Nous sommes peut-être à la fin de l’été, mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter de nager – le temps dehors est encore chaud après tout. Et bien que nos journées de baignade soient comptées, nous nous dirigeons vers les saisons humides de l’automne et de l’hiver. Cela rend les caméras étanches toujours utiles si vous aimez prendre des vidéos les jours de pluie.

Bien sûr, selon vos plans, quelque chose d’aussi simple qu’un étui étanche pour votre téléphone pourrait fonctionner. Mais il y a d’autres situations. Vous voudrez peut-être une caméra d’action étanche, comme une caméra sous-marine GoPro et des alternatives similaires, pour capturer des aventures en haute mer (ou votre dernier voyage en kayak).

Si vous aimez la photographie sous-marine, vous êtes probablement à la recherche d’un appareil photo numérique non seulement étanche, mais qui prend également de superbes photos. Un appareil photo plus robuste n’offre pas nécessairement des fonctionnalités telles que la prise de vue grand angle, la possibilité de prendre des photos en basse lumière ou une balance des blancs optimale. Nous n’avons pas d’appareils photo reflex numériques sous-marins sur cette liste, mais certaines des meilleures options d’appareils photo étanches ici peuvent prendre des photos incroyables.

Êtes-vous prêt à trouver le meilleur appareil photo étanche pour vous ? Vous trouverez ci-dessous un aperçu des choix, allant d’un appareil photo sous-marin simple et bon marché à un appareil plus coûteux et élaboré pour la prise de vue sous-marine. Vous n’aurez peut-être pas besoin de ce dernier, mais vous pourrez enregistrer des vidéos de tueur sur chaque toboggan aquatique et récif sous-marin profond. Voir ma vidéo ci-dessous pour un échantillon de ce à quoi s’attendre.

Nous mettons périodiquement à jour cette liste des meilleures options de caméras étanches, plus récemment pour refléter les changements dans la gamme GoPro, ainsi qu’une évaluation mise à jour de notre choix budgétaire, l’Akaso Brave 7 LE.

Akasso Si vous avez un budget limité, vous pouvez toujours vous procurer une caméra d’action étanche pour toutes vos activités sous-marines. L’Akaso Brave 7 LE enregistre non seulement des vidéos 4K, dispose d’une stabilisation d’image et d’un écran orienté vers l’avant, mais est livré avec une pléthore d’accessoires pour bien moins qu’une GoPro sans accessoires comparable. Akaso affirme que le boîtier fourni avec le Brave 7 LE est bon jusqu’à 40 mètres, soit environ 131 pieds. C’est suffisant pour tout type d’aventure aquatique, y compris la plupart des plongées commerciales. Pour les plongées profondes, il ne semble pas y avoir d’option pour un accessoire de filtre rouge ou magenta, comme vous pouvez le trouver avec GoPros. Pas un deal-breaker, juste quelque chose à garder à l’esprit. L’enregistrement vidéo 4K de l’appareil photo comporte une petite mise en garde : il ne s’agit que de 30 images par seconde. Ce n’est pas énorme, mais cela signifie qu’il n’y a aucune chance pour des vidéos au ralenti à cette résolution. Il est à des résolutions inférieures, cependant. La qualité de construction et la qualité d’image sont toutes deux bonnes pour le prix, mais pas aussi bonnes que les GoPro moins chères.

Go Pro La principale raison d’opter pour GoPro plutôt qu’une autre marque est la très large gamme d’accessoires disponibles et la disponibilité de ces accessoires. Presque tous les magasins de plongée et hôtels en bord de plage sur Terre vendront une poignée d’articles GoPro comme des batteries, des étuis et plus encore. Si vous n’avez pas besoin du nec plus ultra en matière de qualité vidéo, de fréquence d’images ou de stabilisation, le Hero7 Black fonctionnera très bien. La petite taille de l’appareil photo compact peut s’adapter à peu près n’importe où, et il est étanche sans étui jusqu’à 10 mètres (33 pieds). C’est beaucoup pour des choses comme le surf, les piscines, probablement la plongée en apnée aussi, à moins que vous n’ayez des palmes ou que vous ne puissiez vraiment retenir votre souffle. Pour les plongées plus profondes, il y a un étui de plongée disponible c’est bon jusqu’à 131 pieds (40 mètres). Deux autres accessoires que je recommande pour cette caméra sous-marine étanche sont les Gestionnaire et le Dragonne Main/Poignet. Le Handler flotte avec la caméra attachée, ce qui rend beaucoup plus difficile la perte de votre GoPro. La sangle vous permet d’avoir les mains libres. Pas idéal pour la prise de vue en continu, mais pour les clips courts et les photos, juste viser comme Spidey. OK, peut-être pas exactement comme Spidey. Lisez nos travaux pratiques sur la GoPro Hero 7 Black.

Go Pro Pour une amélioration de la résolution, de la fréquence d’images et de la stabilisation d’image, le Hero 9 Black n’est qu’un peu plus cher que le Hero 7 Black. Comme le 7, le Hero 9 est étanche jusqu’à 33 pieds et dispose d’un boîtier sous-marin de protection capable d’aller beaucoup plus loin. Les accessoires que j’aime pour le Hero 7, j’aime aussi pour le Hero9, y compris le Gestionnaire poignée et le Dragonne Main/Poignet. GoPro n’est pas le seul nom en action ou des caméras étanches, mais c’est le plus grand. La possibilité d’obtenir une batterie supplémentaire, d’obtenir un support ou un boîtier différent, à peu près n’importe où, est un argument de vente majeur pour cet appareil photo numérique étanche. Mais pour la grande variété de photos et de vidéos possibles, un appareil photo 360 est une option encore meilleure. Lisez nos travaux pratiques sur la GoPro Hero 9 Black.

Lumière et mouvement La lumière se comporte différemment au fur et à mesure que vous avancez. Vous perdez des rouges, puis des oranges, éventuellement même des verts. Ainsi, en fonction de la profondeur et d’un certain nombre d’autres facteurs, vos photos sous-marines peuvent être plutôt monochromatiques. Les photos vibrantes de coraux et de poissons que vous avez probablement vues sur Instagram ont probablement été prises avec des appareils photo beaucoup plus chers que ceux que nous avons couverts, avec des appareils d’éclairage élaborés et puissants. Cependant, vous pouvez compenser un peu cela. Cette lumière LED étanche de 600 lumens de Light and Motion devrait fonctionner parfaitement pour les photos et vidéos en gros plan. Il ne va pas allumer un banc de poissons, mais un poisson à coup sûr, et parfois c’est tout ce dont vous avez besoin. Il est évalué jusqu’à 60 m/196 pieds. Il y a beaucoup d’options disponibles à moins de 100 $, mais elles sont soit plus faibles, soit ont de nombreuses critiques négatives, soit les deux. Avant d’acheter ceci, ou n’importe quelle lampe d’appareil photo sous-marin, consultez les photos de l’utilisateur afin de connaître ses capacités. Vérifiez ensuite que vous êtes en mesure de fixer la lumière au support de votre caméra. Si vous voulez plus de luminosité, il y a probablement une lumière étanche pour votre budget.

Insta360 Personnellement, c’est mon choix. Une caméra 360 vous permet de tout enregistrer en même temps, puis de monter ensemble les meilleures parties lorsque vous revenez à terre. Auparavant, les caméras 360, avec leurs deux objectifs et capteurs ou plus, n’étaient qu’un créneau étrange pour créer des vidéos sphériques. Ils ne servent plus que rarement à ça. Maintenant, ce ne sont que des caméras d’action extrêmement polyvalentes. Insta360 et GoPro, les deux plus grands noms de l’espace, s’attendent à ce que vous créiez des vidéos 1080p traditionnelles en utilisant les images 360 que vous avez capturées. Ayant utilisé le prédécesseur du One R, le One X, lors de plusieurs plongées, c’est un moyen facile de réaliser des vidéos convaincantes et d’aspect professionnel. Facilement aussi, puisque vous n’avez pas besoin de viser la caméra. Vous capturez tout ce qui vous entoure tout le temps. Plus tard, vous éditez des panoramiques lisses comme d’une tortue à la réaction de votre visage à la tortue. Ou vous pouvez garder un poisson centré dans le plan pendant que vous nagez autour de lui, sans jamais déplacer la caméra. C’est plus facile de vous montrer ce que je veux dire. Voici le vidéo brute sphérique 360 J’ai fait l’année dernière une plongée à la Barbade. Grâce à leur application, j’ai fait cette vidéoqui ne montre que les éléments intéressants qui pourraient être intégrés dans une vidéo/vlog plus traditionnelle, sur Instagram, etc. Tous les panoramiques de la caméra sont effectués dans l’application après coup. La GoPro Max, sa caméra d’action 360, est bonne et peut créer de superbes vidéos dès la sortie de la boîte. Cependant, le One R est beaucoup plus adaptable à différentes situations. Il est modulaire, vous pouvez donc remplacer le module 360 ​​à double objectif par un module 4K à fréquence d’images élevée à objectif unique, ou même un module de capteur 1 pouce de haute qualité pour de meilleures performances en basse lumière. Le One R est étanche jusqu’à 16 pieds/5 mètres tant qu’il est fixé à l’intérieur du support de montage inclus. Pour aller plus loin, il y a trois options. Pour le mod 360, il y a un boîtier vertical (illustré ci-dessus), bien que vous ayez besoin du batterie verticale pour aller avec. C’est bien jusqu’à 98 pieds (30 mètres). Il y a des cas bons à 197 pieds (60 mètres) pour les deux grand angle 4K et Capteur 1 pouce modules. Il existe maintenant une version plus moderne de cet appareil photo, le Un RSil se peut donc que certains de ces accessoires pour le R doivent être achetés d’occasion.

Pourquoi pas simplement une coque de téléphone étanche ?

Beaucoup de nouveaux téléphones sont étanches… en quelque sorte. Des modèles comme le Pixel 4 et l’iPhone 11 Pro sont IP68 évalué, ce qui signifie que vous pouvez les mouiller et qu’ils peuvent être immergés dans quelques pieds d’eau douce, mais c’est plus en cas de chute accidentelle et non d’utilisation sous-marine prolongée. De plus, il n’y a vraiment aucune raison de s’y fier. Si vous prévoyez de passer une journée dans ou autour de l’eau, un étui étanche bon marché est un moyen facile de vous assurer que votre smartphone à plusieurs centaines de dollars ne devienne pas un punchline de plusieurs centaines de dollars à une histoire triste.

Nous n’avons pas de recommandation spécifique pour celui-ci, car cela dépendra de votre téléphone. Quelques éléments à garder à l’esprit. Même les meilleurs cas ne sont vraiment destinés qu’à une utilisation en eau légère. La pression de l’eau est l’une des choses les plus puissantes de la nature, et même quelques pieds sous la surface pourraient suffire à faire sauter les joints sur un boîtier peu coûteux. Certains prétendent pouvoir survivre à plusieurs dizaines de mètres sous la surface, mais à quel point êtes-vous prêt à faire confiance à un sac en plastique de 10 $ d’une entreprise portant un nom comme TotallySafeCazesExtreme ?

Il est préférable de les considérer comme une assurance plus qu’un outil sous-marin. Si votre objectif est d’obtenir de superbes photos de vos amis et animaux de compagnie sous l’eau, cela vaut probablement la peine d’investir dans quelque chose fait pour la tâche – comme tout ce qui est indiqué ci-dessus.

Qu’en est-il des caméras réelles ?



Une chose que vous remarquerez peut-être manquante dans la liste ci-dessus est une “caméra” traditionnelle. Il existe des caméras sous-marines robustes fabriquées par plusieurs fabricants de renom. Certains sont plutôt bons, et je n’ai rien de fortement contre eux. Ceux avec flash peuvent être utiles pour remplir un peu de lumière blanche si vous êtes en profondeur (et si vous êtes proche de votre sujet). Certains ont un zoom optique, qui pourrait avoir son utilité.

Cependant, ils sont beaucoup plus gros qu’une caméra d’action et n’ont pas autant d’accessoires disponibles, surtout en ce qui concerne les supports. Pouvoir monter votre caméra sur votre bras, masque, DCB et ainsi de suite vous permet de garder les mains libres pour votre sécurité ou pour transporter d’autres équipements. Il facilite également l’entrée et surtout la sortie de l’eau.

Conseil d’entretien important

Un dernier conseil. Peu importe où vous emmenez votre appareil photo étanche, assurez-vous en fin de journée de le rincer, ou son étui s’il en a un, abondamment à l’eau douce. Laissez-le ensuite sécher complètement avant de le ranger.

C’est une bonne pratique quoi qu’il en soit, mais l’eau salée en particulier est incroyablement corrosive et ruinera rapidement et efficacement toutes les petites pièces métalliques de n’importe quel boîtier de plongée et vous ne remarquerez qu’elle est détruite que la prochaine fois que vous l’utiliserez.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des cimetières d’avions et plus encore.

Vous pouvez suivre ses exploits sur Instagram et Youtube. Il a également écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville, ainsi qu’un suite.