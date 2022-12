Meghna Ahlawat élue première femme présidente de TTFI ; Le pagayeur légendaire Kamlesh Mehta sera secrétaire général

Dans une nouvelle aube pour la Fédération indienne de tennis de table (TTFI), un nouveau groupe de visages devrait prendre en charge le corps après la conclusion des élections lundi.

Meghna Ahlawat a été élue sa première femme présidente, Kamlesh Mehta, huit fois championne nationale, prend la relève en tant que nouvelle secrétaire générale du TTFI et Patel Nagender Reddy a été élue trésorière.

Le mandat principal du nouveau comité électoral sera de créer une fédération centrée sur l’athlète, tandis que d’autres domaines d’intervention clés impliqueront le renforcement des capacités des organes de l’État et l’amélioration de la structure de la compétition, afin de tracer une voie concrète et claire pour le pagayeurs en herbe du pays.

Dans une déclaration conjointe publiée par Meghna Ahlawat, présidente et Kamlesh Mehta, secrétaire général de TTFI, « Nous sommes reconnaissants à l’ensemble du collège électoral d’avoir fait confiance au comité exécutif nouvellement élu pour faire avancer l’héritage du tennis de table indien. Nous assurons les adeptes du sport en Inde que le nouveau comité s’efforcera de développer le jeu avec des joueurs au cœur de tout ce que nous faisons.”

Ahlawat a en outre déclaré qu’elle s’efforcerait de créer un environnement plus encourageant et plus sain, en particulier pour les jeunes et les joueuses.

