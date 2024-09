Megyn Kelly s’effondre après le soutien de Taylor Swift à Harris-Walz : « Allez vous faire foutre »

Citation

Extrait de l’édition du 10 septembre 2024 du SiriusXM Le spectacle de Megyn Kelly

MEGYN KELLY (PRÉSENTANTE) : Taylor Swift vient de soutenir Kamala Harris. Taylor Swift – oui, elle poste une photo d’elle avec son chat. Je me dis : « Tu peux dire adieu à tes ventes auprès du public républicain, Taylor, j’espère que tu en as profité tant que tu les as faites. »

…

J’ai le droit de critiquer Taylor Swift, et je me fiche de savoir qui va s’énerver. C’est dégoûtant. Si elle veut voter pour Harris-Walz, elle peut le faire autant qu’elle veut, mais dire que la raison pour laquelle elle le fait est à cause de la position de Tim Walz sur la communauté LGBTQ ? Va te faire foutre Taylor Swift. Et va te faire foutre tous ceux qui veulent voir ces enfants se faire couper des parties du corps et les regarder stériliser avant l’âge du consentement, puis s’enfuir dans leurs manoirs à plusieurs milliards de dollars pour ne plus jamais y penser. Emily, c’est incroyable. La gauche perd la tête. Elle l’a signé, Taylor Swift, la dame aux chats sans enfants.

…

Ce couple, Taylor et son petit ami, Travis Kelce, sont l’incarnation même des snobs de l’élite. Ils ont tous les deux des milliards de dollars. Elle se fiche de ce qui arrive à ces enfants. Tout comme il se fiche de ce qui arrive à tous les jeunes hommes qui prennent ce rappel de Pfizer qu’il leur a imposé.