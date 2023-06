Mehtab Singh signe une prolongation avec le Mumbai City FC jusqu’en 2026

Le club de la Super League indienne (ISL), le Mumbai City FC, a annoncé lundi que Mehtab Singh avait mis la plume sur papier pour une prolongation de contrat de trois ans, le gardant avec les Islanders jusqu’en mai 2026.

Depuis qu’il a rejoint le Mumbai City FC en 2020, le joueur de 25 ans n’a cessé de se renforcer et s’est imposé comme un pilier de la défense des Islanders.

Mehtab était un rouage essentiel de l’équipe de Des Buckingham qui a soulevé le bouclier des vainqueurs de la ligue lors de la saison 2022-23, assurant un retour en Ligue des champions de l’AFC, ainsi qu’une deuxième place dans la Coupe Durand.

« Ce fut un privilège de faire partie de cette merveilleuse équipe et je suis ravi d’avoir l’opportunité de rester ici encore trois ans. Tout le monde à Mumbai City a un grand lien et le club a construit un environnement où nous nous soutenons et nous encourageons toujours les uns les autres. Avec le soutien de Des Buckingham, de son staff et de tout le monde au club, j’ai certes beaucoup grandi en tant que joueur mais aussi en tant que personne mais je ne veux pas m’arrêter là. Je suis ravi de vivre le prochain chapitre de mon histoire à Mumbai et j’espère pouvoir donner plus au club, à l’entraîneur, à mes coéquipiers et aux fans », a déclaré Mehtab Singh.

« Mehtab est devenu l’un des meilleurs jeunes défenseurs indiens de la ligue et cela est dû à son travail acharné et à son ouverture à l’apprentissage. Il possède beaucoup de caractéristiques fortes que nous recherchons chez nos défenseurs et c’est une perspective très excitante pour l’avenir. Je suis ravi qu’il se soit engagé envers le club et j’ai hâte de le voir continuer à développer son potentiel futur avec nous dans les saisons à venir », a déclaré l’entraîneur-chef du MCFC, Des Buckingham.

En son temps avec les Islanders, Mehtab s’est développé en tant que défenseur central qui est à l’aise avec le ballon et a mené les classements des passes les plus réussies de l’ISL 2022-23.

Le jeune défenseur du Pendjab est également devenu une menace constante pour marquer des buts sur coups de pied arrêtés et a marqué cinq fois aux couleurs de la ville de Mumbai – notamment, une finition percutante du pied gauche à Kochi contre les Kerala Blasters dans la ligue 2022-23. campagne.

Après des passages avec l’équipe indienne U-23 au championnat AFC U23, il a été appelé dans l’équipe nationale senior en mars de cette année, où il a fait ses débuts lors d’une victoire 1-0 contre le Myanmar lors du tournoi des trois nations à Manipur.

Originaire de Khemkaran au Pendjab, Mehtab a commencé son parcours footballistique à la Mahilpur Football Academy avant de rejoindre la formation des jeunes du Bengale oriental en 2016.

Des performances impressionnantes pour les U-18 ont permis à Mehtab d’être intégré dans la première équipe du Bengale oriental, où il a passé deux saisons, dont une période de prêt à Gokulam Kerala.

Mehtab a ensuite déménagé au Mumbai City FC en 2020, remportant le doublé ISL du bouclier des vainqueurs de la ligue et le trophée lors de sa première saison et participant à la campagne de la Ligue des champions de l’AFC l’année suivante.