Meilleur cadeau de fin d’année ? Cette plateforme d’achat en ligne a dit à ses employés de dire non aux réunions

Les bureaux sont passés en mode virtuel pendant la pandémie de Covid-19. Bien que le travail à domicile ait donné aux employés un répit pour se rendre au bureau, il a également ramené à la maison le problème des réunions sans fin. L’accès à un bureau virtuel depuis n’importe quel endroit rendait difficile pour la plupart des employés de trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, car ils travaillaient bien après les heures de travail prévues. Shopify, une entreprise canadienne de commerce électronique semble avoir pris une résolution de nouvelle année pour libérer ses employés de l’anxiété d’avoir à assister quotidiennement à des réunions interminables. Les employés ont désormais la possibilité de refuser les rendez-vous grâce à une nouvelle politique adoptée par l’entreprise.

Le directeur de l’exploitation de Shopify, Kaz Nejatian, a annoncé la nouvelle politique dans un tweet. Il a déclaré que l’entreprise avait décidé de ne plus organiser de réunions pour une meilleure utilisation du temps de ses employés. « Les réunions sont un bug. Aujourd’hui, nous avons envoyé un correctif à ce bogue chez Shopify. Pour commencer 2023, nous annulons toutes les réunions Shopify avec plus de deux personnes. Redonnons aux gens leur temps de créateur. Les entreprises sont pour les constructeurs. Pas des managers », lit-on dans le tweet.

Les réunions sont un bug. Aujourd’hui, nous avons envoyé un correctif à ce bogue à @Shopify. Pour commencer 2023, nous annulons toutes les réunions Shopify avec plus de deux personnes. Redonnons aux gens leur temps de créateur. Les entreprises sont pour les constructeurs. Pas les gérants.https://t.co/aw7BJxwmC6 — Kaz Nejatian (@CanadaKaz) 3 janvier 2023

Alors que beaucoup s’inquiétaient du fonctionnement de l’entreprise après la décision, un utilisateur a répondu en exprimant son enthousiasme à l’idée de voir comment l’expérience se déroulerait.

«Je suis très excité de voir comment cela se déroule. J’aurais adoré être une mouche sur le mur pour les discussions internes qui ont abouti à cette décision », lit-on dans le tweet.

Je suis très excité de voir comment cela se déroule. J’aurais adoré être une mouche sur le mur pour les discussions internes qui ont abouti à cette décision. —Austin Reece (@au_stin_reece) 3 janvier 2023

Le détaillant en ligne a affirmé qu’il aidait à effacer les calendriers de son personnel comme cadeau du Nouvel An. Selon CNN, qui a reçu une copie du mémo envoyé à tous les employés de Shopify, il y a un “temps de réflexion de deux semaines” avant que toute réunion récurrente précédemment planifiée impliquant trois personnes ou plus puisse être replacée dans les calendriers des employés.

Shopify a également informé les employés qu’aucune réunion ne pouvait être programmée le mercredi et que les grands rassemblements de plus de 50 personnes ne pouvaient avoir lieu qu’une fois par semaine le jeudi pendant une fenêtre de six heures.

Shopify évalue l’efficacité de ses nombreuses plateformes de communication interne. Pour permettre au personnel de sélectionner les équipes qui nécessitent leur attention, il a été indiqué que les communications internes seront réparties entre Slack et Workplace by Meta.

