont pas besoin d’un dongle USB pour se connecter sans fil (la plupart Casques sans fil PS4 faire, par exemple). La technologie Xbox Wireless de Microsoft vous permet de vous coupler rapidement avec votre Xbox sans dongle. Les modèles sans fil qui nécessitent des dongles sont spécifiquement indiqués ci-dessous.

En faisant ces choix, nous nous sommes concentrés principalement sur quelques variables clés, y compris la qualité de conception et de construction, le confort et la qualité sonore, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires – pensez à l’annulation du bruit, à l’isolation du bruit, au son surround, au microphone amovible et à la connectivité Bluetooth – le long avec prix. Nous avons également pris en compte la qualité du micro, car c’est particulièrement important si votre session de jeu nécessite une coordination de groupe. Si vous ne pouvez pas être entendu, vous ne pouvez pas élaborer de stratégie.

Enfin, à notre connaissance, tous les casques sans fil Xbox One répertoriés ici fonctionneront également avec le Xbox série X et Xbox série S.

Une fois ces bases établies, parlons du meilleur casque Xbox. Ce sont les résultats de nos propres tests à domicile, mis à jour périodiquement, ainsi que certains des autres casques de jeu les plus populaires sur le marché en ce moment. Chacun de ces éléments peut grandement améliorer votre expérience de jeu, en particulier lorsque vous vous installez pour une longue session de jeu.

Lire la suite: Meilleur casque de jeu pour PS5

David Carnoy/CNET

Turtle Beach a mis à jour son célèbre casque Stealth 700, améliorant à la fois ses performances et son confort. La qualité de construction est solide et j’ai aimé les coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme “infusée de gel de refroidissement”, qui s’adaptent vraiment bien à ma tête et jouent bien avec des lunettes. Le bandeau est également solide et bien rembourré.

Turtle Beach dit que ce modèle Gen 2 a amélioré les pilotes Nanoclear de 50 mm – le son est plus détaillé et « précis » – il y a un bandeau renforcé en métal redessiné et un micro flip-to-mute plus grand et haute sensibilité. Ses ingénieurs l’ont réglé pour offrir un “son encore plus détaillé et précis”. Je pensais que cela sonnait assez bien, et le casque se couple à votre téléphone et est également bon pour écouter de la musique et prendre des appels pendant que vous jouez. Il existe une “toute nouvelle” application Turtle Beach Hub pour iOS et Android qui vous permet de modifier les boutons audio et de remappage.

Ce casque fonctionnera avec les anciennes consoles Xbox One ainsi qu’avec les consoles de la série nouvelle génération. L’autonomie de la batterie atteint désormais 20 heures – le casque se charge via USB-C – et grâce à la technologie Xbox Wireless, vous pouvez vous connecter sans fil à la Xbox sans utiliser de dongle comme vous devez le faire avec la PS4.

Si vous regardez cela par rapport au Stealth 600 Gen 2, qui coûte 100 $, ce modèle est également bon, mais le Stealth 700 Gen a définitivement une sensation plus premium. C’est vraiment un bon casque sans fil Xbox pour 150 $.