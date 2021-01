ADELBODEN, Suisse: Loic Meillard a mené samedi un défi de taille pour l’équipe suisse locale lors de la première manche d’un slalom géant de Coupe du monde entaché par le grave accident du pilote américain Tommy Ford.

Meillard était 0,30 seconde plus rapide qu’Alexis Pinturault, le leader français du classement général de la Coupe du monde qui a remporté la course de vendredi sur le même parcours.

Marco Odermatt, la star suisse émergente qui mène le classement du slalom géant tout au long de la saison, a terminé troisième, avec 0,70 pour rattraper son coéquipier Meillard dans la course de l’après-midi.

Quatre coureurs à domicile classés dans le top 10 à la poursuite de la Suisse pour la première fois dans son slalom géant classique depuis 2008.

La course du samedi était de 54 ans jour pour jour depuis qu’Adelboden a organisé un slalom géant lors de la première semaine de la première saison de Coupe du monde. Ce jour-là, le grand français Jean-Claude Killy décroche sa première victoire.

Meillard portait le dossard de départ n ° 1 et a profité pour la première fois d’un parcours glacé éclairé par un soleil radieux par temps clair.

Quelques minutes plus tard, Ford s’est écrasé à trois portes de la ligne d’arrivée et a dévalé la colline sur son cou et son épaule avant de s’arrêter.

L’Américain de 31 ans est resté immobile pendant plusieurs secondes avant que la télévision suisse ne rapporte qu’il parlait au personnel médical et de course qui s’occupait de lui.

Ford a été transporté par hélicoptère à l’hôpital et la course a repris après une pause de 30 minutes.

Le slalom géant d’Adelboden attire généralement une foule bruyante de 25 000 personnes. Cela a commencé samedi sans spectateurs payants pendant la coronavirus pandémie et juste quelques personnes qui regardent depuis les pentes et les chalets voisins.

