Mehendi de Desi Bride présente Man U, le logo des Indiens de Mumbai pour montrer l’amour pour le sport

Personnaliser chaque aspect de votre trousseau de mariage peut être tellement excitant. Et en Inde, un mariage est plus qu’un grand jour avec une série de célébrations qui incluent des noces avant et après la cérémonie. La cérémonie de Mehandi est devenue l’une des festivités les plus importantes menant au grand jour. Auparavant, il s’agissait d’une petite réunion où les femmes du foyer s’asseyaient autour de la future mariée, appliquant du henné sur ses mains. La toile de fond de la coutume est toujours la même, mais le cadre est susceptible d’être plus chic et plus somptueux ces jours-ci. Quand il s’agit de designs mehandi sur mesure, l’inspiration est infinie. Les mariées optent pour un design affirmé ou simplement pour un travail détaillé qui va jusqu’à vos avant-bras ou peut-être du bout de vos doigts jusqu’à votre poignet.

Habituellement, le mehandi indien concerne des motifs nuancés et élaborés, où chaque élément a une signification ou une chance particulière. Les symboles de bon augure comme le lotus ou les cachemires, ainsi que les motifs sont pertinents pour les mariages. Parfois, les oiseaux et les animaux comme les paons et les éléphants sont généralement gravés sur les paumes et parfois les jambes. Des illustrations au pochoir d’un roi et de son épouse sont également incorporées. En règle générale, le nom du marié est caché quelque part dans les motifs complexes du mehandi de la mariée ou même vice-versa. Ces éléments sont entrelacés de détails et de lignes pour former une belle œuvre d’art.

L’une des conceptions de mehandi les plus inhabituelles et les plus uniques a été partagée par les poignées de médias sociaux de la Premier League India. Il a partagé une photo du magnifique mehandi d’une future mariée qui présentait les logos de deux énormes équipes sportives. Sur un bras, le logo du club de football, Manchester United est gravé et sur l’autre bras, le logo de l’équipe indienne de Premier League Mumbai Indians. La poignée Instagram officielle des Indiens de Mumbai a partagé le mehandi unique et a écrit que cette conception a leur cœur. La franchise a ajouté: « Beaucoup de félicitations à Devvrat et Geet. » Au lieu d’opter pour des noms et des symboles réguliers, Geet a voulu reconnaître l’immense fan de sport qu’elle et son futur mari sont. Alors que Geet Khedekar est un grand partisan des Indiens de Mumbai, Devrat Mainhallikar est un fan de Manchester United depuis toujours.

La publication a reçu beaucoup d’amour de la part des utilisateurs de la plate-forme, quelques minutes après son partage. Certains utilisateurs ont admiré le design tandis que d’autres ont simplement adoré l’idée de Geet d’obtenir l’illustration spéciale pour son grand jour. De nombreux utilisateurs ont laissé tomber des commentaires tels que « inspiration », « beau » et « wow ». Une personne a commenté : « À ma future femme, si votre Mehendi ne ressemble pas à ça, m’aimez-vous même ? » « SOYEZ PRÊT POUR CE FUTUR MARI », a écrit un second.

Au mois de mars, le lanceur rapide indien Jasprit Bumrah s’est marié avec la présentatrice sportive Sanjana Ganesan. Son design mehandi avait le logo de la Coupe du monde 2019 gravé sur le dos de sa main. Sanjana faisait partie du tournoi CWC 2019 organisé en Angleterre. Pendant le tournoi, Bumrah a choisi un total de 18 guichets. Plusieurs personnes ont adoré et se sont inspirées de la façon dont Sanjana fête son plus grand jour.

