Megyn Kelly critique Justin Bieber et ses amis pour leur silence sur l’arrestation de Diddy : « S’il était une victime, Dieu nous en préserve… »

Megyn Kelly a appelé les célébrités comme Justin Bieber, Usher, Ashton Kutcher et d’autres qui étaient autrefois proches du rappeur Sean « Diddy » Combs à garder le silence après son arrestation. Combs a été placé en détention lundi pour de graves accusations, notamment de racket et de trafic sexuel. Megyn Kelly critique des célébrités comme Justin Bieber et Usher pour leur silence sur l’arrestation de Sean Combs pour des accusations graves. Elle les exhorte à s’exprimer, soulignant leurs liens étroits avec Combs

Dans un récent épisode de son podcast, Kelly a demandé pourquoi les amis proches de Combs n’avaient pas publiquement répondu aux allégations. Elle a spécifiquement mentionné Bieber, soulignant sa relation étroite avec Combs à un jeune âge, et a suggéré qu’il devrait s’exprimer, même s’il était victime des crimes présumés.

Megyn Kelly appelle les « amis » de Diddy à s’exprimer

Depuis novembre dernier, les révélations sur les secrets tordus de Diddy ont donné lieu à de multiples poursuites judiciaires et même à une descente du FBI dans ses demeures de Los Angeles et de Miami. Cette semaine, le producteur de Bad Boy Records a finalement été arrêté et est actuellement détenu dans une prison de Brooklyn.

Le magnat de la musique a entretenu des liens d’amitié étroits avec de nombreux musiciens et stars de la pop de premier plan, notamment Justin Bieber, qui a rencontré Diddy pour la première fois vers l’âge de 15 ans, et Usher, qui l’a rencontré à 13 ou 14 ans et a admis avoir été initié à « un ensemble de m*** totalement différent – le sexe, en particulier » par Diddy.

« Justin Bieber… ils n’ont pas mentionné son nom dans tout ça, mais Justin était très jeune quand il est entré dans le cercle de Diddy », se souvient Megyn Kelly. « Il n’y a aucun doute, il a été très exposé à ce type, et je pense qu’il devrait dire quelque chose. »

Plusieurs vidéos anciennes ont refait surface, notamment celles montrant les interactions de Bieber avec Diddy, suscitant des spéculations parmi les fans selon lesquelles Bieber aurait pu être l’une des victimes de Diddy. Beaucoup pensent que cela pourrait expliquer l’éloignement apparent de Bieber avec le rappeur ces dernières années.

Megyn encourage Bieber à s’exprimer même s’il « était une victime »

Kelly a reconnu la situation difficile dans laquelle Bieber pourrait se trouver s’il était victime du passé trouble de Diddy. « C’est très difficile de se manifester et de dire que cela vous est arrivé, mais s’il a été victime, Dieu nous en préserve, je l’encourage à parler », a-t-elle déclaré. « Il faut quelqu’un de fort comme ça pour briser le barrage. »

L’animateur de talk-show suggère que si des personnalités comme Usher, Justin Bieber ou Ashton Kutcher parlaient de ce qu’ils savent sur Sean Combs et sur ses allées et venues, cela ferait preuve de leadership. « Si un Usher, un Bieber ou quelqu’un comme Ashton Kutcher (je ne pense pas qu’il ait été victime d’abus, mais il a été un ami proche de Diddy pendant longtemps) se manifestait et disait ce qu’il sait, cela ferait preuve de leadership. »

« Et cela donnerait aux autres personnes figurant sur cette liste la permission et la sécurité de ne pas être les seules à devoir s’inquiéter des représailles », a-t-elle ajouté.

Justin Bieber « perturbé » après l’arrestation de Diddy

Malgré les déclarations de ses fans, Justin Bieber a commencé à prendre ses distances avec Diddy dès son plus jeune âge. Pourtant, la pop star a collaboré avec Combs sur le titre « Moment » de l’album The Love Album: Off the Grid, sorti en 2023. Cependant, il n’a pas été vu en public avec Diddy depuis. Une source a déclaré au Daily Mail : « Bieber est tellement perturbé par la nouvelle concernant Diddy qu’il ne veut pas la traiter ou en discuter, alors il s’est éteint. » Ils ont ajouté : « Justin ne répond plus depuis les perquisitions à domicile. Il ne le fera pas. »

La source a également mentionné que Bieber « regrette » d’avoir travaillé avec Diddy, affirmant qu’il n’aurait jamais collaboré avec le magnat en disgrâce s’il avait eu connaissance des allégations à l’époque.

Sean Combs, lui, attend son procès au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Il a récemment été placé sous surveillance préventive en tant que « mesure de précaution pour les détenus présentant un risque d’automutilation nécessitant une surveillance fréquente », après que sa demande de mise en liberté sous caution ait été rejetée à deux reprises. Il serait inquiet pour ses sept enfants.