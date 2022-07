Meilleur appareil photo pour les voyages d’été

Avec les voyages d’été qui se réchauffent (jeu de mots), il est logique de commencer à réfléchir à la meilleure façon de partager vos aventures avec vos amis et votre famille à la maison. Que ce soit un long voyage en voitureune visite à un parc national ou trois ou même juste une escapade d’un week-end dans le nord de l’État, le bon appareil photo pour l’aventure peut vous aider à préserver les souvenirs.

Vous n’avez pas, comme vous vous en doutez, à dépenser une fortune pour obtenir le bon appareil photo. je suis un photographe de voyage et je finis même par utiliser mon téléphone (halètement !) parfois pour prendre une photo rapide. La clé est savoir utiliser l’appareil photo, quel que soit son prix.

Voici quelques options à différents prix. L’un d’entre eux devrait parfaitement correspondre à votre voyage et à votre budget.

Si vous avez un ancien téléphone et que vous n’êtes pas satisfait des photos qu’il prend, mais que vous n’êtes pas sûr de vouloir dépenser de l’argent pour un appareil photo dédié, envisagez un nouveau téléphone. Je suis moi-même partisan de Google Pixels, mais CNET propose de nombreuses recommandations Android et Apple.

Pour la plupart des gens, et dans la plupart des situations, cependant, un téléphone est vraiment tout ce dont vous aurez besoin. Familiarisez-vous avec quelques notions de base sur son fonctionnement (appuyez sur l’écran pour modifier l’exposition !), et vous serez prêt à partir.

Croyez-le ou non, votre téléphone pourrait être tout ce dont vous avez besoin. Si vous savez que ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à continuer à lire. Mais honnêtement, les téléphones modernes de milieu et haut de gamme prennent d’excellentes photos et vidéos. Ou du moins, prenez d’excellentes photos d’un certain genre. La majorité des téléphones ont des objectifs assez grand angle, vous pouvez donc prendre de superbes photos de groupe et des paysages, mais ce bison lointain aura l’air vraiment minuscule.

CNET a vérifié les objectifs Moment il y a quelques années, et leur téléobjectif actuel de 58 mm est ce que je recommanderais de vérifier. Cela ne vous rapprochera pas aussi près de l’action qu’un “vrai” téléobjectif, et n’offre pas non plus la portée des téléobjectifs sur certains téléphones haut de gamme. Cependant, cela vous rapprochera beaucoup plus de l’action que l’appareil photo principal large de la plupart des téléphones.

Les objectifs supplémentaires pour votre téléphone ne remplacent pas un véritable appareil photo et, même dans le meilleur des cas, ils pourraient réduire la qualité de l’image. Cependant, ils vous permettront d’obtenir des photos qui autrement ne seraient pas possibles avec l’appareil photo du téléphone et ses objectifs intégrés. Ainsi, une légère réduction de la qualité, qui peut ou non être perceptible lors de la publication sur les réseaux sociaux, pourrait en valoir la peine.

Il existe également un nombre infini de montures et d’accessoires disponibles non seulement en ligne, mais aussi dans les boutiques de souvenirs des hôtels, les centres de plongée, les magasins d’électronique – vraiment un peu partout. Donc, si vous perdez une batterie ou si vous voulez un nouveau support, ils sont faciles à trouver.

La dernière GoPro peut enregistrer une vidéo 5,3K à 60 images par seconde, pour des vidéos ultradétaillées et ultrafluides. Il peut également prendre des photos 23MP. Mieux encore, il est robuste, facile à utiliser et étanche jusqu’à une profondeur de 33 pieds.

Le Hero 8 était le modèle principal de GoPro en 2019. C’est un excellent appareil photo, mais pas aussi avant-gardiste que le Hero 10. Il est “seulement” capable de 4K à 60fps, donc les vidéos ne seront pas aussi nettes, et la batterie est plus petit.

J’aime le Sony ZV-1 car il est assez petit pour tenir dans votre poche, a un zoom raisonnable (équivalent de 70 mm) et possède un écran qui peut pivoter pour que vous puissiez vous voir. Si vous voulez quelque chose avec un peu plus de zoom, le Canon G7X Mark III offre des fonctionnalités similaires, avec un objectif équivalent 100 mm. Il existe de nombreuses options, mais si vous commencez à envisager des appareils photo de plus de 1 000 $, cela vaut la peine d’envisager un appareil photo à objectif interchangeable à la place.

Parce que les caméras sont devenues globalement moins populaires et plus spécialisées, depuis l’avènement du “caméraphone”, il y a moins d’options bon marché. Attendez-vous à payer quelque part entre le coût d’une GoPro et un gros appareil photo à objectif interchangeable. La plupart tournent également des vidéos, vous n’avez donc pas besoin d’une GoPro à moins que vous ne fassiez spécifiquement des sports d’action, quoi que ce soit dans ou autour de l’eau, ce genre de chose.

Et le zoom optique est ce que vous voulez – ne vous laissez pas berner par une spécification de “zoom numérique”. Le zoom numérique n’est pas du tout un zoom. Il s’agit simplement de recadrer la photo, puis de la mettre à l’échelle. Vous ne pouvez pas “zoomer et améliorer” avec votre appareil, malgré ce que chaque film et émission de télévision vous amèneraient à croire. Du moins, pas avec n’importe quelle qualité.

Sarah Tew / Crumpe

Si vous voulez vraiment tout mettre en œuvre, au sommet de la chaîne alimentaire des appareils photo se trouvent les appareils photo à objectifs interchangeables. Historiquement, ceux-ci étaient appelés SLR ou DSLR, mais de plus en plus les appareils photo haut de gamme sont ce qu’on appelle « sans miroir », en ce sens qu’ils n’ont pas le miroir que l’on trouve dans tous les SLR/DSLR. Cela leur permet d’être plus compacts, ainsi que d’autres fonctionnalités dont nous n’avons pas l’espace pour discuter. Qu’il suffise de dire que les appareils photo sans miroir à objectif interchangeable sont l’avenir, les reflex numériques sont en voie de disparition.

Le principal avantage des deux, cependant, est la possibilité d’utiliser une variété d’objectifs. Vous voulez un objectif superzoom qui a un grand angle et un téléobjectif dans un seul boîtier ? Beaucoup d’options. Vous voulez un objectif à focale fixe ultra-net ? Tonnes. Vous voulez un téléobjectif épique pour voir les poils sur le dos d’un lama à 1 mile ? Beaucoup de ceux-là aussi.

Généralement, vous pouvez classer ces caméras en deux catégories : plein format et recadrage. Les appareils photo plein format sont appelés ainsi car leurs capteurs d’image ont la même taille qu’un film 35 mm. Les capteurs de culture sont plus petits. La différence, pour la plupart des gens, n’est pas énorme. Il y a plus d’options d’objectifs et généralement une meilleure qualité d’image avec les appareils photo plein format, mais ils sont également plus chers. Pour les débutants, les caméras de recadrage conviennent parfaitement. J’en ai utilisé un professionnellement pendant des années, bien que l’année dernière je sois passé à un Canon R6 et je suis content de l’avoir fait. À moins que vous ne sachiez absolument ce que vous faites, ne dépensez pas des milliers de dollars pour un appareil photo.

À l’entrée de gamme du spectre, et puisque je suis un gars de Canon, il y a le EOS rebelle T8i. Il prend des photos de 24,1 MP, des vidéos 4K24 et dispose d’un écran pivotant. Plus important encore, vous disposerez d’une vaste gamme d’objectifs une fois que vous aurez appris à utiliser l’appareil photo et déterminé ce que vous voulez. En attendant, le kit qui y est lié est livré avec deux objectifs de base, un zoom large et un zoom téléobjectif. Il est également livré avec ce qui est presque certainement un mauvais trépied, des filtres et un tas d’accessoires d’une utilité douteuse à long terme. Mais en tant que pack de démarrage, c’est génial. Si ce kit spécifique disparaît, il y a toujours un tas d’options sur Amazon, cherchez-en un qui a à la fois le zoom large 18-55 mm et les objectifs du kit téléobjectif 75-300 mm.