Megyn Kelly dit que Rachel Maddow partage le « super pouvoir » de Trump de mentir « en toute impunité » : « Aucune conscience de soi ! »

Megyn Kelly j’avais des mots pour Rachel Maddow lundi, affirmant que le journaliste de MSNBC partage Donald TrumpLa capacité de la « superpuissance » de mentir « en toute impunité ».

Dans le dernier épisode de Kelly de son podcast « The Megyn Kelly Show », l’animatrice a partagé ses réflexions sur la couverture de Maddow et ses interviews passées avec E.Jean Carrollqui a obtenu 83 millions de dollars dans son procès en diffamation contre Trump vendredi.

Critique de la couverture médiatique des poursuites intentées par Carroll contre l’ancien président, Kelly a déclaré que Maddow était particulièrement coupable, dans la mesure où elle semblait « étourdie » lors de l’interview du journaliste de 80 ans, qu’elle a partagé dans une série de clips.

«E. Jean Carroll et son avocat Robbie Kaplan ont prouvé devant un tribunal que Trump ne peut pas mentir en toute impunité », a déclaré Maddow dans une interview accordée à Carroll en mai 2023 sur MSNBC. “Ils ont fait cela pour le pays.”

Elle a ajouté : « La capacité de mentir sans honte et sans aucune sorte de révélation, sans aucun remords à ce sujet, et même sur les choses les plus importantes, lui a toujours semblé être une superpuissance politique. Vous l’avez transformé en le contraire.

“Pas de conscience de soi!” » s’est exclamé Kelly après avoir diffusé le clip. « La capacité de mentir en toute impunité sans rien dire est un super pouvoir. » Oui, et vous l’avez, madame ! Vous l’avez exercé pendant quatre ans alors qu’il était à la Maison Blanche.

Assise avec son invité Glenn Greenwald, Kelly a ensuite réfléchi à son passage d’un an à NBC, où elle a animé « Megyn Kelly Today » dans le cadre de la programmation matinale du réseau. Comparant sa pratique à celle de Maddow et d’autres journalistes, Kelly a déclaré qu’elle ferait preuve d’impartialité lors des entretiens avec les victimes présumées de Trump.

Citant son entretien de 2017 avec les accusatrices de Trump, Jessica Leeds, Samantha Holvey et Rachel Crooks dans « Today », Kelly se souvient avoir demandé franchement à Leeds, qui accusait l’ancien président de l’avoir pelotée dans un avion dans les années 1970, comment il aurait eu accès à son ventre. -vol.

« Je ne suis certainement pas du genre à « croire toutes les femmes », mais je ne suis pas non plus du genre à « ne croire aucune femme »… Vous n’avez pas besoin de rendre les choses inconfortables et douloureuses lorsque vous avez quelqu’un qui prétend avoir eu des relations sexuelles. agressé. Je comprends qu’il doit y avoir une approche gingembre », a déclaré Kelly. «Mais il n’est pas nécessaire de renoncer complètement à son devoir de journaliste.

«Quand j’interviewais ces femmes alors que j’étais à NBC, je n’étais pas un grand fan de Trump. J’étais très ouvert d’esprit au fait qu’il aurait pu le faire », a poursuivi Kelly. “Mais j’ai dû poser ces questions difficiles aux femmes parce que c’est notre travail.”

Regardez le segment complet de « Megyn Kelly Show » dans la vidéo ci-dessus.

