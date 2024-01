Meier Partners achève le Sorol Art Museum en Corée du Sud | Nouvelles

Meier Partners a partagé la nouvelle de l’achèvement récent de la conception de son musée d’art Sorol à Gangneung, en Corée du Sud. Le projet de 336 500 pieds carrés est destiné à offrir un espace pour un dialogue immersif entre les artistes coréens et le monde extérieur et constitue la première œuvre achevée de l’entreprise depuis sa restructuration en 2021.

La structure interne du bâtiment est définie par un double concept qui organise l’espace selon une inter-dynamique introvertie et extravertie basée sur la théorie esthétique de la philosophie confucianiste coréenne. Selon les architectes, la forme extérieure utilise la topographie naturelle de la colline pour présenter l’art à l’intérieur sur un piédestal aux visiteurs d’une manière qui établit également le lien entre la nature et l’architecture comme autre principe fondamental de leurs expériences.

Image fournie par Meier Partners/Yongbaek Lee

Les conservateurs auront la possibilité de contrôler les gradations des sources de lumière, à la fois naturelles et artificielles, à l’intérieur du grand espace d’exposition principal éclairé par le toit et des petites galeries. Dans une annonce de projet, le directeur associé de l’entreprise, Guillermo Murcia, a qualifié sa réalisation de « jalon », déclarant qu’il espérait que sa conception permettrait un « voyage de découverte personnel » spatialement agréable et enrichissant pour les dizaines de milliers de visiteurs attendus. faire chaque année un voyage de deux heures en dehors de Séoul.

Image fournie par Meier Partners/Yongbaek Lee

Dukho Yeon, partenaire responsable de la conception du Sorol Art Museum, a commenté : « La vision du design était de créer une composition modeste mais lyrique incisée dans ce paysage spectaculaire qui deviendrait la toile de fond parfaite pour l’art et resterait à jamais mémorable pour tous ceux qui visite.”

Image fournie par Meier Partners/Yongbaek Lee

La collègue de Yeon, Sharon Oh, a ajouté : “Nous avons imaginé que le musée illustre magnifiquement le dialogue continu entre les éléments intérieurs et extérieurs, créant des espaces d’exposition tranquilles qui servent de toile de fond neutre pour l’art.” Les architectes Hyunggyu Choi, Yuhwa Jeong, Tetsuhito Abe et Jun Kawai ont également fait partie de l’équipe du projet à Gangneung.

Meier Partners travaille actuellement à la finalisation du nouveau projet Children’s Dream Center et Children’s Eco Museum à Séoul. Un projet résidentiel distinct et la prochaine tour Kiwoom Finance Square suivront sa création, également à Séoul. La société a également ouvert des projets simultanés en Italie, à Dubaï, en Espagne et à Hawaï, en plus d’achever ses résidences à Stuttgart en Allemagne.