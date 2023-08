Mégots de caribous et camées de loups : comment les caméras activées par le mouvement peuvent révéler les secrets d’un troupeau manitobain en bonne santé

Les scientifiques de la faune de deux provinces utilisent des caméras activées par le mouvement pour tenter de comprendre pourquoi une population de caribous dans le nord du Manitoba semble stable alors que les troupeaux diminuent presque partout ailleurs au Canada.

Depuis 2022, des chercheurs de Parcs Canada, de l’Université de la Saskatchewan et de la Manitoba Métis Federation collectent des images provenant de 92 caméras animalières activées par le mouvement et placées dans et autour du parc national Wapusk, une zone protégée du nord du Manitoba, le long de la côte de la baie d’Hudson.

Le parc protège environ 99 pour cent de l’aire de mise bas estivale de la harde de caribous du Cap Churchill, dont la population est estimée entre 1 000 et 3 000 animaux depuis des décennies.

Wapusk protège également une partie des routes migratoires printanières et automnales de la harde, tandis que ses aires d’hivernage se trouvent à l’extérieur du parc, dans des forêts relativement vierges.

Russell Turner, scientifique des écosystèmes du parc, a déclaré que Parcs Canada et ses partenaires de recherche espèrent recueillir suffisamment de données pour établir un lien entre la protection de l’habitat et la santé de la population.

« Presque toutes les autres populations de caribous au Canada sont en déclin, et il est donc regrettable que nous ne sachions pas pourquoi ces caribous sont stables, mais cela pourrait être dû au parc national et à leur protection », a déclaré Russell lors d’une entrevue à l’extérieur de Churchill. , Man., plus tôt ce mois-ci.

Bien que le lien entre la protection et la population puisse sembler logique, Turner a déclaré que le troupeau du cap Churchill est inhabituel. Il hiverne dans la forêt boréale et passe l’été dans la toundra, plutôt que de passer toute l’année dans une zone écologique ou une autre.

« Nous avons un type unique qui utilise à la fois les forêts et les terres arides », a déclaré Turner. « Il s’agit d’un troupeau relativement petit au Manitoba et relativement peu étudié, nous connaissons donc très peu d’informations à son sujet. »

Caméras distantes

Un caribou marche le long d’un fen dans le parc national Wapusk en août 2022. Cette image a été prise par une caméra animalière activée par le mouvement. Des chercheurs de Parcs Canada, de l’Université de la Saskatchewan et de la Fédération des Métis du Manitoba tentent de discerner les schémas de migration du troupeau de caribous du cap Churchill. (Ryan Brook/Université de la Saskatchewan)

Recueillir ces informations n’est pas facile. Les caméras de surveillance des sentiers ne sont pas faciles à installer dans et autour de Wapusk, qui est extrêmement froid et enneigé en hiver, détrempé en été et n’a aucun accès routier à tout moment de l’année.

Parcs Canada et ses partenaires de la Fédération des Métis et de l’Université de la Saskatchewan recueillent des images de 92 caméras montées sur des poteaux, marchant à pied pour remplacer les piles et les cartes mémoire à des endroits proches d’un camp de recherche Wapusk appelé Nester One.

D’autres caméras sont desservies par hélicoptère. Ceux-ci incluent des endroits proches du cap Churchill, qui abrite un banc de sable surnommé « le salon » où se rassemblent certains des plus grands ours polaires mâles du parc.

Les ours polaires ont détruit six des caméras en 2022. Turner le sait parce que les délinquants ursins ont été filmés.

Riley Bartel de la Manitoba Metis Federation, à gauche, et Matthew Van Egmond de Parcs Canada remplacent les piles et la carte de données d’une caméra animalière placée dans le parc national Wapusk pendant que Russell Turner, scientifique de l’écosystème de Parcs Canada, surveille les ours polaires. Cette équipe a remplacé les piles et les cartes de 28 caméras en une journée, effectuant des vols entre les sites en hélicoptère pour accélérer le processus et minimiser les risques de rencontre avec un ours polaire. (Bartley Kives/CBC News)

Les caméras ont également capturé des images d’ours grizzlis, de renards arctiques, de 25 espèces d’oiseaux et de scientifiques errants qui marchaient devant les capteurs de mouvement. Mais la grande majorité des quelque 68 000 images recueillies au cours de la première année du projet concernaient des caribous.

« L’une des tendances intéressantes que nous pouvons observer est qu’il n’y a vraiment pas beaucoup d’utilisateurs du parc ou de déplacements en hiver. Vous voyez en quelque sorte toutes les espèces apparaître en mai et juin, et en réalité seulement quelques loups et renards dans le parc. l’hiver », a déclaré Turner.

Les caméras aboutissent également à des gros plans d’animaux qui inspectent les caméras ainsi qu’à des vues postérieures,

« Nous prenons certainement beaucoup de photos de fesses, beaucoup de caribous s’éloignant de l’appareil photo », a plaisanté Turner.

Les caméras activées par le mouvement capturent également des images d’autres animaux, notamment des renards, des ours polaires et ce loup. (Ryan Brook/Université de la Saskatchewan)

Les chercheurs espèrent également utiliser les caméras pour démontrer ce que les connaissances traditionnelles maintiennent depuis des années : que les caribous préfèrent migrer le long des crêtes de plage sèches plutôt que de se démener dans les tourbières détrempées.

« Nous essayons d’utiliser ces caméras pour savoir quand ils se trouvent à différents endroits, quel habitat ils utilisent et, espérons-le, également pouvoir en apprendre davantage sur leurs prédateurs et certaines de leurs activités dans l’environnement », a déclaré Turner. .

Ryan Brook, écologiste de la faune à l’Université de la Saskatchewan, a déclaré qu’il était intéressant de voir où se situent les loups des bois par rapport à leurs proies, les caribous.

« Ils nichent principalement dans les zones forestières situées à l’extrémité sud du parc, mais ils effectuent des déplacements quotidiens ou à plus long terme plus au nord, là où se trouvent les caribous », a-t-il déclaré à Nester One.

Le capteur de mouvement de cette caméra animalière porte des marques de perforation provenant d’un ours polaire. Cette caméra, installée au cap Churchill, lieu de rassemblement estival des ours polaires mâles adultes, a dû être remplacée. (Bartley Kives/CBC)

Riley Bartel, coordonnateur de la conservation pour la Fédération des Métis du Manitoba, a déclaré que son organisation espère utiliser les données des caméras pour soutenir la création d’une zone protégée autochtone pour le troupeau de caribous du cap Churchill, au sud-ouest de Wapusk.

Une telle démarche nécessiterait la coopération des provinces, mais Parcs Canada est déjà d’accord.

« Leurs aires d’été sont protégées, mais si les aires d’hivernage pouvaient également être protégées, cela contribuerait à préserver encore plus cette espèce », a déclaré Bartel, s’exprimant également à Nester One.

En fin de compte, Turner espère démontrer que la protection de l’habitat est directement liée à la santé de la population de caribous, un lien apparemment évident qui n’a néanmoins pas encore été démontré par la science.

« Je pense que cela représenterait un énorme avantage pour de nouveaux parcs potentiellement protégés », a-t-il déclaré.