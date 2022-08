Meilleur aspirateur robot pour 2022

Tyler Lizenby/Crumpe

Si quelqu’un vous remettait un chèque en blanc et vous disait d’acheter le meilleur aspirateur robot, ce serait l’aspirateur robot qu’il vous faut. Les aspirateurs Roomba sont extrêmement populaires, et c’est mon choix pour le meilleur Roomba de tous. Cela dit, l’iRobot Roomba S9 Plus a un prix exorbitant : 1 100 $ (bien qu’il soit parfois réduit). Pour cette somme d’argent stupéfiante, cet aspirateur robot offre une aspiration puissante et une superbe élimination de la saleté et de la poussière. C’est l’un des meilleurs aspirateurs robots que vous puissiez obtenir si l’argent n’est pas un problème.

Sur les planchers de bois franc, ce Roomba a ramassé en moyenne 93 % de notre sable de test, la deuxième quantité la plus élevée de notre groupe de test. Avec 95 % d’élimination du sable, le Neato Botvac D7 règne toujours en maître sur ce test. Ses performances sur les tapis étaient cependant décevantes. Il a réussi 36% sur les tapis à poils ras et 47% sur les tapis à poils moyens.

Le Roomba S9 Plus a également eu du mal à nettoyer un peu le sable des moquettes à poils ras, gagnant un faible ramassage moyen de la poussière et du sable de 28 %. Bien qu’il ne s’agisse pas du pire résultat que nous ayons vu (cet honneur appartient à l’Ecovacs Deebot 600 à 18 %), il est définitivement proche du bas.

Cela dit, le Roomba S9 Plus a éliminé en moyenne 71 % du sable de notre tapis à poils moyens lors de l’aspiration, ce qui est le meilleur résultat que nous ayons vu sur ce test spécifique. Il a également nettoyé plus de poils de chien, de squames d’animaux et d’allergènes que tout autre aspirateur de ce groupe de test. Le S9 Plus peut naviguer et cartographier plusieurs pièces et étages, tout en évitant les “zones interdites” que vous pouvez désigner. L’application vous permet également d’utiliser les commandes Alexa ou Google Assistant pour lui dire de commencer à nettoyer une pièce. Vous pouvez également connecter le S9 Plus à votre Wi-Fi domestique.

Le robot a traversé notre salle de test en un court laps de temps moyen de 25 minutes également. Le meilleur de tous est la station d’accueil CleanBase du Roomba S9 Plus. La station d’accueil charge à la fois la batterie du robot et vide sa poubelle automatiquement, ce qui rend le nettoyage encore plus facile et vous évite de vous soucier de la durée de vie de la batterie. Maintenant c’est pratique.

Lisez nos premières impressions sur le Roomba S9 Plus.