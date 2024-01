Megyn Kelly dit que Trump « n’a aucune chance de gagner » son dossier d’argent Stormy Daniels Hush

Megyn Kelly a prédit mardi que l’ancien président Donald Trumpqui vient de a perdu un deuxième procès en diffamation contre E. Jean Carrollsera également radié du jury qui entendra l’affaire dans laquelle il est accusé d’avoir payé illégalement 130 000 $ à une star du porno. Daniels orageux.

S’exprimant sur son podcast éponyme, Kelly a déploré l’issue du cas de Carroll, s’exclamant : « C’est le même genre de jury qu’il va avoir sur l’argent secret de Stormy Daniels. Il n’a aucune chance de gagner.

Le procès du « silence » devrait débuter le 25 mars à New York. Trump fait face à 34 chefs d’accusation pour le paiement présumé à Daniels afin de dissimuler sa liaison avec elle. Les procureurs affirment qu’il a tenté de déduire l’argent de son ancien avocat Michael Cohen comme frais juridiques.

Kelly, un fervent conservateur, a également déclaré que regarder Carroll « célébrer ce verdict absurde » avec l’émission MSNBC Rachel Maddow est « un retournement d’estomac ». Elle a ajouté que le verdict était « un coup politique dès le début ».

Comme elle l’a dit à son invité Glenn Beck : « Ils lui font [E. Jean Carroll] comme si elle était la championne… J’adore l’histoire révisionniste, comme si elle était juste cette femme injustement ciblée par Trump… Alors qu’en fait, encore une fois, on pense que la loi a été modifiée à New York afin de permettre ce procès contre Trump par un démocrate qui déteste Trump.

Elle a ensuite comparé Carroll à Christine Blaisey Ford, qui a témoigné lors des audiences de confirmation de Brett Kavanaugh devant la Cour suprême que le juge l’avait agressée sexuellement dans les années 1980, qualifiant les deux cas de « mouvement astroturf ».

Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2014, la présentatrice de Fox News, Gretchen Carlson, a poursuivi en justice le président de l’époque. Roger Ailes pour harcèlement sexuel, un procès bientôt rejoint par plusieurs autres femmes travaillant au sein du réseau. En 2016, après son départ de Fox News, Kelly a révélé dans ses mémoires qu’elle avait également été harcelée sexuellement par Ailes, même si elle n’avait pas participé au procès, et elle a dit plus tard qu’elle regrettait de ne pas en avoir fait plus.

Cette affaire historique a inspiré le film « Bombshell » de 2019, dans lequel Charlize Theron jouait Kelly.

L’affaire Daniels n’est que l’une des nombreuses affaires et dates de procès à venir pour Trump : il doit également comparaître devant un tribunal en Floride pour avoir détourné des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche ; des accusations fédérales pour tentative d’annulation des résultats des élections de 2016 ; et l’État porte plainte en Géorgie pour ingérence électorale supplémentaire.

Trump a tenté de faire transférer les poursuites pénales dans l’affaire Daniels du tribunal d’État au tribunal fédéral, une tentative qu’il a finalement abandonnée en novembre.

