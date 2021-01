Megyn Kelly dit que les médias sont en partie responsables de la récente émeute des partisans de Trump au Capitole américain alors que le Congrès se réunissait pour certifier la victoire du président Joe Biden.

L’ancienne présentatrice de Fox News et animatrice de NBC «Today Show» a déclaré à Katty Kay de la BBC sur «Newsnight» que les organes de presse ne pouvaient pas contrôler leur aversion pour le président Donald Trump.

«Ils le détestaient tellement, ils ont vérifié leur objectivité», a déclaré Kelly à Kay dans une interview diffusée samedi et partagée en partie par le Daily Mail du Royaume-Uni. «Ce n’était pas seulement CNN, tous l’ont fait. Ils ne pouvaient tout simplement pas vérifier leurs sentiments personnels à son sujet.

«Une partie de la raison pour laquelle nous avons vu ce qui s’est passé au Capitole ici il y a deux semaines est qu’il y a eu un manque total de confiance, une destruction de la confiance dans les médias et les gens ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de vraies informations.

USA TODAY a contacté les représentants de Kelly et de CNN pour obtenir leurs commentaires.

Kelly a noté qu’il y avait un sentiment que les journalistes « devaient couvrir (Trump) différemment, que vous deviez l’appeler extérieurement un raciste, un sexiste, un misogyne, tout cela, et que c’était important pour l’histoire. Et je pense que trop les journalistes en ont convenu à leurs risques et périls. »

Au départ, Kelly a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec Trump quand il a critiqué CNN pour son parti pris contre lui lorsqu’il était candidat. «CNN est peut-être un peu ennuyeux, mais c’est juste et c’est factuel et ce n’est pas biaisé contre Trump», dit Kelly à l’époque. «Puis ils ont passé les quatre années suivantes à lui donner raison, à me prouver le contraire.

Certains utilisateurs de Twitter ont répondu à ses commentaires.

« Trump a conduit à l’assaut du Capitole. Période, » @jokelley a répondu à un tweet de la BBC. « C’est dangereux et faux de la part de Kelly, et je ne peux pas croire que la BBC le rapporte comme s’il y avait un germe de vérité. »

« Je n’ai jamais rien entendu d’aussi ridicule que Megyn Kelly dire sur BBC Newsnight que des foules de Trump ont attaqué le Capitole parce qu’elles ne faisaient pas confiance aux médias – pas Trump mentant que l’élection avait été volée », a déclaré un contributeur de la BBC. Hugo Lowell tweeté.

D’autres l’ont applaudie pour avoir discuté de la culpabilité des médias.

« Ceci de @megynkelly est tellement parfait. Les médias ont empoisonné la foi en eux pour présenter des nouvelles sans fard grâce à leur couverture manifestement biaisée de Trump », commentateur conservateur Darren Grimes de Reasoned a tweeté.

En janvier 2017, Kelly a quitté Fox News après plus d’une décennie à l’antenne et a annoncé qu’elle rejoindrait NBC, où elle a signé un contrat estimé à 20 millions de dollars par an.

Elle a négocié sa sortie de NBC moins de deux ans plus tard, en octobre 2018, après un segment controversé «Aujourd’hui» dans lequel elle a excusé l’utilisation du blackface pour les costumes d’Halloween.

Contributeur: Leora Arnowitz

Megyn Kelly s’excuse: L’hôte s’excuse pour ses commentaires au visage noir sur « Aujourd’hui », se fait déchirer par Don Lemon

Megyn Kelly quitte NBC:Elle ne reviendra pas à l’émission « Today » de NBC après la controverse Blackface