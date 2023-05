Mehdi Edno, le beau gosse européen de Love Island, sera le nouveau Davide alors qu’il s’apprête à entrer dans la villa

LOVE Island a signé un beau mannequin français qui sera Davide Sanclimenti cet été.

Mehdi Edno, 26 ans, est sûr de faire battre le cœur lorsqu’il arrivera dans la villa le soir du lancement.

INSTAGRAM

Mehdi Edno a signé pour Love Island[/caption] Instagram

Il est présenté comme le Davide Sanclimenti de cette saison[/caption]

Les patrons espèrent qu’il aura le même impact que l’étalon italien Davide, qui a remporté la victoire avec Ekin-Su l’année dernière.

Un initié a déclaré: « Mehdi est la définition de grand, sombre et beau et sera beaucoup du type des filles sur papier.

« Son regard fumant et son accent français vont faire de lui l’un des garçons les plus demandés de la villa. »

La présence de Mehdi sur les réseaux sociaux ne révèle rien d’autre qu’il aime prendre des selfies et faire des activités aventureuses.

Mais dans quelques jours, il verra son nombre de followers monter en flèche à mesure que les téléspectateurs apprendront à le connaître à l’écran.

Mehdi rejoindra Tyrique Hyde, Molly Marsh et Jess Harding dans la villa.

Le milieu de terrain de Dartford, Tyrique, 23 ans, troque ses bottes contre des tongs le mois prochain en tant que l’un des garçons originaux de la série estivale.

Une source a déclaré: « Tyrique est l’ensemble du package. Il est en forme, beau et a du charisme.

« Il a eu une bonne saison et aime son football, mais il ne pouvait pas dire non à passer l’été à Majorque dans une maison de luxe remplie de belles femmes. »

Bien qu’il soit un joueur décent à part entière, Tyrique n’a pas encore connu les sommets que son père a atteints au début des années 2000.

Micah, 48 ans, a joué 253 fois pour Watford avant de faire 102 apparitions pour Burnley dans le championnat et 64 pour Peterborough United.

Il a également remporté 17 sélections internationales pour la Jamaïque.

Jess, qui dirige Candy Aesthetics, est une superbe blonde qui attirera à coup sûr l’attention des garçons.

La fille de l’ouest de Londres sera une propriété chaude lorsqu’elle entrera dans la villa le 5 juin et, grâce à son travail de jour, sera probablement lissée à la perfection.

La page Instagram de Jess regorge de photos d’elle dans des robes et des bikinis racés.

La beauté blonde aime les vacances ensoleillées, mais a aussi un côté aventureux. Sur une photo, on peut la voir sur un quad dans le désert égyptien et parvient même à rendre cela glamour.

Molly a été la première candidate à être révélée pour la nouvelle série.

La jeune femme de 24 ans, influente des médias sociaux et accumulant les rôles au théâtre, s’est entendue avec les patrons de la télé après avoir été invitée à visiter la villa d’hiver de Love Island en janvier.

Une source a révélé : « Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année.

« Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs.

«Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition.

« Elle est une star montante et vient d’une famille du showbiz – sa mère Janet a même eu de petits rôles dans Coronation Street et Still Open All Hours. »

Instagram/@jesshardingox

Jess Harding entrera dans la villa Love Island[/caption]