Meilleur aspirateur sans fil Dyson : lequel acheter ?

Jusqu’à récemment, les lancements d’aspirateurs sans fil de Dyson suivaient un schéma assez simple, avec des modèles mis à jour introduits la plupart des années. Mais plus récemment, la marque a élargi son offre pour inclure un certain nombre de nettoyants spécialisés tels que l’Omni-glide, le V11 Outsize et le Micro, ainsi que l’apport de nouvelles technologies à sa série V de nettoyants, y compris le laser vert et capteur piézo.

Cela signifie que si vous cherchez à acheter un Dyson, ce n’est pas une proposition aussi simple qu’auparavant. En plus d’une gamme de prix (aucun d’entre eux n’est vraiment abordable, il faut le dire), il existe désormais des aspirateurs sans fil pour les sols durs uniquement, pour les grandes maisons et les petits appartements.

Cela ne mentionne même pas l’aspirateur robot de Dyson, le Dyson 360 Heurist.

Ci-dessous, nous rassemblons les meilleurs nettoyeurs sans fil Dyson que nous avons testés et décrivons leurs forces et leurs faiblesses, afin que vous puissiez choisir le meilleur Dyson pour vous.

Où acheter un Dyson

Les endroits les plus évidents à vérifier sont les sites Dyson UK et Dyson US. Cependant, ce n’est pas nécessairement là que se trouvent les meilleures offres. Aux Etats-Unis? Découvrez Target et Walmart. Si vous êtes au Royaume-Uni, jetez un œil à Currys, John lewis, Argos, AO.com et Très.

Si vous avez l’œil sur un modèle spécifique, faites le tour pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix. Et n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres sur les produits Dyson.

Les meilleurs aspirateurs sans fil Dyson