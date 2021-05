Meiko Satomura se fait attaquer par Kay Lee Ray après avoir remporté un match Gauntlet

L’épisode de cette semaine de NXT UK a vu Noam Dar affronter Nathan Frazer dans un match de règles de la Heritage Cup. Alors qu’une nouvelle faction très médiatisée, Subculture, a fait ses débuts, représentée par Mark Andrews dans son combat contre le puissant Levi Muir.

Cependant, le match phare était une confrontation multi-femmes dans un match à gantelets pour déterminer la candidate numéro un au championnat féminin NXT UK.

Voici un aperçu des résultats de l’épisode de jeudi:

Noam Dar vs Nathan Frazer – Match des règles de la Heritage Cup

Noam Dar a battu Nathan Frazer avec un score de 2-1 dans un combat aux règles de la Heritage Cup. Alors que les premier et troisième tours se sont terminés dans des impasses, Frazer a enroulé Dar dans un petit paquet et a marqué la première chute avec une victoire au deuxième tour. Le duo a eu deux quasi-chutes proches au quatrième tour, alors que Frazer s’est retrouvé coincé dans une genouillère et que Dar a pris son premier point. Les scores étant nivelés, les deux hommes l’ont battu à l’avant-dernier tour, ce qui a vu l’interférence de Sha Samuels qui a aidé Dar à libérer un Nova Roller pour une victoire.

Vainqueur: Noam Dar via pinfall 2-1

Levi Muir contre Mark Andrews

Le trio de Mark Andrews, Flash Morgan Webster et Dani Luna a formé une nouvelle faction Subculture qui a fait ses débuts cette semaine. Andrews, de la première faction, a affronté Levi Muir lors du deuxième match de NXT UK. Les deux hommes ont commencé à échanger des lockups, des quasi-chutes jusqu’à ce qu’Andrews décroche un moonsault debout parfait pour une autre quasi-chute. Muir a récupéré bientôt pour punir son ancien ennemi hors des cordes et sur le tapis. À la fin, Andrews est revenu avec une plongée suicide qui a épinglé Muir pour gagner le match.

Gagnant: Mark Andrews par pinfall

Championnat féminin NXT – Match Gauntlet

Au cours des dernières semaines, la société s’est orientée vers le match des gantelets pour déterminer le prochain prétendant à l’actuelle championne NXT UK Women’s Kay Lee Ray. Actuellement, Ray est Championne NXT UK Women’s depuis 620 jours, un record. Le premier a vu Isla Dawn vaincre Emilia McKenzie par chute. Elle a ensuite pris Dani Luna et l’a éliminée de la même manière. Cependant, même après d’énormes efforts, Dawn a été éliminée par Meiko Satomura qui a effectué le tombé pour une victoire.

Satomura était contre le dernier entrant Jinny, qui a fait une entrée avec Joseph Conners. Cependant, après de nombreux va-et-vient, des genoux, des chutes proches et une distraction de Conners, Satomura souleva Jinny sur ses épaules, la claquant sur le tapis. Elle a ensuite suivi avec un coup de pied de scorpion vicieux, puis l’a épinglée pour la victoire pour devenir la candidate n ° 1 au championnat féminin NXT. Elle affrontera Kay Lee Ray pour la deuxième fois lors du championnat féminin NXT UK!

Gagnant: Meiko Satomura par pinfall

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici