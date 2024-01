Meier Partners achève le Sorol Art Museum à Gangneung, en Corée du Sud – le premier projet construit par le bureau depuis la restructuration

Le Sorol Art Museum a ouvert ses portes en janvier dernier à Gangneung, en Corée du Sud, une ville située à environ 160 km à l’est de Séoul, sur la côte est de la péninsule coréenne. Le musée d’art contemporain a été conçu par Meier Partners ; il s’agit du premier projet construit par le bureau de New York depuis sa restructuration après la disparition de son fondateur Richard Meier. accusé d’agression sexuelle par d’anciens employés en 2018.

Richard Meier & Partners Architects est officiellement devenu Meier Partners en 2021. Malgré le changement de nom, le Sorol Art Museum est endémique d’une grande partie du travail du bureau depuis sa fondation en 1963. Le musée d’art contemporain a une façade blanche étincelante, de hautes fenêtres en verre et une longue rampe emblématique qui rend hommage au Carpenter Center de Le Corbusier à Cambridge, Massachusetts. Les matériaux de construction sont du béton apparent blanc, un mur-rideau en aluminium, un panneau composite en aluminium, du verre et de la pierre.

Les architectes ont cherché à créer une expérience immersive pour les visiteurs qui commence dans la nature et se termine dans un « cube » couronné d’une lucarne. Cet espace central s’inspire de l’architecture traditionnelle coréenne, à savoir la cour centrale des maisons historiques.

Autour de la cour se trouvent trois volumes principaux : l’aile nord ; un grand pavillon en porte-à-faux ; le « cube » qui abrite les bureaux du musée et une galerie ; et un pavillon transparent où se trouvent l’entrée principale, le hall et le café. Ainsi, la circulation suit un T-forme, ont déclaré les architectes, pour permettre un mouvement fluide entre les étages et une interaction avec les jardins extérieurs et le bassin réfléchissant. Sa rampe emblématique crée un élément sculptural qui relie deux niveaux.

Autour du cube, des fenêtres de taille modeste ont été spécifiées pour encadrer la vue sur la mer et les montagnes. Chaque espace de la galerie est unique pour offrir aux conservateurs une variété d’espaces avec lesquels travailler pour des expositions particulières.

“Le concept derrière le musée Sorol était de créer un espace serein, simple mais mémorable qui présente un mélange harmonieux d’art, d’architecture et de nature”, a déclaré Sharon Oh, architecte de projet et responsable chez Meier Partners. «Nous avons imaginé que le musée illustre magnifiquement le dialogue continu entre les éléments intérieurs et extérieurs, créant des espaces d’exposition tranquilles qui servent de toile de fond neutre à l’art. Nous sommes reconnaissants de l’opportunité de faire partie de ce projet inoubliable et pensons que le Musée Sorol sera une destination qui captivera les visiteurs.

Le bâtiment ancre le parc public Gyo-Dong 7 au centre de Gangneung, l’une des régions les plus pittoresques de Corée. Les architectes ont tiré parti de la topographie vallonnée de la région en situant le musée lui-même sur le plus haut plateau, à plus de 200 pieds au-dessus du niveau de la mer, offrant des vues panoramiques. Mais le bâtiment est entouré d’autres éléments paysagers qui embrassent également le site, comme des jardins et des sentiers propices à la promenade et à la randonnée.

Vue extérieure (Yongbaek Lee / Courtesy Meier Partners)

Selon les architectes, la conception s’inspire de « l’héritage du confucianisme coréen », à savoir l’approche philosophique de l’art « exprimée par la simplicité de la forme, de la matérialité et de la composition et par une relation harmonieuse avec la nature ». Conformément à cette vision, les galeries sont minimales et introverties, avec une lumière naturelle contrôlée pour exposer des œuvres d’art de classe mondiale.

« La vision du design était de créer une composition modeste mais lyrique incisée dans ce paysage spectaculaire qui deviendrait la toile de fond parfaite pour l’art et resterait à jamais mémorable pour tous les visiteurs. Il s’agit d’un véritable effort de collaboration et je suis extrêmement fier de faire partie de notre incroyable équipe de projet », a commenté Dukho Yeon, partenaire de conception en charge. “Nous sommes reconnaissants envers la ville de Gangneung, Gyo-Dong Park Holdings, KoRICA et les conservateurs qui s’occuperont de ce musée.”