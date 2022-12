Meilleur casque de jeu PS4 pour 2022

Le jeu est un excellent moyen de faire une pause dans la vie quotidienne et de s’évader dans des mondes vastes et fantastiques, ainsi qu’un moyen de rester en contact avec des amis du monde entier. Si le temps de jeu est la façon dont vous et vos amis restez en contact, vous voudrez probablement investir dans un casque de jeu approprié avec une qualité audio de premier ordre. Un excellent casque offre un son de haut calibre pour une expérience de jeu encore plus immersive, et peut être crucial lorsqu’il s’agit de coordonner un raid, de co-aventurer dans un monde fantastique ou de décider quel ami parmi vous est plus un im-pal-ster . Et quels que soient vos besoins ou votre budget, il existe un casque parfait pour vous.

Oui, la plupart des casques filaires standard avec microphones fonctionnent techniquement comme des casques pour le PS4 (vous branchez simplement le casque dans la prise jack 3,5 mm de votre manette), mais avoir un casque “gaming” dédié, comme les casques compatibles PS4 ci-dessous, garantit une expérience sonore optimisée. L’une des meilleures fonctionnalités du casque PS4 est l’isolation du bruit, qui peut bloquer le bruit de fond pour une expérience plus immersive, et une autre excellente fonctionnalité du casque de jeu est un bon micro qui garantit que les autres peuvent vous entendre clairement lorsque vous êtes au milieu d’un longue session de jeu. Sérieusement, lorsque vous affrontez une autre équipe, la qualité du micro est importante.

De nombreuses personnes possédant une PlayStation 4 choisissent d’utiliser un casque filaire simplement parce qu’il peut être branché sur le contrôleur déjà sans fil. Il convient également de noter que de nombreux, sinon la plupart, des écouteurs PS4 filaires fonctionnent également très bien avec le PS5, Xbox série X et S, Xbox OnePC Windows, Mac et les Commutateur Nintendo.

Mais que se passe-t-il si vous ne voulez pas que vos écouteurs soient attachés par des fils ? Si vous souhaitez éliminer le cordon qui relie le contrôleur à vos écouteurs, certaines des meilleures options de casque PS4 vous permettent de passer complètement sans fil. Sachez simplement que ces casques PS4 incluent tous – et nécessitent – ​​un dongle sans fil à faible latence qui se branche sur le port USB de votre PS4 (il ne devrait y avoir aucun retard audio).

Remarque : Presque aucun casque de jeu sans fil PS4 ne fonctionnera également avec la Xbox One. Le commutateur, quant à lui, nécessite un dongle sans fil USB-C pour la connectivité du casque sans fil (bien que certains des dongles USB fonctionnent via la station d’accueil du commutateur).

Certains modèles de casques de jeu PS4 de milieu de gamme et haut de gamme offrent un son surround virtuel 7.1. Pour être clair, il ne s’agit pas d’un véritable son surround, mais cela peut aider à la qualité du son pour créer une expérience audio plus riche et plus immersive. Cela vous donne également un meilleur sens de la conscience spatiale avec certains jeux où cela peut être un avantage. Lors de la recherche des meilleurs casques PS4, nous avons également pris en compte la qualité du micro si vous jouez en ligne, car cela est particulièrement important si votre session de jeu nécessite une coordination de groupe. Si vous ne pouvez pas être entendu, vous ne pouvez pas élaborer de stratégie !

Une fois ces bases établies, parlons du meilleur casque PS4. Ce sont les résultats de nos propres tests à domicile – nous avons pensé à tout, de la suppression du bruit au confort des coussinets d’oreille. Cette liste est mise à jour périodiquement et comprend certaines options suggérées dans la liste des meilleurs casques de jeu de GameSpot.

HyperX Après avoir essayé un casque, je le passe souvent à mon fils de 14 ans, qui joue presque exclusivement sur PS4. J’ai plusieurs casques de jeu qui traînent et il revient toujours à l’HyperX Cloud Alpha. Il est juste très solidement construit, a un bon son avec de bonnes performances de microphone et, plus important encore, il est confortable à porter pendant de longues sessions de jeu. Pour environ 30 $ de plus, vous pouvez obtenir le HyperX Cloud Alpha S 7.1, qui a une conception presque identique mais prend en charge le son surround virtuel – uniquement pour les PC, cependant. Ce casque PS4 est stéréo uniquement pour PS4. Lisez notre aperçu HyperX Cloud Alpha. Vous recevez des alertes de prix pour HyperX Cloud Alpha

Sennheiser Le GSP 370 de Sennheiser est non seulement très bien construit, mais il offre un excellent son, un confort, des performances de microphone (il y a une superbe réduction du bruit) et une autonomie de batterie monstre – jusqu’à 100 heures, mais attendez-vous à obtenir un peu moins que cela. Un dongle USB inclus vous permet de vous connecter sans fil à votre PS4 et le microphone peut être coupé en retournant la perche vers le haut. Le GSP 370 est également compatible avec les PC. Ce casque de jeu sans fil est un modèle relativement bas pour son prix de milieu de gamme, avec peu de boutons physiques (pas de contrôle du volume du chat, pas de basculement du mode sonore) à l’exception d’un interrupteur d’alimentation et d’une grande molette de volume qui fonctionne très bien. J’ai trouvé que c’était l’un des casques les plus confortables et il fonctionne également bien pour écouter de la musique. Vous recevez des alertes de prix pour Sennheiser GSP 370

JBL Le Quantum 800 à 200 $ n’est pas le casque de jeu haut de gamme de JBL, qui est un nouveau venu sur le marché des casques de jeu, mais il est depuis longtemps dans le jeu audio. Ce serait les 300 $ Quantique un, mais c’est un casque filaire et aussi exagéré pour la PS4. Le Quantum 800 est sans fil et comprend un dongle qui fonctionne avec votre PS4 et votre PC Windows. Il dispose également d’une suppression du bruit et d’un son excellent non seulement pour les jeux, mais aussi pour la musique et les films. Il est un peu lourd mais agréable à porter. Ses performances de microphone sont au milieu du peloton et probablement pas aussi bonnes qu’elles devraient l’être à ce prix. Il convient également de noter que le microphone n’est pas détachable (il est sur le Quantum One) mais se retourne pour couper le son. Ce serait bien s’il était détachable car sa connectivité Bluetooth pourrait être utilisée en déplacement avec votre smartphone. La durée de vie de la batterie est évaluée à 14 heures avec les lumières éteintes, mais attendez-vous à obtenir un peu moins que cela si vous maintenez le volume assez élevé. Côté PC, JBL doit résoudre quelques problèmes avec le logiciel, mais tout est plus simple avec la PS4. C’est le casque à considérer si vous voulez un modèle polyvalent, avec une bonne qualité sonore et qui fonctionne avec plusieurs appareils, y compris en tant que casque PS4. Vous recevez des alertes de prix pour JBL Quantum 800

AcierSérie Certains disent que l’Arctis Pro Wireless est le casque qui offre la meilleure expérience de jeu complète pour PS4 et PC. Il a été conçu pour ces deux plates-formes et offre un son haut de gamme, un ajustement confortable et de nombreuses fonctionnalités, y compris une batterie interchangeable. Deux batteries sont incluses et chacune fournit suffisamment de jus pour alimenter le casque pendant 10 heures, selon SteelCase. Avec un émetteur sans fil de la taille d’une Apple TV qui se connecte à votre PS4 (ou votre PC), c’est un peu lourd à configurer et à utiliser (vous accédez aux paramètres de l’émetteur). C’est l’un des rares écouteurs sans fil au-delà des modèles Sony, cependant, qui offre un son surround virtuel. Il dispose également d’une connectivité sans fil Bluetooth pour que vous puissiez le connecter à des smartphones. L’Arctis Pro est sorti au début de 2018, il est donc probablement dû à un rafraîchissement, mais il reste un excellent casque PS4 (et PC) si vous pouvez vous le permettre. Voir ci-dessous pour son frère, l’Arctis 1, que vous pouvez accrocher pour une fraction du prix. Vous recevez des alertes de prix pour SteelSeries Arctis Pro Wireless

AcierSérie Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Arctis Pro sans fil est un monstre — mais il coûte plus de 400 $. Si vous voulez une alternative beaucoup plus abordable, consultez l’Arctis 1, un modèle sans fil bien conçu (mais moins chic) ​​qui se vend environ 75 $. C’est un excellent rapport qualité-prix et est compatible (en mode sans fil) avec PS4 et PC, ainsi qu’avec la Nintendo Switch, grâce à un dongle USB-C inclus. Le microphone certifié Discord est amovible et la durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures, ce qui est assez décent.

David Carnoy/CNET Le Quantum 100 est le modèle d’entrée de gamme de la nouvelle gamme de casques de jeu Quantum de JBL, qui vont de 40 $ à 300 $. Il n’y a rien d’extraordinaire à propos de ce modèle, mais il est assez léger et confortable avec des oreillettes bien rembourrées, et il dispose d’un microphone à perche amovible. Sur l’oreillette gauche, il y a un cadran de contrôle du volume ainsi qu’un bouton de sourdine du microphone. Il fonctionne également avec d’autres consoles de jeux et est assez décent pour la musique, bien qu’il soit un peu brillant. Alors que certains des modèles haut de gamme de JBL disposent d’une connectivité sans fil et même d’une suppression du bruit, le Quantum 100 n’est qu’un casque de jeu de base qui plaira aux joueurs plus occasionnels avec un budget serré. Vous recevez des alertes de prix pour JBL Quantum 100 (Noir)

Josh Miller/Crumpe Le casque sans fil PlayStation Gold de Sony existe depuis un certain temps et a été mis à jour pour la dernière fois en 2018. Il reste sans doute le meilleur casque de jeu économique pour les joueurs PS4, en particulier ceux qui recherchent un modèle de casque PS4 sans fil pour les jeux VR. Vous devrez utiliser le dongle USB inclus pour vous connecter sans fil. Ce casque sans fil offre un son surround virtuel 7.1 pour les jeux prenant en charge cette fonctionnalité de qualité sonore. Vous recevez des alertes de prix pour Sony Playstation Gold Wireless Headset (2018)

