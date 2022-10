Meilleur casque de jeu à petit budget 2022 : casques bon marché testés

8. EKSA Star Engine E5000 Pro – Son surround virtuel 7.1 à petit budget

L’EKSA Star Engine E5000 Pro (quel nom, au fait !) Est un casque de jeu filaire qui ressemble et se sent la pièce, en partie en raison de l’inclusion d’un éclairage RVB vert vif sous l’extérieur râpé des oreillettes noires – c’est très difficile à manquer, croyez-moi.

Ce thème noir et vert est présent dans tout le casque, des coutures vertes sur le bandeau aux sangles vertes qui relient le groupe aux oreillettes. C’est très Xbox, mais en raison de l’inclusion de câbles USB-A, USB-C et 3,5 mm dans la boîte, il est en fait compatible avec à peu près toutes les plates-formes PC et consoles.

Les oreillettes sont particulièrement appréciées, avec des bonnets en mousse à mémoire de forme de 1 pouce d’épaisseur et une finition douce au toucher qui est confortable lorsqu’elle est portée. Ce sont des écouteurs supra-auriculaires, avec des bonnets de 1,46 pouces x 2,24 pouces suffisamment grands pour s’asseoir autour de vos oreilles pour une meilleure étanchéité et un meilleur confort.

Le reste du casque est fabriqué à partir de plastique résistant à l’usure, et bien que cela signifie qu’il n’est pas aussi haut de gamme qu’il n’y paraît à première vue, il reste léger.

Bien sûr, c’est l’audio qui est le plus important, et les pilotes de 50 mm ne déçoivent pas. Le son surround 7.1 stéréo et virtuel est pris en charge, avec la possibilité de basculer à la volée à l’aide des commandes du casque.

Ce n’est pas aussi grave et percutant que certains le préféreraient, en particulier dans les jeux de tir en ligne mouvementés, mais il est équilibré et vous permet de saisir les détails les plus fins qui pourraient vous donner un avantage dans le jeu en ligne.

Il y a aussi un microphone à perche amovible avec suppression du bruit environnemental intégrée pour aider à atténuer le bruit de fond lorsque vous discutez avec vos amis. Il fonctionne avec un bruit plus silencieux, comme le clic d’un clavier, mais il y a une dégradation de la qualité globale du micro en retour.

Dans l’ensemble cependant, le E5000 Pro est un casque solide avec une esthétique de joueur signature qui est compatible avec la plupart des consoles et plates-formes – et ce n’est pas mal pour moins de 50 £ / 60 $.