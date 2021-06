Meh Middle de la Silicon Valley

Mais la plupart de la vie n’est pas un succès ou un échec, c’est un entre-deux pâteux, et cela s’applique également à la plupart des start-ups. Il existe un vaste terrain d’entente de jeunes entreprises technologiques négligées qui ne sont certainement pas des gagnantes mais ne sont pas non plus des perdantes.

Ces pôles opposés sont les start-ups que les gens écrire des livres et faire des films à propos de. Les intouchables et les impardonnables sont les images que nous avons en tête des entreprises technologiques.

Vous connaissez probablement le mythe auquel je fais référence. Il y a des histoires folles d’entreprises qui sont parties de presque rien et ont grandi pour devenir Apple, Facebook ou Uber. Ensuite, il y a les histoires d’horreur de start-ups qui ont brûlé de manière éclatante et qui ont fait un flop spectaculaire comme la première itération de la start-up de location de bureaux. Nous travaillons et la société de tests sanguins Theranos.

Il y a beaucoup de start-ups qui ont décollé pendant le boom technologique post-crise financière, ont gagné des oohs des techniciens et ont reçu des tonnes d’argent, ont fait des offres publiques initiales et puis… hein. Ils vont bien. D’autres ont été vendus ou ont discrètement disparu.

L’achat de leurs actions n’a pas rendu un groupe de personnes super riches. Cloudera, qui vend des logiciels aux entreprises pour brouiller leurs données, convenu mardi de vendre l’entreprise pour un prix de l’action bien inférieur à ce qu’un gros investisseur a payé lorsque Cloudera était une start-up relativement jeune en 2014 . Dropbox et Box, également une société de logiciels d’entreprise, valent à peu près la même valeur ou en dessous de ce qu’ils étaient les jours où ils sont devenus publics en 2018 (Dropbox) et 2015 (Box). Les technologies de ces entreprises se sont soit avérées peu pertinentes, soit ont été supplantées par quelque chose de mieux.

Je parle d’entreprises comme Dropbox, Box et Cloudera qui étaient autrefois assez chaudes pour être sur le couvre de affaires magazines et ont survécu mais ont à peine mis le feu au monde. Ce ne sont pas des baleines ni des vairons. Dropbox, un service de stockage de fichiers numériques, vaut à peu près autant que Levi Strauss.

Ignorer le milieu meh devrait être important pour nous tous pour deux raisons. Premièrement, c’est une occasion manquée de comprendre ce qui s’est bien passé et ce qui n’a pas fonctionné. je plaisanté sur Twitter qu’il devrait y avoir une liste Midas pour meh, se référant à l’annuel Classement Forbes des investisseurs en démarrage les plus prospères. Et pourquoi pas? Les personnes et les entreprises qui n’ont pas été à la hauteur du battage médiatique pourraient avoir des leçons pour nous.

Et deuxièmement, l’exclusion du milieu déforme l’image de la Silicon Valley et reflète une tendance néfaste à considérer tout ce qui n’est pas une idée qui change le monde qui mérite à peine d’être remarquée. Cela crée une incitation perverse à exagérer quoi que ce soit de nouveau et à négliger les idées de démarrage qui pourraient aboutir à des entreprises dignes mais peu spectaculaires.

Je souhaite que juste OK reçoive plus d’attention. Tirer pour la lune dans la Silicon Valley peut mener à Google et Facebook. Cela peut également conduire à WeWork et Theranos. Je ne veux pas que je sois le but, mais je souhaite aussi que l’entre-deux ne soit pas si invisible.