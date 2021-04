Une inclinaison à la gloire de la Classic dans les French 2000 Guinées pourrait être la prochaine à l’ordre du jour pour Mehmento après sa courte défaite dans les Greenham Stakes à Newbury dimanche.

Le poulain appartenant à Hambleton Racing a fait face à un grand pas en avant dans la catégorie pour le concours du groupe 3, après avoir enregistré deux victoires à large marge sur le tout-temps à Southwell depuis le début de l’année.

Cependant, le fils de Mehmas formé par Archie Watson a prouvé qu’il était un cheval au potentiel considérable avec un excellent effort dans la défaite – regardant le vainqueur probable après avoir donné un coup de pied sous Hollie Doyle avant d’être écrasé tard par le favori de Richard Hannon, Chindit.

Cosmo Charlton, directeur des courses en chef de Hambleton Racing, a déclaré: « Les propriétaires volent absolument et ils volaient certainement au pôle furlong, c’est sûr!

« Il s’est vraiment bien cassé et a très bien voyagé et quand Hollie lui a demandé de reprendre, il a mis quelques longueurs entre lui et le vainqueur de Coventry (Nando Parrado) en quelques enjambées, ce qui est le signe d’un bon cheval.

«Nous pensions que nous aurions pu gagner un peu plus longtemps, mais nous avons été choisis par un vainqueur possible de la Guinée.

« Hollie n’aurait pas pu être plus heureux avec notre cheval. Elle a dit qu’il avait une attitude volontaire et baissa la tête – c’est le cheval parfait à posséder et à entraîner en termes d’attitude.

« Il n’a pas été retrouvé il y a quelques semaines, il est donc ouvert à de nouvelles améliorations. »

Alors que Chindit est à destination des Guinées Qipco 2000 à Newmarket dimanche semaine, Mehmento est plus susceptible de contester l’équivalent français le week-end suivant.

« Nous avons travaillé sur son schéma de foulée et cela suggère qu’il veut sept stades à un mile, c’est donc là que nous regardons pour le moment, plutôt que de revenir en voyage », a ajouté Charlton.

«Pour l’avenir, Archie pense aux Guinées françaises 2000. Il pense juste que c’est un test un peu plus pointu que Newmarket et que le terrain pourrait aussi être plus approprié.

«Il a très bien géré ce terrain arrosé, mais il gère évidemment bien la surface à Southwell, donc si c’était du côté mou du bien en France, cela pourrait lui convenir encore mieux.

« On ne dit jamais jamais en ce qui concerne Newmarket, mais je pense que nous attendons avec impatience les Guinées françaises car la nature de la course pourrait être un peu meilleure pour lui. »

Mehmento était l’un des deux chevaux appartenant à Hambleton à bien courir à Newbury, son compagnon Outbox terminant troisième derrière l’impressionnant Al Aasy dans les Dubai Duty Free Finest Surprise Stakes, mieux connu sous le nom de John Porter.

Charlton a déclaré: « Nous avions l’impression que le vainqueur était un cheval du Groupe 1, donc nous n’avons aucun problème à nous faire battre par lui.

« Hollie était vraiment content de notre cheval et il s’est imposé comme un véritable artiste de Listed / Group Three.

« Il va participer à une course de Listed à Ascot dans quelques semaines et nous verrons où nous en irons à partir de là, mais je pense que c’est un cheval avec lequel on pourrait voyager à l’étranger aussi pour des opportunités. »

Charlton tenait à remercier Watson d’avoir acheté les deux chevaux pour des sommes relativement modestes, ajoutant: «La boîte d’envoi coûtait 16 000 £ et Mehmento 14 000 £.

«La boîte d’envoi vaut beaucoup plus que ça maintenant et Mehmento vaut probablement une petite fortune, j’aurais pensé. Bonnes journées.

« C’était génial d’avoir deux coureurs de groupe qui couraient si bien. »