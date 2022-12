Meilleur casque antibruit à moins de 100 $ pour 2022

Si vous êtes un navetteur ou si vous voulez simplement quelque chose de plus pour vous aider à vous concentrer, les écouteurs antibruit sont la solution. Casque avec suppression active du bruit Facilitez la concentration sur votre musique, vos podcasts ou vos livres audio en bloquant les bruits extérieurs. Cela peut rendre les trajets bruyants en bus ou en train beaucoup plus supportables. L’annulation active du bruit (ou ANC) est obtenue par des microphones sur les écouteurs qui détectent le bruit et travaillent pour l’éliminer avant qu’il n’atteigne vos oreilles. Ils sont particulièrement efficaces pour annuler les sons de bourdonnement continus comme les moteurs à réaction ou les voies ferrées, ce qui en fait un favori des navetteurs et des voyageurs fréquents.

La vérité est que les écouteurs économiques ne sont pas aussi bons pour écouter de la musique et d’autres sons que casque antibruit haut de gamme de Sony, Bose et autres, mais vous pouvez trouver des modèles antibruit assez décents pour beaucoup moins d’argent. Voici un aperçu de certains des meilleurs écouteurs antibruit bon marché que j’ai essayés, qui coûtent tous moins de 100 $, et quelques-uns coûtent même moins de 50 $. Tous ces écouteurs offrent une qualité sonore décente, une suppression active du bruit et une oreillette confortable pour démarrer (pas un écouteur à voir sur cette liste).

Vous recherchez le meilleur casque ANC pour l’audio, quel que soit le prix et le style ? Vérifiez meilleur casque antibruit et le meilleurs vrais écouteurs sans fil antibruit. Cette histoire a été récemment mise à jour.

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 60 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Oui Type de casque Casque sans fil supra-auriculaire Résistant à l’eau Pas d’indice IP En ce qui concerne le son, le niveau de confort et la qualité de construction, vous auriez du mal à faire mieux que le SoundCore Life Q30 d’Anker pour l’argent. Il n’a pas tout à fait la clarté ou la définition des basses comme certains des meilleurs modèles haut de gamme, mais c’est moins d’un tiers du prix et vous obtenez environ 75 % du chemin en termes de son. C’est bien équilibré dans l’ensemble, avec des basses percutantes, et il y a une application qui vous permet de peaufiner le son. La suppression du bruit est bonne pour le prix, mais pas au niveau du Sony WH-1000XM4 ou du Bose Noise Cancelling Headphones 700. La durée de vie de la batterie est évaluée à 40 heures avec une charge USB-C. Le seul domaine où le Q30 est un peu court est celui des appels vocaux. Il capte bien votre voix dans des environnements plus calmes, mais il ne réduit tout simplement pas très bien le bruit de fond. Par rapport au Q20 (voir ci-dessous), le Q30 offre un son amélioré (ce n’est pas une énorme différence, mais c’est définitivement un cran) et un design plus haut de gamme. Il y a aussi le nouveau Vie Q35 (130 $), qui ajoute la prise en charge du codec audio LDAC de Sony pour le streaming audio haute résolution avec les services de musique qui le prennent en charge. Je ne suis pas sûr que cela vaille la mise à niveau pour 50 $ de plus, mais j’espère que le prix du Q35 baissera avec le temps. Vous recevez des alertes de prix pour Anker Soundcore Life Q30 (Noir)

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 49 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Non Type de casque Casque sans fil supra-auriculaire Résistant à l’eau Aucune classification IP Edifier’s fabrique des haut-parleurs PC au son de qualité et de véritables écouteurs sans fil et il a fait du bon travail avec ses écouteurs antibruit W820NB. La première chose que vous remarquerez à leur sujet lorsque vous les mettrez, c’est qu’ils sont confortables : les coussinets sont bien rembourrés et les écouteurs s’adaptent parfaitement à votre tête. Ils sonnent également bien pour leur prix, offrant juste assez de clarté et des performances de basses décentes. Leur son ne m’a pas époustouflé mais j’ai bien écouté ces écouteurs pendant un moment; ils sonnent assez agréable. Il existe également un mode ambiant qui laisse entrer le son extérieur et un mode de jeu à faible latence. Ils sont assez décents pour les appels vocaux et la durée de vie de la batterie est assez impressionnante avec jusqu’à 49 heures d’autonomie sur une seule charge à des niveaux de volume modérés (et la suppression du bruit est désactivée). Il manque quelques éléments. Il n’y a pas d’étui de transport ni de prise casque – ils sont uniquement Bluetooth. Mais les écouteurs 820NB sont toujours d’un bon rapport qualité-prix. Vous recevez des alertes de prix pour Edifier W820NB (Noir)

Sarah Tew / Crumpe Vie de la batterie Évalué jusqu’à 40 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Oui Type de casque Casque sans fil supra-auriculaire Résistant à l’eau Pas d’indice IP Le SoundCore Life Q20 d’Anker est sans doute le meilleur rapport qualité-prix en matière d’écouteurs antibruit. Non seulement ces écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit ont un son assez décent pour leur prix courant de 60 $ (ils se vendent souvent 10 $ de moins avec un coupon instantané sur Amazon), mais ils sont également confortables à porter grâce à leurs coussinets d’oreille gonflés. . Attendez-vous à ce que ce prix baisse encore un peu plus car Anker a maintenant publié le SoundCore Life Q20 Plusqui ajoute la prise en charge des applications et le chargement USB-C (au lieu du micro-USB). Non, le Life Q20 ne sonne pas aussi bien que les écouteurs Bluetooth haut de gamme tels que le Sony WH-1000XM5, mais la qualité audio semble assez bonne, c’est tout ce que vous pouvez demander pour des écouteurs antibruit à ce prix. Il est assez bien équilibré avec une quantité raisonnable de clarté et des basses dodues qui ne sont pas gonflées ou boueuses (il y a un accentuation des basses ou un mode BassUp si vous voulez une aide supplémentaire de basses avec votre musique). En outre, la suppression du bruit est suffisamment efficace pour réduire le bruit et bloquer le son ambiant et elle est suffisamment décente comme casque pour passer des appels. La durée de vie de la batterie est bonne à 40 heures. Une simple pochette de transport est incluse. Vous recevez des alertes de prix pour Anker Soundcore Life Q20

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 20 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Oui Type de casque Casque sans fil supra-auriculaire Résistant à l’eau Pas d’indice IP Fondé par quatre anciens employés d’Amazon, Wyze est connu pour ses caméras de sécurité de valeur, mais il fait maintenant du bon travail avec des écouteurs de valeur. Ses écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit offrent un ajustement confortable avec des coussinets profonds en mousse à mémoire de forme et des performances globales solides. Leur suppression du bruit est assez bonne, bien que vous obteniez une isolation acoustique passive supplémentaire grâce au joint étanche que les coussinets d’oreille vous offrent (vos oreilles deviendront assez humides par temps chaud). Ceux-ci sont compatibles avec Alexa, il vous suffit donc d’appuyer sur un bouton pour accéder à l’assistant vocal d’Amazon, ou vous pouvez utiliser l’assistant vocal natif de votre téléphone si vous préférez. Il existe également un mode de transparence qui laisse entrer le son ambiant. En ce qui concerne la qualité sonore, ils sont plus chauds – ils ont beaucoup de basses et une scène sonore assez ouverte, bien qu’ils manquent de la clarté et de la définition supplémentaires que vous obtenez des modèles haut de gamme (les basses sont un peu lâches). En d’autres termes, le son est assez bon pour l’argent mais pas ridiculement bon. La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures à des niveaux de volume modérés et je pensais que les performances du casque étaient également correctes. Une pochette de transport en tissu est incluse avec un câble de charge USB-C et un cordon pour les utiliser comme écouteurs filaires. Vous recevez des alertes de prix pour Wyze Noise-Cancelling Headphones

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 34 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Non Type de casque Casque supra-auriculaire sans fil Résistant à l’eau Pas d’indice IP Il n’y a pas trop d’écouteurs antibruit supra-auriculaires. Solo Pro de Beats est l’un des meilleurs, mais il est plutôt cher à 300 $, même si nous l’avons vu en vente à la moitié de ce prix. Pendant ce temps, ces écouteurs antibruit bon marché, le JLab Studio ANC, coûtent moins cher et offrent des performances globales solides pour un modèle économique avec une qualité sonore décente, une suppression du bruit et une autonomie de la batterie (28 heures avec ANC activé). Bien qu’ils ne soient peut-être pas stellaires pour passer des appels, ils fonctionnent bien comme un casque – les appelants ont dit qu’ils pouvaient m’entendre clairement, même avec un peu de bruit extérieur autour de moi. Une pochette de transport est incluse. Les écouteurs Studio ANC sont raisonnablement confortables pour un modèle supra-auriculaire (je préfère les supra-auriculaires), mais ceux qui ont de plus grosses têtes peuvent avoir l’impression qu’il serre un peu trop fort. Vous recevez des alertes de prix pour JLab Audio Studio ANC

Amazone Vie de la batterie Évalué jusqu’à 30 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Oui Type de casque Casque sans fil supra-auriculaire Résistant à l’eau Pas d’indice IP Tribit fabrique l’une de nos paires d’écouteurs économiques préférées pour la qualité sonore – le Tribit XFree Tune. Ce n’est cependant pas un casque antibruit actif. Ce modèle est. Vous pouvez trouver des écouteurs ANC sans fil similaires d’autres fabricants de casques génériques sur Amazon (Taotronics, par exemple, a un modèle avec un design similaire), mais ce casque supra-auriculaire a un son assez correct et sa suppression du bruit fonctionne assez bien et élimine beaucoup de bruit ambiant et bruit de fond. Il ne sonne pas aussi bien que le XFree Tune avec la musique, mais il fait partie des meilleurs modèles économiques de ce tour d’horizon et dispose également d’une charge USB-C. De plus, il a une batterie décente : la durée de vie de la batterie est évaluée à 30 heures.

Sarah Tew / Crumpe Vie de la batterie Évalué jusqu’à 24 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Oui Type de casque Casque sans fil supra-auriculaire Résistant à l’eau Pas d’indice IP Panasonic appelle le style de ses écouteurs Bluetooth RP-HTX90N “rétro-moderne” et c’est exactement ce qu’il est. Basée sur l’une de nos paires d’écouteurs filaires économiques préférées, le RP-HTX80, cette version sans fil avec suppression active du bruit est confortable et légère. Ce sont des écouteurs fermés plus chauds qui manquent de clarté dans les aigus et ne sont pas très dynamiques, mais la qualité audio est globalement agréable. La durée de vie de la batterie est évaluée à 24 heures de lecture et une charge rapide de 15 minutes vous donne deux heures et demie de jus. La suppression du bruit est correcte, mais pas stellaire. En fin de compte, pour son prix légèrement plus élevé, la principale raison d’acheter ce modèle est son design et son niveau de confort.

