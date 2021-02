Megyn Kelly est la principale critique d’une chroniqueuse du Los Angeles Times qui a comparé ses voisins aux sympathisants nazis et au Hezbollah parce qu’ils soutenaient Donald Trump.

L’auteur basée à Brooklyn, Virginia Heffernan, a écrit dans le journal de vendredi que les « Trumpites » à côté de leur « escapade pandémique » dans le nord de l’État de New York l’avaient labourée après une tempête de neige.

«Bien sûr, à un certain niveau, je réalise que je leur dois des remerciements – et, mec, on dirait vraiment que le gars a traîné l’allée en arrière comme un pro – mais combien merci? elle a écrit.

Virginia Heffernan, journaliste et auteure, a déclenché la fureur avec son opus au LA Times vendredi

Heffernan a comparé les « Trumpites » au Hezbollah, aux sympathisants nazis et aux fans de Louis Farrakhan

Heffernan, 51 ans, qui a co-animé le podcast de Slate relatant les quatre dernières années, Trumpcast, a écrit sur sa lutte pour accepter leur gentillesse.

«Le Hezbollah, le parti politique islamiste chiite au Liban, donne également des choses gratuitement», a-t-elle noté, expliquant comment «ils exigent également le dévouement à leur cause brutale, nous contre eux, anti-sunnite».

Elle a donné l’exemple du leader de la Nation of Islam, Louis Farrakhan, réputé antisémite mais, à ses partisans, «toujours magnanime».

Et elle a parlé de la riche famille française avec laquelle elle est restée adolescente, qui a refusé de participer aux commémorations du 100e anniversaire de Charles de Gaulle, qui a libéré son pays de l’Allemagne nazie, mais avait sur leurs murs des portraits de Philippe Pétain, le collaborateur nazi. .

Elle a conclu: « Mes voisins ont soutenu un homme qui a montré un mépris presque meurtrier pour la majorité des Américains. Ils l’ont maintenu en affaires avec leur soutien.

«Mais le labour.

Elle a ajouté: « Le travail gratuit dans les allées, aussi agréable soit-il, n’est tout simplement pas la même monnaie que la justice et la vérité. »

Heffernan a déclaré qu’elle n’était « pas encore prête à frapper à la porte avec un plat couvert ».

Son article a déclenché une réaction furieuse en ligne.

« Cette femme compare ses voisins soutenant Trump, qui ont labouré son allée, aux sympathisants nazis et au Hezbollah et se bat pour leur montrer de la gentillesse puisqu’elle « ne peut pas leur donner l’absolution », a déclaré Kelly, ancienne présentatrice de Fox News. .

«Note aux voisins de Virginia Heffernen: ne labourez plus.

Tucker Carlson s’est moqué d’elle lors de son émission du lundi soir, en disant: « Virginia Heffernan, chargée de la justice et de la vérité.

«Il y a quelque chose de profond à ce sujet, de très révélateur sur l’état du pays.

Son invité, Greg Gutfeld, a déclaré: « Je ne peux pas savoir si c’est réel. »

«Je veux savoir ce que ressentent les voisins. Je me porte volontaire pour aller les interviewer », a-t-il déclaré.

Gutfeld l’appelait «pire qu’un idiot».

« C’est une personne méchante et méchante qui regarde les gens avec un objectif politique comme celui-là et les déshumanise.

Et sous ce prétexte bidon – cet article portait sur l’unification – elle les appelle des nazis. C’est comme un cheval de Troie.

Carlson a déclaré que cela révélait que «l’idéologie est beaucoup plus importante que la gentillesse humaine».

D’autres sur Twitter ont été tout aussi féroces dans leurs critiques.

«C’est de la satire, non? dit un homme. «Prends une respiration effrayante!

Un autre a remis en question les priorités de Heffernan, en disant: «Peut-être ne laissez pas la politique gouverner votre vie?

Un troisième a conclu: «Cette colonne en dit beaucoup plus sur votre personnage que sur vos voisins.

«Je suis très heureux que vous et votre attitude de jugement ne soyez pas mon voisin.