Mehuli Ghosh remporte le bronze et le quota olympique de Paris dans la carabine à air comprimé 10 m femmes au championnat du monde ISSF

Mehuli Ghosh a décroché une médaille de bronze dans la carabine à air comprimé féminine à 10 m et, ce faisant, a remporté une place de quota olympique pour l’Inde avec une belle performance au Championnat du monde (toutes épreuves) de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) à Bakou, en Azerbaïdjan, samedi.

L’Inde, cependant, a remporté l’or dans la compétition féminine de carabine à air comprimé à 10 m, a annoncé samedi la National Rifle Association of India (NRAI) dans un communiqué.

Grâce aux efforts des tireuses à air comprimé féminines, l’Inde a terminé la journée avec deux médailles d’or et deux de bronze et à la troisième place du décompte des médailles derrière la Chine et les États-Unis, deuxièmes, qui ont deux médailles d’or et une d’argent.

Mehuli, la tireuse indienne de Kolkata, qui avait dominé plus tôt dans la journée les qualifications avec un grésillement de 634,5, a tiré 229,8 dans la finale à huit femmes de 24 coups pour se retirer à la troisième place au bout de 22 coups. Ce score lui a suffi pour revendiquer la place de quota olympique.

La Chine a remporté l’or et l’argent avec Han Jiayu terminant avec 251,4 et Wang Zhilin avec 250,2. L’Indienne Tilottama Sen, âgée de 15 ans, a conquis les cœurs avec une brillante quatrième place.

Cependant, l’Inde s’est associée à Tilottama et Ramita pour remporter la compétition par équipe féminine à 10 m avec un total combiné de 1895,9, devant la Chine qui a totalisé 1893,7. L’Allemagne a remporté le bronze.

Visiblement heureux après la finale, Mehuli a déclaré : « Je suis très heureux de la médaille de bronze et aussi du quota olympique. Je remercie tout le monde, y compris SAI, NRAI et TOPS, de m’avoir soutenu et j’espère que je pourrai vous rendre tous fiers à l’avenir et apporter plus de médailles pour le pays.

À propos de la finale, Mehuli a déclaré: «J’étais très excité et nerveux pour la finale. En fait, je peux encore sentir les nerfs. Il y avait très peu de différence entre chacun de nous. C’était très excitant et je suis content du résultat.

La carabine à air comprimé 10 m femmes était la dernière finale de la journée puisqu’elle a commencé tard dans la soirée. À ce moment-là, l’Inde avait enduré une journée difficile avec l’équipe masculine de skeet et de carabine à air comprimé 10 m hommes terminant des médailles extérieures.

Plus tôt, Mehuli a dominé la phase de qualification de la carabine à air comprimé féminine à 10 m avec un record national de 634,5 tandis que Tilottama a terminé sixième des qualifications avec 631,3. Ramita, qui a tiré dans le premier relais et était le troisième Indien dans le peloton, a également bien tiré mais a terminé 11e avec 630,1 dans le peloton de 140 hommes.

Outre les deux Indiennes et les deux Chinoises, les huit premières comptaient également Martina Lindsay Veloso, la plus jeune médaillée de la Coupe du monde ISSF. La Suissesse Audrey Gogniat, l’Iranienne Amirani Chehel et la Française en forme Oceanne Muller complètent la composition de la finale.

Mehuli était en fait le démarreur le plus lent, commençant avec un 10,2 tandis que Tilottama était un meilleur avec un 10,4. Après la première série de cinq coups simples, cependant, Mehuli était deuxième et n’a pas tout à fait quitté la moitié supérieure jusqu’à ce qu’elle se retire à la fin. Tilottama se débattait à ce stade tout en bas.

Tilottama a commencé son retour à partir du 11e coup. Martina a été la première à être éliminée en huitième position après le 12e tir et à ce moment-là, les deux Han et Wang étaient passés au sommet.

Un 10,6 de Sen pour le 14e et un 9,6 de Muller signifient qu’ils sont entrés dans un barrage pour la septième place. Elle a écarté cela avec un solide 10,7. Mehuli était passé à la troisième place avec 10,8 et était à 0,3 derrière Han et Wang qui étaient tous les deux à 146,6.

Tilottama a continué à tirer des 10 pour ensuite tenir compte de Gogniat en premier, puis lorsqu’elle a éliminé Amirani après le 18, une médaille et une place de quota ont été confirmées pour l’Inde. Un pays pouvait gagner un quota dans chaque épreuve et les tireurs iraniens et suisses ont également remporté des places de quota pour leurs pays. La Chine a remporté l’autre place de quota.

Une série de 10 bas avait empêché Mehuli de défier les deux Chinoises, mais un 10,8 pour son 20e tir lui a permis de devancer sa compatriote junior pour la médaille tant convoitée des championnats du monde.