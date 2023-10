Meilleur achat santé, Walgreens, Dollar General

Ces derniers jours ont été marqués par une série de développements notables en matière de soins de santé impliquant les magasins de consommation physiques. En voici trois (plus un).

1. Best Buy se lance dans le secteur des soins du diabète et développe Best Buy Health.

L’acteur de l’électronique grand public commercialisera bientôt des systèmes de surveillance continue du glucose et les livrera au domicile des patients.

La sélection de produits sera limitée à une seule marque et modèle CGM, le Dexcom G7, et le détaillant s’associe à la plateforme de soins virtuels Wheel et à la société de technologie pharmaceutique HealthDyne pour réussir l’entrée sur le marché.

Best Buy, qui exploite plus de 1 100 points de vente physiques aux États-Unis et au Canada tout en vendant environ 33 % de ses produits en ligne, affirme que cette décision s’aligne sur Best Buy Health, qu’elle a lancé en 2021 avec l’acquisition de Current Health. Best Buy Health combine des soins d’urgence virtuels 24h/24 et 7j/7 avec des soins sociaux, des soins de santé mentale et d’autres services technologiques.

Le service de surveillance continue de la glycémie n’est pas encore opérationnel. Dans un 9 octobre annonceBest Buy affirme que son objectif est de « permettre bientôt à ceux qui ont déjà une ordonnance de CGM de leur propre médecin de pouvoir télécharger cette ordonnance dans leur profil et de se faire envoyer l’appareil ».

La société ajoute qu’elle ne sera pas en mesure d’accepter le paiement d’une assurance pour les systèmes CGM, du moins dans un premier temps, bien que certains clients puissent être éligibles à un remboursement via des comptes d’épargne santé, des comptes de dépenses flexibles ou autres.

Cette décision fait suite à Best Buy Health annoncé il étend son partenariat avec le système de santé Geisinger, basé en Pennsylvanie. Le partenariat pilote a été lancé en 2022 et s’appuie sur le personnel de la Geek Squad pour soutenir les patients qui utilisent diverses technologies de soins à domicile.

La présidente de Best Buy Health, Deborah Di Sanzo, dans l’annonce de septembre :

« [W]Lorsque nous combinons ce qui fait la réputation de Best Buy (soutien et expertise technologiques) avec les meilleures équipes de soins et le réseau de cliniques et d’hôpitaux de Geisinger, nous pouvons faire une différence significative dans l’expérience des patients et des soignants. … [W]Nous sommes très enthousiasmés par notre capacité à étendre ces capacités à travers le pays pour poursuivre l’objectif de Best Buy Health de permettre à chacun de bénéficier de soins à domicile.

2. Les soins de santé sur parking de Dollar General apportent des soins primaires aux communautés mal desservies des zones rurales et suscitent des critiques mitigées de la part des consommateurs.

Plus tôt cette année, Dollar General a commencé à tester le marché de détail des soins de santé en pilotant des cliniques mobiles à l’extérieur de quelques-uns de ses magasins dans le Tennessee. Ce mois-ci, l’essai subit un examen complet du corps par KFF Health News.

Notant que Dollar General est le détaillant le plus dispersé du pays (avec près de 20 000 emplacements), Sarah Jane Tribble, correspondante en chef de la santé rurale de KFF, souligne qu’environ 80 % des magasins DG opèrent dans de petites villes. C’est « précisément là où les professionnels de la santé sont rares », ajoute Tribble.

Dollar General s’associe sur le projet à DocGo, une société de services médicaux basée à New York.

« Déployer des cliniques mobiles pour combler les lacunes en matière de soins dans les zones mal desservies n’est pas une idée nouvelle », écrit Tribble. « Mais les associer à la présence omniprésente de Dollar General dans les petites villes a été salué par les analystes en investissement et certains experts en santé rurale comme un moyen d’atténuer la sécheresse des soins de santé dans les zones rurales d’Amérique. »

Tribble cite une poignée de résidents locaux qui ont demandé leurs impressions ou expériences avec les cliniques mobiles DocGo à l’extérieur des magasins Dollar General.

Un cuisinier de courte durée qui travaille à proximité d’une clinique hébergeant Dollar General n’est pas impressionné. «Je ne voudrais pas aller dans une clinique de santé située dans un parking, [but] c’est juste moi », dit-elle à KFF Health News.

D’un autre côté, un acheteur de Dollar General arrêté alors qu’il pénétrait dans le magasin offre une évaluation optimiste. « Nous n’avons pas besoin d’aller en ville et de lutter contre tout ce trafic », déclare l’acheteur. « Ils viennent chez nous. C’est une chose merveilleuse. Cela aide beaucoup de gens.

Plus de Tribble Rapport KFF:

Sur le très fréquenté boulevard Fort Campbell à Clarksville, Marina Woolever, mère de trois enfants, a déclaré qu’elle pourrait utiliser la clinique si elle n’avait pas d’assurance. La professionnelle de la santé naturelle Nichole Clemmer a jeté un coup d’œil vers la clinique et l’a qualifiée de « stratagème » pour gagner plus d’argent. Corey Tarlowe, analyste principal des actions du Jefferies Group, qui suit les détaillants discount, a déclaré que les cliniques contribueraient à « démocratiser » l’accès aux soins de santé et à augmenter simultanément le trafic vers les magasins Dollar General.

3. Les pharmaciens, les techniciens en pharmacie et le personnel de soutien ont débrayé dans un certain nombre de sites Walgreens.

Les effectifs et les emplacements exacts sont difficiles à déterminer car il n’y a pas de syndicat pour coordonner le mouvement et articuler la position des grévistes. Cependant, comme le rapporte CNN, la chaîne exploite environ 9 000 magasins à travers les États-Unis, et les travailleurs d’environ 500 d’entre eux ont déclaré au réseau qu’ils souhaitaient faire grève.

Le développement potentiellement expansif de Walgreens fait suite à un léger arrêt chez CVS. En septembre, les pharmaciens CVS de Kansas City et de ses environs ont organisé deux débrayages. Les problèmes se sont apaisés pour le moment, les dirigeants de l’entreprise ayant promis un meilleur effectif dans les magasins et une rémunération plus élevée des heures supplémentaires.

Chez Walgreens, un porte-parole de l’entreprise dit à CNN la société « comprend les immenses pressions ressenties actuellement aux États-Unis dans le secteur des pharmacies de détail. Nous sommes engagés et à l’écoute des préoccupations soulevées par certains membres de notre équipe.

Plus:

« Walgreens s’engage à garantir que l’ensemble de notre équipe pharmaceutique dispose du soutien et des ressources nécessaires pour continuer à fournir les meilleurs soins à nos patients tout en prenant soin de leur propre bien-être. Nous investissons considérablement dans les salaires des pharmaciens et dans les primes d’embauche afin d’attirer et de retenir les talents dans les endroits plus difficiles à pourvoir en personnel.

A noter également sur le front de la vente au détail :